https://tr.sputniknews.com/20211016/ukrayna-kirim-ve-donbassta-yapilan-duma-secimleri-nedeniyle-237-kisiye-yaptirim-getirdi-1049872386.html

Ukrayna, Kırım ve Donbass’ta yapılan Duma seçimleri nedeniyle 237 kişiye yaptırım getirdi

Ukrayna, Kırım ve Donbass’ta yapılan Duma seçimleri nedeniyle 237 kişiye yaptırım getirdi

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (SNBO), Kırım ve Donbass’ta Rus parlamento seçimlerinin düzenlenmesine katılan 237 kişiye karşı kişisel yaptırım... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T00:38+0300

2021-10-16T00:38+0300

2021-10-16T00:38+0300

dünya

ukrayna

duma seçimleri

yaptırım

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SNBO Sekreteri Aleksey Danilov, bugünkü basın toplantısında, “Kırım, Donetsk ve Lugansk bölgelerinde seçimlerle ilgili çalışmayı sağlayan ve doğrudan oylamaya katılan kişilere karşı bugünden itibaren kişisel ekonomik yaptırımlar ve diğer tedbirler uygulama kararı alındı” diye açıkladı.Yaptırımlar uygulamaya devam edeceklerini dile getiren Danilov, “Bugün 237 kişiye daha yaptırım uygulandı” ifadesini kullandı.Danilov, yaptırımların ağırlıklı olarak seçim komisyonlarının üyelerini kapsadığını da sözlerine ekledi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna, duma seçimleri, yaptırım