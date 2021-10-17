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https://tr.sputniknews.com/20211017/aa-suriye-milli-ordusu-operasyonlari-yeniden-baslatmaya-hazir-olduklarini-acikladi-1049891258.html
AA: Suriye Milli Ordusu, operasyonları yeniden başlatmaya hazır olduklarını açıkladı
AA: Suriye Milli Ordusu, operasyonları yeniden başlatmaya hazır olduklarını açıkladı
Anadolu Ajansı (AA), 'Suriye Milli Ordusu' (SMO) bileşenlerinden Suriye Kurtuluş Cephesi'nin (SKC), terör örgütlerine yönelik askeri operasyonları yeniden... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T00:37+0300
2021-10-17T00:37+0300
dünya
suriye
türkiye
anadolu ajansı (aa)
suriye milli ordusu
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AA'nın "Suriye Milli Ordusu: Terör örgütlerine yönelik operasyonları yeniden başlatmaya hazırız" başlıklı haberinde 'Suriye'de SMO çatısı altında terörden temizlenen bölgelerde faaliyet gösteren Kurtuluş Cephesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya yer verildi.Habere göre söz konusu açıklamada, "Operasyonları yeniden başlatmaya askeri açıdan tam hazır olduğumuzu beyan ederiz. Bölgelerimizi bütün terör örgütlerinden, başta PKK, PYD ve IŞİD olmak üzere temizleme konusunda kararlıyız” ifadelerine yer verildi.AA ayrıca, açıklamada Suriye Kurtuluş Cephesi'nin Türkiye'ye sahadaki desteğinin süreceğinin vurgulandığını kaydetti.
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suriye, türkiye, anadolu ajansı (aa), suriye milli ordusu

AA: Suriye Milli Ordusu, operasyonları yeniden başlatmaya hazır olduklarını açıkladı

00:37 17.10.2021
© SputnikSuriye Milli Ordusu (SMO)
Suriye Milli Ordusu (SMO) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
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Anadolu Ajansı (AA), 'Suriye Milli Ordusu' (SMO) bileşenlerinden Suriye Kurtuluş Cephesi'nin (SKC), terör örgütlerine yönelik askeri operasyonları yeniden başlatmaya hazır olduklarını açıkladıklarına dair bir haber yayınladı.
AA'nın "Suriye Milli Ordusu: Terör örgütlerine yönelik operasyonları yeniden başlatmaya hazırız" başlıklı haberinde 'Suriye'de SMO çatısı altında terörden temizlenen bölgelerde faaliyet gösteren Kurtuluş Cephesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya yer verildi.
Habere göre söz konusu açıklamada, "Operasyonları yeniden başlatmaya askeri açıdan tam hazır olduğumuzu beyan ederiz. Bölgelerimizi bütün terör örgütlerinden, başta PKK, PYD ve IŞİD olmak üzere temizleme konusunda kararlıyız” ifadelerine yer verildi.
AA ayrıca, açıklamada Suriye Kurtuluş Cephesi'nin Türkiye'ye sahadaki desteğinin süreceğinin vurgulandığını kaydetti.
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