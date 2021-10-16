https://tr.sputniknews.com/20211016/taliban-moskova-gorusmelerine-katilacagini-dogruladi-1049873992.html

‘Taliban, Moskova görüşmelerine katılacağını doğruladı’

‘Taliban, Moskova görüşmelerine katılacağını doğruladı’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Taliban’ın Moskova’da yapılacak uluslararası Afganistan görüşmesine... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T02:41+0300

2021-10-16T02:41+0300

2021-10-16T02:41+0300

dünya

rusya

vladimir putin

taliban

zamir kabulov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/1049675051_0:70:1200:745_1920x0_80_0_0_4904d9cbeeaea2f4d2ce2d74a07419da.jpg

Kabulov, Rus medyasına açıklamasında, Taliban’ın 20 Ekim’de Moskova’da yapılacak Afganistan ile ilgili uluslararası görüşmeye katılıp katılmayacağı sorusuna, “Evet, katılacaklarını doğruladılar. Heyetin listesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “20 Ekim’de, yeni Afganistan yönetiminin temsilcileriyle açık sohbet yapmayı planlıyoruz. Bu görüşmede Afgan heyetine şikayetlerimizi açık açık söyleyeceğiz, ama bunlar talepler değil, sorunların çözümüne yapıcı biçimde nasıl başlayabileceğimiz yönünde istişare şeklinde olacak” dedi.Kabulov, “Hiçbir atılım beklemiyoruz. Bu süreç uzun ve evrimsel olacak” diye kaydetti.Kremlin: Putin Taliban heyetiyle görüşmeyecekKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’ya gelecek Taliban heyetiyle görüşmeyi planlayıp planlamadığı sorusuna, “Hayır” yanıtını verdi.Moskova formatındaki görüşmenin 20 Ekim’de yapılması bekleniyor. Söz konusu format, 2017’de Rusya, Afganistan, Hindistan, İran, Çin ve Pakistan'ın özel temsilcilerinin oluşturduğu 6’lı istişare mekanizması temelinde oluşturulmuştu.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, vladimir putin, taliban, zamir kabulov