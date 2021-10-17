https://tr.sputniknews.com/20211017/17-yasindaki-cocuk-tabanca-temizlerken-annesini-oldurdu-1049906016.html

17 yaşındaki çocuk, tabanca temizlerken annesini öldürdü

17 yaşındaki çocuk, tabanca temizlerken annesini öldürdü

Kastamonu Bozkurt'ta Y.E.Ç. babasına ait ruhsatlı tabancayı temizlediği sırada kazara annesi Müzeyyen Ç.'yi vurdu. Başından yaralanan anne olay yerinde... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T18:43+0300

2021-10-17T18:43+0300

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türkiye

kastamonu

silah

tabanca

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Kastamonu'nun Çiçekyayla Mahallesi'nde 17 yaşındaki Y.E.Ç., muhtar babası Cevdet Ç.'nin ruhsatlı tabancasını temizlerken silah ateş aldı.Tabancadan çıkan kurşun, 3 çocuk annesi Müzeyyen Ç.'nin başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Müzeyyen Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Lise öğrencisi Y.E.Ç ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Müzeyyen Ç.'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

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kastamonu, silah, tabanca