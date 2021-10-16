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Rusya’da Kovid-19 kaynaklı ölümlerde rekor: 1002 can kaybı
Rusya’da Kovid-19 kaynaklı ölümlerde rekor: 1002 can kaybı
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 1002 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, bunun pandeminin... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T13:17+0300
2021-10-16T13:17+0300
koronavirüs
rusya
koronavirüs
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Açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 33 bin 208 yeni vakanın tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (32 bin 196) yüzde 3.14 daha yüksek olduğu kaydedildi. Ülkede toplam vaka sayısı 7 milyon 958 bin 384’e ulaştı.Gün içinde 21 bin 883 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 6 milyon 981 bin 907 oldu.Başkent Moskova (6 bin 545) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (3 bin 88) ikinci, Moskova Bölgesi (2 bin 403) üçüncü sırada yer aldı.
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rusya, koronavirüs

Rusya’da Kovid-19 kaynaklı ölümlerde rekor: 1002 can kaybı

13:17 16.10.2021
© SputnikRusya, koronavirüs, otobüs, maske uyarısı
Rusya, koronavirüs, otobüs, maske uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© Sputnik
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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 1002 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, bunun pandeminin başlangıcından bu yana ülkede bir günde görülen en yüksek ölü sayısı olduğu belirtildi.
Açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 33 bin 208 yeni vakanın tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (32 bin 196) yüzde 3.14 daha yüksek olduğu kaydedildi. Ülkede toplam vaka sayısı 7 milyon 958 bin 384’e ulaştı.
Gün içinde 21 bin 883 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 6 milyon 981 bin 907 oldu.
Başkent Moskova (6 bin 545) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (3 bin 88) ikinci, Moskova Bölgesi (2 bin 403) üçüncü sırada yer aldı.
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