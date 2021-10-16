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Sağlık Bakanı Koca: Diyarbakır ve Batman’da ikinci doz aşı oranı yüzde 55’in üzerine çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Diyarbakır ve Batman’da ikinci doz aşı oranı yüzde 55’in üzerine çıktı
Sağlık Bakanı Koca, Diyarbakır ve Batman’ın ikinci doz aşı oranında yüzde 55’in üzerine çıktığını açıkladı. 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T22:51+0300
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koronavirüs
diyarbakır
batman
fahrettin koca
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Diyarbakır ve Batman’da ikinci doz aşı oranı yüzde 55’in üzerine çıktı. Bu iki ilimiz turuncu iller kategorisinde. Zamanı gelen aşılarımızı aksatmayalım. Geç kalmak, risk almaktır” ifadelerine yer verdi.
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diyarbakır, batman, fahrettin koca, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını

Sağlık Bakanı Koca: Diyarbakır ve Batman’da ikinci doz aşı oranı yüzde 55’in üzerine çıktı

22:51 16.10.2021 (güncellendi: 22:57 16.10.2021)
© İHAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© İHA
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Sağlık Bakanı Koca, Diyarbakır ve Batman’ın ikinci doz aşı oranında yüzde 55’in üzerine çıktığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Diyarbakır ve Batman’da ikinci doz aşı oranı yüzde 55’in üzerine çıktı. Bu iki ilimiz turuncu iller kategorisinde. Zamanı gelen aşılarımızı aksatmayalım. Geç kalmak, risk almaktır” ifadelerine yer verdi.
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