https://tr.sputniknews.com/20211016/samsunda-ucuruma-devrilen-yolcu-otobusundeki-2-kisi-oldu-14-kisi-yaralandi-1049876533.html

Samsun'da uçuruma devrilen yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Samsun'da uçuruma devrilen yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Samsun'da, İstanbul'dan Trabzon'a giden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak 150 metreden dereye yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T09:41+0300

2021-10-16T09:41+0300

2021-10-16T09:41+0300

türkiye

samsun

otobüs kazası

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Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Tekke mevkisinde saat 06.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Trabzon'a giden Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metreden dereye yuvarlandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde adeta can pazarı yaşandı. Yaralılar, halat yardımıyla uçurumdan yukarı çıkartıldı. Araç sürücüsü Osman Özsoy aracın içinde sıkışıp askıda kaldı ve feryat ederek yardım istedi. Sıkışan sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Kazada 1 kadın olay yerinde, 1 kadın ise kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralanan 14 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile 3 ayrı özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Ölen 2 kadının kimlik tespitine çalışılıyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

türkiye

samsun

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samsun, otobüs kazası