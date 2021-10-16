https://tr.sputniknews.com/20211016/rus-disisleri-aukus-silah-kontrolunde-zorluklar-yaratacak-1049875181.html

Rus Dışişleri: AUKUS silah kontrolünde zorluklar yaratacak

Rus Dışişleri: AUKUS silah kontrolünde zorluklar yaratacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Avustalya’nın AUKUS formatındaki işbirliğinin silah kontrolü alanında zorluklar yaratacağını belirtti. 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T04:57+0300

2021-10-16T04:57+0300

2021-10-16T04:57+0300

savunma

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

aukus

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov bugün İngiltere’nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert ile görüştü. Görüşme sırasında, ABD, İngiltere ve Avustralya’nın AUKUS adı verilen yeni partnerlik oluşturmayla ilgili görüş alışverişi yapıldı.Görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya tarafı, AUKUS’un oluşturulmasının yol açabileceği sonuçların araştırılmaya devam edeceğini kaydetti. Fakat, bu formattaki işbirliğinin uluslararası güvenlik ve istikrarı güçlendirme görevine katkı sağlayamayacağı ve silahlanma kontrolü alanında zorluklar yaratacağı şimdiden aşikar” ifadesine yer verildi.Ryabkov’un görüşmede, AUKUS ülkelerinin, nükleer silahların yayılmasını önleme taahhütlerine sıkı biçimde bağlı kalacağı umudunu dile getirdiği aktarıldı.

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