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Rus Dışişleri: AUKUS silah kontrolünde zorluklar yaratacak
Rus Dışişleri: AUKUS silah kontrolünde zorluklar yaratacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Avustalya’nın AUKUS formatındaki işbirliğinin silah kontrolü alanında zorluklar yaratacağını belirtti. 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T04:57+0300
2021-10-16T04:57+0300
savunma
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
aukus
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov bugün İngiltere’nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert ile görüştü. Görüşme sırasında, ABD, İngiltere ve Avustralya’nın AUKUS adı verilen yeni partnerlik oluşturmayla ilgili görüş alışverişi yapıldı.Görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya tarafı, AUKUS’un oluşturulmasının yol açabileceği sonuçların araştırılmaya devam edeceğini kaydetti. Fakat, bu formattaki işbirliğinin uluslararası güvenlik ve istikrarı güçlendirme görevine katkı sağlayamayacağı ve silahlanma kontrolü alanında zorluklar yaratacağı şimdiden aşikar” ifadesine yer verildi.Ryabkov’un görüşmede, AUKUS ülkelerinin, nükleer silahların yayılmasını önleme taahhütlerine sıkı biçimde bağlı kalacağı umudunu dile getirdiği aktarıldı.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aukus

Rus Dışişleri: AUKUS silah kontrolünde zorluklar yaratacak

04:57 16.10.2021
© Sputnik / Michael Voskresenskiy / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© Sputnik / Michael Voskresenskiy
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Avustalya’nın AUKUS formatındaki işbirliğinin silah kontrolü alanında zorluklar yaratacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov bugün İngiltere’nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert ile görüştü. Görüşme sırasında, ABD, İngiltere ve Avustralya’nın AUKUS adı verilen yeni partnerlik oluşturmayla ilgili görüş alışverişi yapıldı.

Görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya tarafı, AUKUS’un oluşturulmasının yol açabileceği sonuçların araştırılmaya devam edeceğini kaydetti. Fakat, bu formattaki işbirliğinin uluslararası güvenlik ve istikrarı güçlendirme görevine katkı sağlayamayacağı ve silahlanma kontrolü alanında zorluklar yaratacağı şimdiden aşikar” ifadesine yer verildi.

Ryabkov’un görüşmede, AUKUS ülkelerinin, nükleer silahların yayılmasını önleme taahhütlerine sıkı biçimde bağlı kalacağı umudunu dile getirdiği aktarıldı.
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