https://tr.sputniknews.com/20211016/rusyada-kovid-19-kaynakli-olumlerde-rekor-1002-can-kaybi-1049879514.html

Rusya’da Kovid-19 kaynaklı ölümlerde rekor: 1002 can kaybı

Rusya’da Kovid-19 kaynaklı ölümlerde rekor: 1002 can kaybı

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 1002 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, bunun pandeminin... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T13:17+0300

2021-10-16T13:17+0300

2021-10-16T13:17+0300

koronavirüs

rusya

koronavirüs

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Açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 33 bin 208 yeni vakanın tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (32 bin 196) yüzde 3.14 daha yüksek olduğu kaydedildi. Ülkede toplam vaka sayısı 7 milyon 958 bin 384’e ulaştı.Gün içinde 21 bin 883 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 6 milyon 981 bin 907 oldu.Başkent Moskova (6 bin 545) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (3 bin 88) ikinci, Moskova Bölgesi (2 bin 403) üçüncü sırada yer aldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, koronavirüs