UUİ’de çalan sirenler mürettebatı uyandırdı

NASA’nın yayınladığı kozmonotların kontrol merkezi ile gerçekleştirdiği konuşmaların kayıtlarına göre Rus kozmonot Anton Şkaplerov, Moskova yakınlarındaki kontrol merkezindeki uzmanlara, “Şimdi bir uyarı aldık. Bir saniye sonra durdu. Ama istasyonda sirenler çaldı. Diğer arkadaşlarımızın da işitmeleri için alarmı durdurmadım” dedi.Şkaplerov’a göre siren, Zvezda modülünün hareket kontrol ve navigasyon desteği hazırlığının geçici olarak kaybolması nedeniyle harekete geçti.Houston Uçuş Kontrol Merkezinden uzmanlar ise, mürettebata herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığını bildirdi.
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) Rus Zvezda modülünün kontrol sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle çalmaya başlayan siren seslerinin mürettebatı uyandırdığı bildirildi.
NASA’nın yayınladığı kozmonotların kontrol merkezi ile gerçekleştirdiği konuşmaların kayıtlarına göre Rus kozmonot Anton Şkaplerov, Moskova yakınlarındaki kontrol merkezindeki uzmanlara, “Şimdi bir uyarı aldık. Bir saniye sonra durdu. Ama istasyonda sirenler çaldı. Diğer arkadaşlarımızın da işitmeleri için alarmı durdurmadım” dedi.
Şkaplerov’a göre siren, Zvezda modülünün hareket kontrol ve navigasyon desteği hazırlığının geçici olarak kaybolması nedeniyle harekete geçti.
Houston Uçuş Kontrol Merkezinden uzmanlar ise, mürettebata herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığını bildirdi.