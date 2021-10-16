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Türkiye, AB'nin yanı sıra 12 ülkeyle Kovid-19 aşı sertifikalarını karşılıklı tanıdı
Türkiye, AB'nin yanı sıra 12 ülkeyle Kovid-19 aşı sertifikalarını karşılıklı tanıdı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini geride bırakmak için etkin diplomasi yürütüldüğünü vurgulayarak... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T23:47+0300
2021-10-16T23:47+0300
koronavirüs
yavuz selim kıran
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs aşısı
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Pandeminin etkilerini hızla arkada bırakmak adına etkin diplomasi yürütüyoruz. Aşı programımız ve AB uyumlu sertifikalarımızla ülkemiz ve diğer ülkeler arasında karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin, AB'nin yanı sıra aşı sertifikaları tanıma düzenlemeleri yaptığı ülkeleri ise Kıran, "Arnavutluk, Bulgaristan, Endonezya, Filistin, Fas, Gürcistan, İsviçre, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Moldova, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan" olarak sıraladı.AB'nin dijital sertifika sistemine dahil olmasının ardından Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikası, AB'ye üye ülkelerde tanınıyor.Türkiye, bu düzenlemeden önce de AB üyesi Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan'la Kovid-19 aşı sertifikalarını ikili düzeyde karşılıklı tanımıştı.
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yavuz selim kıran, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı

Türkiye, AB'nin yanı sıra 12 ülkeyle Kovid-19 aşı sertifikalarını karşılıklı tanıdı

23:47 16.10.2021
© REUTERSAB Türkiye bayrakları
AB Türkiye bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© REUTERS
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini geride bırakmak için etkin diplomasi yürütüldüğünü vurgulayarak, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra 12 ülkeyle Kovid-19 aşı sertifikalarını tanımaya yönelik düzenleme yaptığını bildirdi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Pandeminin etkilerini hızla arkada bırakmak adına etkin diplomasi yürütüyoruz. Aşı programımız ve AB uyumlu sertifikalarımızla ülkemiz ve diğer ülkeler arasında karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin, AB'nin yanı sıra aşı sertifikaları tanıma düzenlemeleri yaptığı ülkeleri ise Kıran, "Arnavutluk, Bulgaristan, Endonezya, Filistin, Fas, Gürcistan, İsviçre, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Moldova, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan" olarak sıraladı.
AB'nin dijital sertifika sistemine dahil olmasının ardından Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikası, AB'ye üye ülkelerde tanınıyor.
Türkiye, bu düzenlemeden önce de AB üyesi Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan'la Kovid-19 aşı sertifikalarını ikili düzeyde karşılıklı tanımıştı.
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