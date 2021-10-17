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17 yaşındaki çocuk, tabanca temizlerken annesini öldürdü
17 yaşındaki çocuk, tabanca temizlerken annesini öldürdü
Kastamonu Bozkurt'ta Y.E.Ç. babasına ait ruhsatlı tabancayı temizlediği sırada kazara annesi Müzeyyen Ç.'yi vurdu. Başından yaralanan anne olay yerinde... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T18:43+0300
2021-10-17T18:43+0300
türkiye
kastamonu
silah
tabanca
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Kastamonu'nun Çiçekyayla Mahallesi'nde 17 yaşındaki Y.E.Ç., muhtar babası Cevdet Ç.'nin ruhsatlı tabancasını temizlerken silah ateş aldı.Tabancadan çıkan kurşun, 3 çocuk annesi Müzeyyen Ç.'nin başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Müzeyyen Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Lise öğrencisi Y.E.Ç ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Müzeyyen Ç.'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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kastamonu, silah, tabanca

17 yaşındaki çocuk, tabanca temizlerken annesini öldürdü

18:43 17.10.2021
© İHA / DAVUT HAS cinayet, polis, olay yeri
cinayet, polis, olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© İHA / DAVUT HAS
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Kastamonu Bozkurt'ta Y.E.Ç. babasına ait ruhsatlı tabancayı temizlediği sırada kazara annesi Müzeyyen Ç.'yi vurdu. Başından yaralanan anne olay yerinde yaşamını yitirdi, Y.E.Ç. gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Çiçekyayla Mahallesi'nde 17 yaşındaki Y.E.Ç., muhtar babası Cevdet Ç.'nin ruhsatlı tabancasını temizlerken silah ateş aldı.
Tabancadan çıkan kurşun, 3 çocuk annesi Müzeyyen Ç.'nin başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Müzeyyen Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Lise öğrencisi Y.E.Ç ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Müzeyyen Ç.'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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