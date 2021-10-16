Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211016/novak-avrupada-enerji-krizinin-tekrari-uzak-bir-olasilik-degil-1049887999.html
Novak: Avrupa'da enerji krizinin tekrarı uzak bir olasılık değil
Novak: Avrupa'da enerji krizinin tekrarı uzak bir olasılık değil
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa'da enerji krizinin tekrarının olasılık dışı olmadığını, Rusya’nın bu durumdan kaçınılması için diyaloga hazır... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T20:57+0300
2021-10-16T20:57+0300
dünya
avrupa
rusya
aleksandr novak
enerji
novak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1044594179_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_8c49fd7cdbb379d70a017b934fc99fd7.jpg
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa'da yaşanan enerji kriziyle ilgili değerlendirmede bulundu.Novak, Avrupa'daki enerji kriziyle ilgili mevcut durumun tekrarının olasılık dışı olmadığını, Rusya’nın Avrupalı ortaklarıyla proaktif bir diyalog kurmaya hazır olduğunu kaydetti.Rossiya 1 televizyonuna konuşan Novak, “Diyaloğa hazırız, devlet başkanımız da bunu daha önce ifade etti. Avrupalı ortaklarımızla, meslektaşlarımızla oturmaya hazırız ve burada konu sadece bu kış sezonuyla ilgili değil, mevcut durumun tekrar edebileceğinin ihtimal dahilinde olmasıdır” dedi.Avrupa’nın gaz depolarındaki rezerv açığının geçen kış dönemine göre yaklaşık 25 milyar metreküp olduğuna dikkat çeken Novak, sorunun son beş yıldır depolardaki doluluk oranının en düşük seviyede olmasından kaynaklandığını kaydetti.
rusya
novak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1044594179_110:0:1710:1200_1920x0_80_0_0_974828c52252edd049c1abc7a11b8a3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa, rusya, aleksandr novak, enerji, novak

Novak: Avrupa'da enerji krizinin tekrarı uzak bir olasılık değil

20:57 16.10.2021
© REUTERS / Ahmed YosriRusya Başbakan Yardımcısı Alekandr Novak
Rusya Başbakan Yardımcısı Alekandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© REUTERS / Ahmed Yosri
Abone ol
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa'da enerji krizinin tekrarının olasılık dışı olmadığını, Rusya’nın bu durumdan kaçınılması için diyaloga hazır olduğunu kaydetti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa'da yaşanan enerji kriziyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Novak, Avrupa'daki enerji kriziyle ilgili mevcut durumun tekrarının olasılık dışı olmadığını, Rusya’nın Avrupalı ortaklarıyla proaktif bir diyalog kurmaya hazır olduğunu kaydetti.
Rossiya 1 televizyonuna konuşan Novak, “Diyaloğa hazırız, devlet başkanımız da bunu daha önce ifade etti. Avrupalı ortaklarımızla, meslektaşlarımızla oturmaya hazırız ve burada konu sadece bu kış sezonuyla ilgili değil, mevcut durumun tekrar edebileceğinin ihtimal dahilinde olmasıdır” dedi.
Avrupa’nın gaz depolarındaki rezerv açığının geçen kış dönemine göre yaklaşık 25 milyar metreküp olduğuna dikkat çeken Novak, sorunun son beş yıldır depolardaki doluluk oranının en düşük seviyede olmasından kaynaklandığını kaydetti.
100000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:00Cezaevinde açlık grevine devam eden Saakaşvili'nin kız arkadaşı: Durumu kritik
21:38Merkel’le kameralar karşısına geçen Erdoğan’dan 'direk' şakası
21:30Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
21:28Almanya'dan Merkel'in Türkiye ziyareti paylaşımı
21:06Bakan Koca: Belirtileri Kovid-19'a benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var
20:57Novak: Avrupa'da enerji krizinin tekrarı uzak bir olasılık değil
20:43Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti yarın başlıyor
20:35Trabzon'a giden Fenerbahçe kafilesine tepki: 'Burası Trabzon, Rize değil'
20:23Emniyetten, sel afetinde görev alan polislerin yaşadıklarının anlatıldığı görüntülü paylaşım
20:18NASA, Lucy uzay aracını fırlattı: 12 yıl boyunca Güneş Sistemi'nin 'fosilleri'ni araştıracak
20:11Adana'da iki grup arasında silahlı çatışma
20:06Rus Dışişleri: Arktik Konseyi hidrokarbon üretimi yasağını dikkate almadı
19:54Defineciler 100 yıllık kiliseyi talan etti
19:52Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı ile bir araya geldi
19:37Gazete Duvar'daki ayrılıklara dair Vedat Zencir'den açıklama
19:29Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 537 yeni vaka tespit edildi, 212 can kaybı yaşandı
19:12Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: İBB uyku modunda devam ediyor
19:10İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu, 'Heyyt!' demiş, çok korktuk
18:52Kasten yangın çıkardığı belirlenen geri dönüşüm tesislerinin çevre izin ve lisansları iptal edilecek
18:47Trabzon'da 'TURKOVAC' için gönüllü olanların aşılanmasına pazartesi başlanacak