Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211016/snoop-dogdan-kenevir-sektorune-15-milyon-dolarlik-yatirim-1049883927.html
Snoop Dogg'dan kenevir sektörüne 15 milyon dolarlık yatırım
Snoop Dogg'dan kenevir sektörüne 15 milyon dolarlık yatırım
Rap yıldızı Snoop Dogg, uzun yıllardır kenevir üreten bir firmanın yatırımcısı oldu. 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T17:31+0300
2021-10-16T17:31+0300
2021-10-16T17:31+0300
yaşam
snoop dogg
yatırım
kenevir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103623/77/1036237756_0:183:3500:2152_1920x0_80_0_0_559e6a2572e1bd3b2d5f98f1a90e82b7.jpg
Snoop Dogg, uzun yıllardır kenevir üreten bir firma yatırım kararı aldı.Yıldız şarkıcı Portekiz'de kenevir üreten firmaya 15 milyon dolar yatırım yaptı. Bu, Casa Verde'nin Avrupa'da yaptığı ilk yatırım oldu.Casa Verde adlı firmanın kurucu ortaklarından olan Snoop Dog'un bu yatırımı sonrası kenevir üreten firmanın ciro hedefi 20 milyon euro'ya yükseldi.Lizbon'a bir saat uzaklıkta olan ve 10 bin nüfuslu Vendas Novas bölgesinde bulunan şirket organik ve yüksek kalitede kenevir üretimi yapıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103623/77/1036237756_194:0:3307:2335_1920x0_80_0_0_bed02beafd00822bfd359c7e66a9689d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
snoop dogg, yatırım, kenevir
Snoop Dogg'dan kenevir sektörüne 15 milyon dolarlık yatırım
Rap yıldızı Snoop Dogg, uzun yıllardır kenevir üreten bir firmanın yatırımcısı oldu.
Snoop Dogg, uzun yıllardır kenevir üreten bir firma yatırım kararı aldı.
Yıldız şarkıcı
Portekiz'de kenevir üreten firmaya 15 milyon dolar yatırım yaptı. Bu, Casa Verde'nin Avrupa'da yaptığı ilk yatırım oldu.
Casa Verde adlı firmanın kurucu ortaklarından olan Snoop Dog'un bu yatırımı sonrası kenevir üreten firmanın
ciro hedefi 20 milyon euro'ya yükseldi.
Lizbon'a bir saat uzaklıkta olan ve
10 bin nüfuslu Vendas Novas bölgesinde bulunan şirket organik ve yüksek kalitede kenevir üretimi yapıyor.