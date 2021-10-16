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Ukrayna, Kırım ve Donbass’ta yapılan Duma seçimleri nedeniyle 237 kişiye yaptırım getirdi
Ukrayna, Kırım ve Donbass’ta yapılan Duma seçimleri nedeniyle 237 kişiye yaptırım getirdi
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (SNBO), Kırım ve Donbass’ta Rus parlamento seçimlerinin düzenlenmesine katılan 237 kişiye karşı kişisel yaptırım... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T00:38+0300
2021-10-16T00:38+0300
dünya
ukrayna
duma seçimleri
yaptırım
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SNBO Sekreteri Aleksey Danilov, bugünkü basın toplantısında, “Kırım, Donetsk ve Lugansk bölgelerinde seçimlerle ilgili çalışmayı sağlayan ve doğrudan oylamaya katılan kişilere karşı bugünden itibaren kişisel ekonomik yaptırımlar ve diğer tedbirler uygulama kararı alındı” diye açıkladı.Yaptırımlar uygulamaya devam edeceklerini dile getiren Danilov, “Bugün 237 kişiye daha yaptırım uygulandı” ifadesini kullandı.Danilov, yaptırımların ağırlıklı olarak seçim komisyonlarının üyelerini kapsadığını da sözlerine ekledi.
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ukrayna, duma seçimleri, yaptırım

Ukrayna, Kırım ve Donbass’ta yapılan Duma seçimleri nedeniyle 237 kişiye yaptırım getirdi

00:38 16.10.2021
© REUTERSUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© REUTERS
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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (SNBO), Kırım ve Donbass’ta Rus parlamento seçimlerinin düzenlenmesine katılan 237 kişiye karşı kişisel yaptırım uygulama kararı aldı.
SNBO Sekreteri Aleksey Danilov, bugünkü basın toplantısında, “Kırım, Donetsk ve Lugansk bölgelerinde seçimlerle ilgili çalışmayı sağlayan ve doğrudan oylamaya katılan kişilere karşı bugünden itibaren kişisel ekonomik yaptırımlar ve diğer tedbirler uygulama kararı alındı” diye açıkladı.
Yaptırımlar uygulamaya devam edeceklerini dile getiren Danilov, “Bugün 237 kişiye daha yaptırım uygulandı” ifadesini kullandı.
Danilov, yaptırımların ağırlıklı olarak seçim komisyonlarının üyelerini kapsadığını da sözlerine ekledi.
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