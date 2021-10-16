Ukrayna, Kırım ve Donbass’ta yapılan Duma seçimleri nedeniyle 237 kişiye yaptırım getirdi

SNBO Sekreteri Aleksey Danilov, bugünkü basın toplantısında, “Kırım, Donetsk ve Lugansk bölgelerinde seçimlerle ilgili çalışmayı sağlayan ve doğrudan oylamaya katılan kişilere karşı bugünden itibaren kişisel ekonomik yaptırımlar ve diğer tedbirler uygulama kararı alındı” diye açıkladı.Yaptırımlar uygulamaya devam edeceklerini dile getiren Danilov, “Bugün 237 kişiye daha yaptırım uygulandı” ifadesini kullandı.Danilov, yaptırımların ağırlıklı olarak seçim komisyonlarının üyelerini kapsadığını da sözlerine ekledi.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (SNBO), Kırım ve Donbass’ta Rus parlamento seçimlerinin düzenlenmesine katılan 237 kişiye karşı kişisel yaptırım uygulama kararı aldı.
SNBO Sekreteri Aleksey Danilov, bugünkü basın toplantısında, “Kırım, Donetsk ve Lugansk bölgelerinde seçimlerle ilgili çalışmayı sağlayan ve doğrudan oylamaya katılan kişilere karşı bugünden itibaren kişisel ekonomik yaptırımlar ve diğer tedbirler uygulama kararı alındı” diye açıkladı.
Yaptırımlar uygulamaya devam edeceklerini dile getiren Danilov, “Bugün 237 kişiye daha yaptırım uygulandı” ifadesini kullandı.
Danilov, yaptırımların ağırlıklı olarak seçim komisyonlarının üyelerini kapsadığını da sözlerine ekledi.