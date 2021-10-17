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37 dakikada 247 çöp şiş yiyerek rekor kıran Özen'e 13 bin TL'lik para ödülü
37 dakikada 247 çöp şiş yiyerek rekor kıran Özen'e 13 bin TL'lik para ödülü
Denizli’de bir restoranın düzenlediği 'en çok çöp şiş yeme' yarışmasında yeni bir rekora imza atıldı. Pandemi nedeniyle geçen yıl yapılamayan yarışmaya... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T10:59+0300
2021-10-17T11:01+0300
denizli
rekor
çöp şiş
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Denizli’nin Pamukkale ilçesi bağlı Pınarkent Mahallesinde bulunan restoranda 5 yıl önce çöp şiş yarışma başlatan işletme ortakları iki kardeş Mehmet ve Yusuf Kaya, belirlenen şartlar doğrultusunda dereceye girenleri ödüllendirmeye devam ediyor. Sosyal medyadan yaptıkları canlı yayınla birçok farklı illerden yarışmacıları ağırlayan restoran sahipleri, pandemi nedeniyle bir süre yarışmaya ara verdi. İzlediği canlı yayınlarla belirlenen çöp şişin üzerine çıkabileceğini düşünen Şahika Özen, Ankara’dan Denizli’ye gelerek yarışmaya başvurdu. Evde birkaç deneme yaparak yarışmaya hazırlanan Özen, restoranda özel olarak hazırlanan yerde izleyicilerin karşısına çıktı. Önüne koyulan çöp şişleri yemeye başlayan Özen, 37 dakika içerisinde 247 adet çöp şiş tüketerek yeni rekora imza attı. 2019 yılında 230 olan çöp şiş rekorunu geride bırakan ve birçok kişinin hayretler içerisinde izlediği yarışmada rekoru kıran Özen, işletme sahipleri tarafından belirlenen 13 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.'Aklımda 240 tane yemek vardı'Yarışmaya eğlenmek amacıyla katıldığını ve ardından rekoru kırdığını belirten Özen şunları söyledi: “Uzun süredir sosyal medya hesapları üzerinden izliyordum. İlgimi çekti. 2 kere evde deneme yaptım. Başarıp başaramayacağımı test ettim. Eğlenme amacıyla yarışmaya katılmaya geldik ve kazandım, çok mutluyum. Evdeki yarışmalarda deneme amaçlı, ne varsa onları yedim. İlk defa böyle bir deneme yaptım. Yiyebileceğimi hissettiğim an yarışmaya katıldım. Buraya da geldim, başardım, mutluyum. Pes etmek hiç aklıma gelmedi. Aklımda 240 adet yemek vardı. Onu tamamlayarak yarışmayı da bitirdim.” 'Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla çok çiğneyenlerde erken pes etme durumu oluyor'Daha önceden de yarışmada ödüller verildiğini ve ilk defa bu kadar çöp şiş yendiğini belirten işletme ortağı Yusuf Kaya da şu ifadeleri kullandı: “Yaklaşık 5 yıldır bu yarışmaları düzenliyoruz. 5 yıl boyunca hanımefendi gibi birçok yarışmacı geldi. İlk kez bu kadar yüksek bir rekor kırıldı, daha öncede kırıldı ama 240 adet değildi. İlk kez bu rekor kırıldı. Bunun karşılığında da 13 bin TL ödül kazandı. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla çok çiğneyenlerde erken pes etme durumu oluyor. Daha az çiğneyenlerde rekoru kırmak daha kolay. Öylede oldu zaten. Yarışmanın herhangi bir süresi yok. Bir süre belirlemedik, bu şekilde devam edecek. Yarışmaya gelmek isteyen çok oluyor. Müşterilerimizin 3’te 2’sini kapsayacak şekilde olaylar oluyor. Bu şekilde alımlar yapıyoruz. Sık sorulan bir soruyu cevaplamak gerekirse, çat kapı müşteri almıyoruz. Daha çok şehir dışından geliyor. En çok gelenler İstanbul’dan geliyor. Sosyal medyada en büyük kitlemiz İstanbul’dan onun dışında Bursa, Eskişehir, Konya, Ankara ve İzmir gibi illerden gelen sürücüler geliyor."
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denizli, rekor, çöp şiş

37 dakikada 247 çöp şiş yiyerek rekor kıran Özen'e 13 bin TL'lik para ödülü

10:59 17.10.2021 (güncellendi: 11:01 17.10.2021)
© İHA / EREN ELYESA POLAT - FADIL PİŞKİNŞahika Özen
Şahika Özen - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© İHA / EREN ELYESA POLAT - FADIL PİŞKİN
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Denizli’de bir restoranın düzenlediği 'en çok çöp şiş yeme' yarışmasında yeni bir rekora imza atıldı. Pandemi nedeniyle geçen yıl yapılamayan yarışmaya Ankara’dan katılan Şahika Özen, 37 dakikalık canlı yayında 247 adet çöp şiş yedi. 2019 yılında 230 olan rekoru kırmayı başaran Özen, 13 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.
Denizli’nin Pamukkale ilçesi bağlı Pınarkent Mahallesinde bulunan restoranda 5 yıl önce çöp şiş yarışma başlatan işletme ortakları iki kardeş Mehmet ve Yusuf Kaya, belirlenen şartlar doğrultusunda dereceye girenleri ödüllendirmeye devam ediyor.
Sosyal medyadan yaptıkları canlı yayınla birçok farklı illerden yarışmacıları ağırlayan restoran sahipleri, pandemi nedeniyle bir süre yarışmaya ara verdi. İzlediği canlı yayınlarla belirlenen çöp şişin üzerine çıkabileceğini düşünen Şahika Özen, Ankara’dan Denizli’ye gelerek yarışmaya başvurdu.
Evde birkaç deneme yaparak yarışmaya hazırlanan Özen, restoranda özel olarak hazırlanan yerde izleyicilerin karşısına çıktı. Önüne koyulan çöp şişleri yemeye başlayan Özen, 37 dakika içerisinde 247 adet çöp şiş tüketerek yeni rekora imza attı. 2019 yılında 230 olan çöp şiş rekorunu geride bırakan ve birçok kişinin hayretler içerisinde izlediği yarışmada rekoru kıran Özen, işletme sahipleri tarafından belirlenen 13 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

'Aklımda 240 tane yemek vardı'

Yarışmaya eğlenmek amacıyla katıldığını ve ardından rekoru kırdığını belirten Özen şunları söyledi: “Uzun süredir sosyal medya hesapları üzerinden izliyordum. İlgimi çekti. 2 kere evde deneme yaptım. Başarıp başaramayacağımı test ettim. Eğlenme amacıyla yarışmaya katılmaya geldik ve kazandım, çok mutluyum. Evdeki yarışmalarda deneme amaçlı, ne varsa onları yedim. İlk defa böyle bir deneme yaptım. Yiyebileceğimi hissettiğim an yarışmaya katıldım. Buraya da geldim, başardım, mutluyum. Pes etmek hiç aklıma gelmedi. Aklımda 240 adet yemek vardı. Onu tamamlayarak yarışmayı da bitirdim.”

'Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla çok çiğneyenlerde erken pes etme durumu oluyor'

Daha önceden de yarışmada ödüller verildiğini ve ilk defa bu kadar çöp şiş yendiğini belirten işletme ortağı Yusuf Kaya da şu ifadeleri kullandı: “Yaklaşık 5 yıldır bu yarışmaları düzenliyoruz. 5 yıl boyunca hanımefendi gibi birçok yarışmacı geldi. İlk kez bu kadar yüksek bir rekor kırıldı, daha öncede kırıldı ama 240 adet değildi. İlk kez bu rekor kırıldı. Bunun karşılığında da 13 bin TL ödül kazandı. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla çok çiğneyenlerde erken pes etme durumu oluyor. Daha az çiğneyenlerde rekoru kırmak daha kolay. Öylede oldu zaten. Yarışmanın herhangi bir süresi yok. Bir süre belirlemedik, bu şekilde devam edecek. Yarışmaya gelmek isteyen çok oluyor. Müşterilerimizin 3’te 2’sini kapsayacak şekilde olaylar oluyor. Bu şekilde alımlar yapıyoruz. Sık sorulan bir soruyu cevaplamak gerekirse, çat kapı müşteri almıyoruz. Daha çok şehir dışından geliyor. En çok gelenler İstanbul’dan geliyor. Sosyal medyada en büyük kitlemiz İstanbul’dan onun dışında Bursa, Eskişehir, Konya, Ankara ve İzmir gibi illerden gelen sürücüler geliyor."
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