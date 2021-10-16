https://tr.sputniknews.com/20211016/orc-arastirmadan-z-kusagi-anketi-1049877225.html

ORC Araştırma'dan 'Z kuşağı' anketi

ORC Araştırma'dan 'Z kuşağı' anketi

ORC Araştırma'nın Eylül-Ekim 2021 Genel seçim araştırması kapsamında Z kuşağından katılımcılara çeşitli sorular yöneltildi. 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T11:12+0300

2021-10-16T11:12+0300

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politika

anket

seçim

orc araştırma şirketi

z kuşağı

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Z kuşağı olarak tasvir edilen 1997 ile 2005 yılları arasında doğan kişilerle yapılan ankette yöneltilen, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy veririsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar ve oranları şöyle: ●Yüzde 33.8 CHP●Yüzde 11.4 AK Parti●Yüzde 6.6 İYİ Parti●Yüzde 7,2 MHP●Yüzde 5.3 HDP●Yüzde 2.1 DEVA●Yüzde 0.9 Gelecek●Yüzde 0.8 Saadet●Yüzde 0.7 Diğer partiler ●Yüzde 13.4 Kararsız ●Yüzde 17.8 ise oy kullanmayacakAnketin bir diğer sorusu ise "Erken seçim olmalı mı?" oldu. Katılımcıların●Haziran 2021'de yüzde 49.2●Eylül 2021'de yüzde 59.9●Ekim 2021'de ise yüzde 62.5'i erken seçim olması gerektiğini söyledi."Önümüzdeki 1 yıl içinde ekonominin nasıl olacağını düşünüyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği vatandaşların;●Yüzde 50.7'si Daha kötü olur●Yüzde 35.1'i değişmez●Yüzde 14.2'si daha iyi olur yanıtını verdi. "Yargıya güveniyor musunuz?" sorusuna verilen cevapların son üç aylık değişimi ise şöyle:●Haziran 2021Yüzde 25.1: evet güveniyorumYüzde 74.9 hayır güvenmiyorum●Eylül 2021Yüzde 22.6 evet güveniyorumYüzde 77.4hayır güvenmiyorum●Ekim 2021Yüzde 21.3evet güveniyorumYüzde 78.7hayır güvenmiyorumGenel seçmene sorulan "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunda ise Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin oylarının toplamı yüzde 41.3, Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 39 olarak hesaplandı. Araştırmaya göre partilerin aldığı oy oranları ise şöyle:●AK Parti: Yüzde 39.1●CHP: Yüzde 25.9●İYİ Parti: Yüzde 13.1●MHP: Yüzde 9.4●HDP: Yüzde 8.1●DEVA: Yüzde 4.7●Gelecek Partisi: Yüzde 2.9●Diğer: Yüzde 4

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anket, seçim, orc araştırma şirketi, z kuşağı