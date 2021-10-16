https://tr.sputniknews.com/20211016/uuide-calan-sirenler-murettebati-uyandirdi-1049882092.html

UUİ’de çalan sirenler mürettebatı uyandırdı

UUİ’de çalan sirenler mürettebatı uyandırdı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) Rus Zvezda modülünün kontrol sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle çalmaya başlayan siren seslerinin mürettebatı... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T15:53+0300

2021-10-16T15:53+0300

2021-10-16T15:53+0300

yaşam

uluslararası uzay istasyonu (uui)

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NASA’nın yayınladığı kozmonotların kontrol merkezi ile gerçekleştirdiği konuşmaların kayıtlarına göre Rus kozmonot Anton Şkaplerov, Moskova yakınlarındaki kontrol merkezindeki uzmanlara, “Şimdi bir uyarı aldık. Bir saniye sonra durdu. Ama istasyonda sirenler çaldı. Diğer arkadaşlarımızın da işitmeleri için alarmı durdurmadım” dedi.Şkaplerov’a göre siren, Zvezda modülünün hareket kontrol ve navigasyon desteği hazırlığının geçici olarak kaybolması nedeniyle harekete geçti.Houston Uçuş Kontrol Merkezinden uzmanlar ise, mürettebata herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığını bildirdi.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uluslararası uzay istasyonu (uui)