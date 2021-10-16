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https://tr.sputniknews.com/20211016/polonya-putinden-korunmak-icin-duvar-insa-ediyor-1049885371.html
Polonya ‘Putin'den korunmak için’ duvar inşa ediyor
Polonya ‘Putin'den korunmak için’ duvar inşa ediyor
Polonya Başbakanı Morawiecki, Belarus sınırındaki duvarı ‘Putin ve Lukaşenko’dan korunmak için’ inşa ettiklerini söyledi. 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T18:35+0300
2021-10-16T18:35+0300
2021-10-16T18:35+0300
savunma
rusya
polonya
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
duvar
mateusz morawiecki
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Belarus sınırına duvar inşa edilmesi kararını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko'dan ‘korunma’ gerekçesiyle açıkladı.Polskie Radio'nun aktardığına göre Morawiecki, “Polonya'yı uzun vadede Aleksandr Lukaşenko ve Vladimir Putin’in göçmen şantajından korumak için bu gereklidir” ifadelerini kullandı.Polonya Parlamentosu geçtiğimiz günlerde göçmenlerin geçişini önlemek için Belarus sınırına duvar örülmesine ilişkin yasayı kabul etmişti.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise, ülkesinin Batı yaptırımları nedeniyle göçmen akışını durdurmaya ‘ne parası ne de gücünün’ olmadığını söylemişti.
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rusya, polonya, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, duvar, mateusz morawiecki
Polonya ‘Putin'den korunmak için’ duvar inşa ediyor
Polonya Başbakanı Morawiecki, Belarus sınırındaki duvarı ‘Putin ve Lukaşenko’dan korunmak için’ inşa ettiklerini söyledi.
Polonya Başbakanı
Mateusz Morawiecki, Belarus sınırına duvar inşa edilmesi kararını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko'dan ‘ korunma’ gerekçesiyle açıkladı.
Polskie Radio'nun aktardığına göre Morawiecki,
“Polonya'yı uzun vadede Aleksandr Lukaşenko ve Vladimir Putin’in göçmen şantajından korumak için bu gereklidir” ifadelerini kullandı. Polonya Parlamentosu geçtiğimiz günlerde göçmenlerin geçişini önlemek için Belarus sınırına duvar örülmesine ilişkin yasayı kabul etmişti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise, ülkesinin Batı yaptırımları nedeniyle göçmen akışını durdurmaya ‘ne parası ne de gücünün’ olmadığını söylemişti.