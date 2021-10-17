AA: Suriye Milli Ordusu, operasyonları yeniden başlatmaya hazır olduklarını açıkladı

AA'nın "Suriye Milli Ordusu: Terör örgütlerine yönelik operasyonları yeniden başlatmaya hazırız" başlıklı haberinde 'Suriye'de SMO çatısı altında terörden temizlenen bölgelerde faaliyet gösteren Kurtuluş Cephesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya yer verildi.Habere göre söz konusu açıklamada, "Operasyonları yeniden başlatmaya askeri açıdan tam hazır olduğumuzu beyan ederiz. Bölgelerimizi bütün terör örgütlerinden, başta PKK, PYD ve IŞİD olmak üzere temizleme konusunda kararlıyız” ifadelerine yer verildi.AA ayrıca, açıklamada Suriye Kurtuluş Cephesi'nin Türkiye'ye sahadaki desteğinin süreceğinin vurgulandığını kaydetti.
Anadolu Ajansı (AA), 'Suriye Milli Ordusu' (SMO) bileşenlerinden Suriye Kurtuluş Cephesi'nin (SKC), terör örgütlerine yönelik askeri operasyonları yeniden başlatmaya hazır olduklarını açıkladıklarına dair bir haber yayınladı.
AA'nın "Suriye Milli Ordusu: Terör örgütlerine yönelik operasyonları yeniden başlatmaya hazırız" başlıklı haberinde 'Suriye'de SMO çatısı altında terörden temizlenen bölgelerde faaliyet gösteren Kurtuluş Cephesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya yer verildi.
Habere göre söz konusu açıklamada, "Operasyonları yeniden başlatmaya askeri açıdan tam hazır olduğumuzu beyan ederiz. Bölgelerimizi bütün terör örgütlerinden, başta PKK, PYD ve IŞİD olmak üzere temizleme konusunda kararlıyız” ifadelerine yer verildi.
AA ayrıca, açıklamada Suriye Kurtuluş Cephesi'nin Türkiye'ye sahadaki desteğinin süreceğinin vurgulandığını kaydetti.