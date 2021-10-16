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Snoop Dogg'dan kenevir sektörüne 15 milyon dolarlık yatırım
Snoop Dogg'dan kenevir sektörüne 15 milyon dolarlık yatırım
Rap yıldızı Snoop Dogg, uzun yıllardır kenevir üreten bir firmanın yatırımcısı oldu. 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T17:31+0300
2021-10-16T17:31+0300
yaşam
snoop dogg
yatırım
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Snoop Dogg, uzun yıllardır kenevir üreten bir firma yatırım kararı aldı.Yıldız şarkıcı Portekiz'de kenevir üreten firmaya 15 milyon dolar yatırım yaptı. Bu, Casa Verde'nin Avrupa'da yaptığı ilk yatırım oldu.Casa Verde adlı firmanın kurucu ortaklarından olan Snoop Dog'un bu yatırımı sonrası kenevir üreten firmanın ciro hedefi 20 milyon euro'ya yükseldi.Lizbon'a bir saat uzaklıkta olan ve 10 bin nüfuslu Vendas Novas bölgesinde bulunan şirket organik ve yüksek kalitede kenevir üretimi yapıyor.
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snoop dogg, yatırım, kenevir

Snoop Dogg'dan kenevir sektörüne 15 milyon dolarlık yatırım

17:31 16.10.2021
© REUTERS / Mike BlakeSnoop Dogg
Snoop Dogg - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© REUTERS / Mike Blake
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Rap yıldızı Snoop Dogg, uzun yıllardır kenevir üreten bir firmanın yatırımcısı oldu.
Snoop Dogg, uzun yıllardır kenevir üreten bir firma yatırım kararı aldı.
Yıldız şarkıcı Portekiz'de kenevir üreten firmaya 15 milyon dolar yatırım yaptı. Bu, Casa Verde'nin Avrupa'da yaptığı ilk yatırım oldu.
© AP Photo / Charles SykesADB'li rapçi Snoop Dogg ve ABD Başkanı Donald Trump
ADB'li rapçi Snoop Dogg ve ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
ADB'li rapçi Snoop Dogg ve ABD Başkanı Donald Trump
© AP Photo / Charles Sykes
Casa Verde adlı firmanın kurucu ortaklarından olan Snoop Dog'un bu yatırımı sonrası kenevir üreten firmanın ciro hedefi 20 milyon euro'ya yükseldi.
Lizbon'a bir saat uzaklıkta olan ve 10 bin nüfuslu Vendas Novas bölgesinde bulunan şirket organik ve yüksek kalitede kenevir üretimi yapıyor.
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