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https://tr.sputniknews.com/20211016/taliban-moskova-gorusmelerine-katilacagini-dogruladi-1049873992.html
‘Taliban, Moskova görüşmelerine katılacağını doğruladı’
‘Taliban, Moskova görüşmelerine katılacağını doğruladı’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Taliban’ın Moskova’da yapılacak uluslararası Afganistan görüşmesine... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T02:41+0300
2021-10-16T02:41+0300
dünya
rusya
vladimir putin
taliban
zamir kabulov
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Kabulov, Rus medyasına açıklamasında, Taliban’ın 20 Ekim’de Moskova’da yapılacak Afganistan ile ilgili uluslararası görüşmeye katılıp katılmayacağı sorusuna, “Evet, katılacaklarını doğruladılar. Heyetin listesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “20 Ekim’de, yeni Afganistan yönetiminin temsilcileriyle açık sohbet yapmayı planlıyoruz. Bu görüşmede Afgan heyetine şikayetlerimizi açık açık söyleyeceğiz, ama bunlar talepler değil, sorunların çözümüne yapıcı biçimde nasıl başlayabileceğimiz yönünde istişare şeklinde olacak” dedi.Kabulov, “Hiçbir atılım beklemiyoruz. Bu süreç uzun ve evrimsel olacak” diye kaydetti.Kremlin: Putin Taliban heyetiyle görüşmeyecekKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’ya gelecek Taliban heyetiyle görüşmeyi planlayıp planlamadığı sorusuna, “Hayır” yanıtını verdi.Moskova formatındaki görüşmenin 20 Ekim’de yapılması bekleniyor. Söz konusu format, 2017’de Rusya, Afganistan, Hindistan, İran, Çin ve Pakistan'ın özel temsilcilerinin oluşturduğu 6’lı istişare mekanizması temelinde oluşturulmuştu.
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rusya, vladimir putin, taliban, zamir kabulov

‘Taliban, Moskova görüşmelerine katılacağını doğruladı’

02:41 16.10.2021
© REUTERS / Jorge SilvaTaliban
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© REUTERS / Jorge Silva
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Taliban’ın Moskova’da yapılacak uluslararası Afganistan görüşmesine katılacağını doğruladığını belirtti.
Kabulov, Rus medyasına açıklamasında, Taliban’ın 20 Ekim’de Moskova’da yapılacak Afganistan ile ilgili uluslararası görüşmeye katılıp katılmayacağı sorusuna, “Evet, katılacaklarını doğruladılar. Heyetin listesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, “20 Ekim’de, yeni Afganistan yönetiminin temsilcileriyle açık sohbet yapmayı planlıyoruz. Bu görüşmede Afgan heyetine şikayetlerimizi açık açık söyleyeceğiz, ama bunlar talepler değil, sorunların çözümüne yapıcı biçimde nasıl başlayabileceğimiz yönünde istişare şeklinde olacak” dedi.
Kabulov, “Hiçbir atılım beklemiyoruz. Bu süreç uzun ve evrimsel olacak” diye kaydetti.

Kremlin: Putin Taliban heyetiyle görüşmeyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’ya gelecek Taliban heyetiyle görüşmeyi planlayıp planlamadığı sorusuna, “Hayır” yanıtını verdi.
Moskova formatındaki görüşmenin 20 Ekim’de yapılması bekleniyor. Söz konusu format, 2017’de Rusya, Afganistan, Hindistan, İran, Çin ve Pakistan'ın özel temsilcilerinin oluşturduğu 6’lı istişare mekanizması temelinde oluşturulmuştu.
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