https://tr.sputniknews.com/20211016/snoop-dogdan-kenevir-sektorune-15-milyon-dolarlik-yatirim-1049883927.html

Snoop Dogg'dan kenevir sektörüne 15 milyon dolarlık yatırım

Snoop Dogg'dan kenevir sektörüne 15 milyon dolarlık yatırım

Rap yıldızı Snoop Dogg, uzun yıllardır kenevir üreten bir firmanın yatırımcısı oldu. 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T17:31+0300

2021-10-16T17:31+0300

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yaşam

snoop dogg

yatırım

kenevir

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Snoop Dogg, uzun yıllardır kenevir üreten bir firma yatırım kararı aldı.Yıldız şarkıcı Portekiz'de kenevir üreten firmaya 15 milyon dolar yatırım yaptı. Bu, Casa Verde'nin Avrupa'da yaptığı ilk yatırım oldu.Casa Verde adlı firmanın kurucu ortaklarından olan Snoop Dog'un bu yatırımı sonrası kenevir üreten firmanın ciro hedefi 20 milyon euro'ya yükseldi.Lizbon'a bir saat uzaklıkta olan ve 10 bin nüfuslu Vendas Novas bölgesinde bulunan şirket organik ve yüksek kalitede kenevir üretimi yapıyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

snoop dogg, yatırım, kenevir