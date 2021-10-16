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Sudan'da binlerce kişi hükümetin feshi talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplandı
Sudan'da binlerce kişi hükümetin feshi talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplandı
Sudan'daki iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakına bağlı Misak-ı Vatani güçlerinin çağrısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanan... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T18:20+0300
2021-10-16T18:20+0300
dünya
sudan
protesto
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Aralık 2018'deki halk devrimini "çalanlardan geri kurtarmak" ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini isteyen eylemciler, "Sabırlı halk aç", "Tek ordu, tek halk," "Hükümet feshedilsin" sloganları attı.Eski milletvekili Ebu'l Kasım Burtum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hükümeti düşürmeye geldik. Yerine bağımsız, nitelikli hükümet kurulmasını ve devletin diğer kurumlarının tamamlanmasını istiyoruz." dedi.İki yılın heba olmasına yol açan grupları protesto ettiklerini anlatan Burtum, "Başbakan Abdullah Hamduk da Sudan halkının menfaatine karar alamıyor." diye konuştu.Burtum, "İktidardaki bu çete Sudan'ı yönetmeye muktedir değil." ifadesini kullandı.Vatandaşlardan Lina Yusuf Fadlullah da alınan zalim kararlara karşı çıktıklarını belirterek, "Son üç senede olan yıkımın Sudan'ın tarihinde benzeri görülmemiştir. Her şey pahalılaştı." diye konuştu.Ekmek ve ilaçta sıkıntılar yaşandığını, isteklerinin hükümeti indirmek olduğunu ifade eden Fadlullah, "Bu hükümet, ülkenin zengin kaynaklarını idare edemiyor." dedi.Fadlullah, "Eski Rejimin İzlerini Ortadan kaldırma ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun insanları haksız şekilde işinden ettiğini ileri sürerek, binlerce kişi her gün kötüleşen mevcut durumda çocuklarını nasıl geçindirecek?" diye konuştu.
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sudan, protesto

Sudan'da binlerce kişi hükümetin feshi talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplandı

18:20 16.10.2021
© AASudan
Sudan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© AA
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Sudan'daki iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakına bağlı Misak-ı Vatani güçlerinin çağrısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanan binlerce kişi, hükümetin feshedilmesini istedi.
Aralık 2018'deki halk devrimini "çalanlardan geri kurtarmak" ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini isteyen eylemciler, "Sabırlı halk aç", "Tek ordu, tek halk," "Hükümet feshedilsin" sloganları attı.
Eski milletvekili Ebu'l Kasım Burtum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hükümeti düşürmeye geldik. Yerine bağımsız, nitelikli hükümet kurulmasını ve devletin diğer kurumlarının tamamlanmasını istiyoruz." dedi.
İki yılın heba olmasına yol açan grupları protesto ettiklerini anlatan Burtum, "Başbakan Abdullah Hamduk da Sudan halkının menfaatine karar alamıyor." diye konuştu.
Burtum, "İktidardaki bu çete Sudan'ı yönetmeye muktedir değil." ifadesini kullandı.
Vatandaşlardan Lina Yusuf Fadlullah da alınan zalim kararlara karşı çıktıklarını belirterek, "Son üç senede olan yıkımın Sudan'ın tarihinde benzeri görülmemiştir. Her şey pahalılaştı." diye konuştu.
Ekmek ve ilaçta sıkıntılar yaşandığını, isteklerinin hükümeti indirmek olduğunu ifade eden Fadlullah, "Bu hükümet, ülkenin zengin kaynaklarını idare edemiyor." dedi.
Fadlullah, "Eski Rejimin İzlerini Ortadan kaldırma ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun insanları haksız şekilde işinden ettiğini ileri sürerek, binlerce kişi her gün kötüleşen mevcut durumda çocuklarını nasıl geçindirecek?" diye konuştu.
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