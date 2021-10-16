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ORC Araştırma'dan 'Z kuşağı' anketi
© AA / Elif ÖztürkSandık- Zarf- Seçim
© AA / Elif Öztürk
ORC Araştırma'nın Eylül-Ekim 2021 Genel seçim araştırması kapsamında Z kuşağından katılımcılara çeşitli sorular yöneltildi.
Z kuşağı olarak tasvir edilen 1997 ile 2005 yılları arasında doğan kişilerle yapılan ankette yöneltilen, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy veririsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar ve oranları şöyle:
●Yüzde 33.8 CHP
●Yüzde 11.4 AK Parti
●Yüzde 6.6 İYİ Parti
●Yüzde 7,2 MHP
●Yüzde 5.3 HDP
●Yüzde 2.1 DEVA
●Yüzde 0.9 Gelecek
●Yüzde 0.8 Saadet
●Yüzde 0.7 Diğer partiler
●Yüzde 13.4 Kararsız
●Yüzde 17.8 ise oy kullanmayacak
●Yüzde 33.8 CHP
●Yüzde 11.4 AK Parti
●Yüzde 6.6 İYİ Parti
●Yüzde 7,2 MHP
●Yüzde 5.3 HDP
●Yüzde 2.1 DEVA
●Yüzde 0.9 Gelecek
●Yüzde 0.8 Saadet
●Yüzde 0.7 Diğer partiler
●Yüzde 13.4 Kararsız
●Yüzde 17.8 ise oy kullanmayacak
Anketin bir diğer sorusu ise "Erken seçim olmalı mı?" oldu. Katılımcıların
●Haziran 2021'de yüzde 49.2
●Eylül 2021'de yüzde 59.9
●Ekim 2021'de ise yüzde 62.5'i erken seçim olması gerektiğini söyledi.
●Haziran 2021'de yüzde 49.2
●Eylül 2021'de yüzde 59.9
●Ekim 2021'de ise yüzde 62.5'i erken seçim olması gerektiğini söyledi.
"Önümüzdeki 1 yıl içinde ekonominin nasıl olacağını düşünüyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği vatandaşların;
●Yüzde 50.7'si Daha kötü olur
●Yüzde 35.1'i değişmez
●Yüzde 14.2'si daha iyi olur yanıtını verdi.
●Yüzde 50.7'si Daha kötü olur
●Yüzde 35.1'i değişmez
●Yüzde 14.2'si daha iyi olur yanıtını verdi.
"Yargıya güveniyor musunuz?" sorusuna verilen cevapların son üç aylık değişimi ise şöyle:
●Haziran 2021
Yüzde 25.1: evet güveniyorum
Yüzde 74.9 hayır güvenmiyorum
●Haziran 2021
Yüzde 25.1: evet güveniyorum
Yüzde 74.9 hayır güvenmiyorum
●Eylül 2021
Yüzde 22.6 evet güveniyorum
Yüzde 77.4hayır güvenmiyorum
Yüzde 22.6 evet güveniyorum
Yüzde 77.4hayır güvenmiyorum
●Ekim 2021
Yüzde 21.3evet güveniyorum
Yüzde 78.7hayır güvenmiyorum
Yüzde 21.3evet güveniyorum
Yüzde 78.7hayır güvenmiyorum
Genel seçmene sorulan "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunda ise Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin oylarının toplamı yüzde 41.3, Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 39 olarak hesaplandı.
Araştırmaya göre partilerin aldığı oy oranları ise şöyle:
●AK Parti: Yüzde 39.1
●CHP: Yüzde 25.9
●İYİ Parti: Yüzde 13.1
●MHP: Yüzde 9.4
●HDP: Yüzde 8.1
●DEVA: Yüzde 4.7
●Gelecek Partisi: Yüzde 2.9
●Diğer: Yüzde 4
●AK Parti: Yüzde 39.1
●CHP: Yüzde 25.9
●İYİ Parti: Yüzde 13.1
●MHP: Yüzde 9.4
●HDP: Yüzde 8.1
●DEVA: Yüzde 4.7
●Gelecek Partisi: Yüzde 2.9
●Diğer: Yüzde 4