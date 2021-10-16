https://tr.sputniknews.com/20211016/polonya-putinden-korunmak-icin-duvar-insa-ediyor-1049885371.html

Polonya ‘Putin'den korunmak için’ duvar inşa ediyor

Polonya ‘Putin'den korunmak için’ duvar inşa ediyor

Polonya Başbakanı Morawiecki, Belarus sınırındaki duvarı ‘Putin ve Lukaşenko’dan korunmak için’ inşa ettiklerini söyledi. 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T18:35+0300

2021-10-16T18:35+0300

2021-10-16T18:35+0300

savunma

rusya

polonya

vladimir putin

aleksandr lukaşenko

duvar

mateusz morawiecki

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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Belarus sınırına duvar inşa edilmesi kararını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko'dan ‘korunma’ gerekçesiyle açıkladı.Polskie Radio'nun aktardığına göre Morawiecki, “Polonya'yı uzun vadede Aleksandr Lukaşenko ve Vladimir Putin’in göçmen şantajından korumak için bu gereklidir” ifadelerini kullandı.Polonya Parlamentosu geçtiğimiz günlerde göçmenlerin geçişini önlemek için Belarus sınırına duvar örülmesine ilişkin yasayı kabul etmişti.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise, ülkesinin Batı yaptırımları nedeniyle göçmen akışını durdurmaya ‘ne parası ne de gücünün’ olmadığını söylemişti.

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rusya, polonya, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, duvar, mateusz morawiecki