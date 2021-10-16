https://tr.sputniknews.com/20211016/turkiyede-son-24-saatte-28-bin-537-yeni-vaka-tespit-edildi-212-can-kaybi-yasandi-1049886151.html

Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 537 yeni vaka tespit edildi, 212 can kaybı yaşandı

Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 537 yeni vaka tespit edildi, 212 can kaybı yaşandı

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi. 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T19:29+0300

2021-10-16T19:29+0300

2021-10-16T19:40+0300

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına dair son verileri şu ifadelerle paylaştı: "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor."

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

son dakika, vaka, vaka sayısı