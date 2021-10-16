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https://tr.sputniknews.com/20211016/turk-tir-soforleri-avrupadaki-sofor-ihtiyacini-karsilamaya-talip-oldu-1049882322.html
Türk TIR şoförleri Avrupa'daki şoför ihtiyacını karşılamaya talip oldu
Türk TIR şoförleri Avrupa'daki şoför ihtiyacını karşılamaya talip oldu
Türkiye ve Uluslararası TIR Ağır Vasıta Şoförleri Derneği (UTSYD) Başkanı Kaplan, "Avrupa'daki tır şoförü ihtiyacını karşılayabilecek durumdayız çünkü... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T16:06+0300
2021-10-16T16:06+0300
türkiye
avrupa
tir
şoför
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Kaplan AA muhabirine İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan TIR şoförü eksikliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.Türkiye'nin İngiltere ve AB ülkelerinde ortaya çıkan şoför ihtiyacını rahatlıkla karşılayabileceğini belirten Kaplan, "Avrupa'daki şoför ihtiyacını karşılayabilecek durumdayız çünkü ülkemizde şu anda yetişmiş bir güç var." dedi.Kaplan, güçlü bir Türk şoför camiasının olduğuna vurgu yaparak, güvenilir ve işinin ehli Türk şoförleriyle söz konusu talebi karşılamaya talip olduklarını söyledi.İngiltere ve Litvanya gibi ülkelerde bulunan şirketlerden şoför talebi aldıklarını belirten Kaplan, konuya ilişkin şunları kaydetti:"Litvanya'daki bir şirket tarafından geçtiğimiz günlerde bize bir teklif geldi. Bizden 300 tane şoför talep ediyorlar. Biz şu anda bu talebi değerlendiriyoruz. Onu karşılayacağız. İngiltere ile ilgili olarak bize gelenler oldu. Geçen hafta toplantı yaptık. Protokollerimizi de yapacağız. Şoförlerimizi İngiltere'ye götürdüğümüz zaman mağdur olmamaları için biz onların garantisi olacağız. Bu garanti kapsamında zaten imzalar atıldığı zaman resmi olarak sıkıntıyı halletmiş olacağız. Yani bir şoför İngiltere’ye gidip de mağdur olmasın, sahipsiz olmasın."'Uzun dönem olursa biz varız'Kaplan, 3 aylık kısa bir vizenin yurt dışına gitmek isteyen şoförler açısından mantıklı olmadığını ifade ederek, "3 aylık vize verildiğini duyduk. 3 aylık bir şey için biz yokuz. 3 ay, altı 6 ay olarak yokuz. Uzun dönem olursa biz varız." şeklinde konuştu.Yurt dışındaki şoför ihtiyacının Türk şoförler tarafından olumlu karşılandığına vurgu yapan Kaplan, "Türk şoförler yurt dışındaki talebi çok güzel karşılıyorlar. Gelir yüksek. Yurt içindeki talepte bir sıkıntı yok. Çünkü boşta olan şoförler de var." ifadesini kullandı.Özellikle Litvanya'dan Türk şoförlerle ilgili talep olduğunu belirten Kaplan, "Türk şoförleri güvenilir, namuslu ve şerefli insan oldukları için Türk şoförlerini tercih ediyorlar. Çünkü bizim Türk şoförlerimiz ekmeğinin peşinde kullandıkları araca, yüke, her şeyi sahip çıkarlar. Yani Türk şoföründe hırsızlık olmaz." dedi.'Türkiye'den ciddi bir talep var'Kaplan, uzun yol şoförlüğünü boşta gezen gençler tarafından değerlendirilmesi gereken bir meslek olduğunu ifade ederek, "Bazı gençlerimiz bugün boş geziyor. Bunları da bu kapsamda değerlendirmek isteriz. Değerlendirmemiz de iyi olacak. Herkes iş güç sahibi olacak. Bu konuda Türkiye'nin her bölgesinden bizi arıyorlar. Türkiye'den ciddi bir talep var. Gençlere tır şoförü olmayı tavsiye ediyorum. Gerekli ehliyeti alıp tır şoförü olsunlar." dedi.Dernek olarak TIR şoförü olmak isteyenlerin eğitilmesi konusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve yakında bununla ilgili bir akademiyi de hayata geçireceklerini söyleyen Kaplan, vasıfsız olan bütün gençleri şoför yapmayı istediklerini belirtti.Kaplan, akademi kapsamında tır şoförü olmak isteyenlere çok ciddi bir eğitim vereceklerine dikkati çekerek, "Yetişmiş insan gücü sağlayacağız. Hatası olan şoföre zaten belge vermeyeceğiz. Profesyonel yetiştireceğiz. Bir Avrupa'ya nasıl gidiliyor onu da videolarda göstereceğiz." ifadesini kullandı.Türkiye'den Avrupa'ya çalışan bir tır şoförünün aylık ortalama 10-15 bin lira civarında para kazandığını belirten Kaplan, "Kendim 32 yıllık tır şoförü olduğum için biliyorum. Firma sahibi olan arkadaşlarımla da bire bir konuşuyorum. Kazançları söylüyorlar. Gayet güzel, mantıklı kazanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.Kaplan, gençlerin özellikle yabancı dil konusunda istekli olmaları gerektiğine vurgu yaparak, "Günde en az 10 kelime öğrensinler. Kendilerini yabancı dil konusunda geliştirsinler." dedi.
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avrupa, tir, şoför

Türk TIR şoförleri Avrupa'daki şoför ihtiyacını karşılamaya talip oldu

16:06 16.10.2021
© DHA21 TIR dolusu içkiyle 40 milyonluk KDV ve ÖTV vurgunu
21 TIR dolusu içkiyle 40 milyonluk KDV ve ÖTV vurgunu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© DHA
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Türkiye ve Uluslararası TIR Ağır Vasıta Şoförleri Derneği (UTSYD) Başkanı Kaplan, "Avrupa'daki tır şoförü ihtiyacını karşılayabilecek durumdayız çünkü ülkemizde şu anda yetişmiş bir güç var. Güvenilir ve işinin ehli insanlarla biz bu işe talibiz.“ dedi.
Kaplan AA muhabirine İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan TIR şoförü eksikliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Türkiye'nin İngiltere ve AB ülkelerinde ortaya çıkan şoför ihtiyacını rahatlıkla karşılayabileceğini belirten Kaplan, "Avrupa'daki şoför ihtiyacını karşılayabilecek durumdayız çünkü ülkemizde şu anda yetişmiş bir güç var." dedi.
Kaplan, güçlü bir Türk şoför camiasının olduğuna vurgu yaparak, güvenilir ve işinin ehli Türk şoförleriyle söz konusu talebi karşılamaya talip olduklarını söyledi.
İngiltere ve Litvanya gibi ülkelerde bulunan şirketlerden şoför talebi aldıklarını belirten Kaplan, konuya ilişkin şunları kaydetti:
"Litvanya'daki bir şirket tarafından geçtiğimiz günlerde bize bir teklif geldi. Bizden 300 tane şoför talep ediyorlar. Biz şu anda bu talebi değerlendiriyoruz. Onu karşılayacağız. İngiltere ile ilgili olarak bize gelenler oldu. Geçen hafta toplantı yaptık. Protokollerimizi de yapacağız. Şoförlerimizi İngiltere'ye götürdüğümüz zaman mağdur olmamaları için biz onların garantisi olacağız. Bu garanti kapsamında zaten imzalar atıldığı zaman resmi olarak sıkıntıyı halletmiş olacağız. Yani bir şoför İngiltere’ye gidip de mağdur olmasın, sahipsiz olmasın."

'Uzun dönem olursa biz varız'

Kaplan, 3 aylık kısa bir vizenin yurt dışına gitmek isteyen şoförler açısından mantıklı olmadığını ifade ederek, "3 aylık vize verildiğini duyduk. 3 aylık bir şey için biz yokuz. 3 ay, altı 6 ay olarak yokuz. Uzun dönem olursa biz varız." şeklinde konuştu.
Yurt dışındaki şoför ihtiyacının Türk şoförler tarafından olumlu karşılandığına vurgu yapan Kaplan, "Türk şoförler yurt dışındaki talebi çok güzel karşılıyorlar. Gelir yüksek. Yurt içindeki talepte bir sıkıntı yok. Çünkü boşta olan şoförler de var." ifadesini kullandı.
Özellikle Litvanya'dan Türk şoförlerle ilgili talep olduğunu belirten Kaplan, "Türk şoförleri güvenilir, namuslu ve şerefli insan oldukları için Türk şoförlerini tercih ediyorlar. Çünkü bizim Türk şoförlerimiz ekmeğinin peşinde kullandıkları araca, yüke, her şeyi sahip çıkarlar. Yani Türk şoföründe hırsızlık olmaz." dedi.

'Türkiye'den ciddi bir talep var'

Kaplan, uzun yol şoförlüğünü boşta gezen gençler tarafından değerlendirilmesi gereken bir meslek olduğunu ifade ederek, "Bazı gençlerimiz bugün boş geziyor. Bunları da bu kapsamda değerlendirmek isteriz. Değerlendirmemiz de iyi olacak. Herkes iş güç sahibi olacak. Bu konuda Türkiye'nin her bölgesinden bizi arıyorlar. Türkiye'den ciddi bir talep var. Gençlere tır şoförü olmayı tavsiye ediyorum. Gerekli ehliyeti alıp tır şoförü olsunlar." dedi.
Dernek olarak TIR şoförü olmak isteyenlerin eğitilmesi konusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve yakında bununla ilgili bir akademiyi de hayata geçireceklerini söyleyen Kaplan, vasıfsız olan bütün gençleri şoför yapmayı istediklerini belirtti.
Kaplan, akademi kapsamında tır şoförü olmak isteyenlere çok ciddi bir eğitim vereceklerine dikkati çekerek, "Yetişmiş insan gücü sağlayacağız. Hatası olan şoföre zaten belge vermeyeceğiz. Profesyonel yetiştireceğiz. Bir Avrupa'ya nasıl gidiliyor onu da videolarda göstereceğiz." ifadesini kullandı.
Türkiye'den Avrupa'ya çalışan bir tır şoförünün aylık ortalama 10-15 bin lira civarında para kazandığını belirten Kaplan, "Kendim 32 yıllık tır şoförü olduğum için biliyorum. Firma sahibi olan arkadaşlarımla da bire bir konuşuyorum. Kazançları söylüyorlar. Gayet güzel, mantıklı kazanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Kaplan, gençlerin özellikle yabancı dil konusunda istekli olmaları gerektiğine vurgu yaparak, "Günde en az 10 kelime öğrensinler. Kendilerini yabancı dil konusunda geliştirsinler." dedi.
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