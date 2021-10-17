https://tr.sputniknews.com/20211017/abdden-rusyanin-kirimdaki-nufus-sayimina-kinama-1049893373.html

ABD’den Rusya’nın Kırım'daki nüfus sayımına kınama

ABD’den Rusya’nın Kırım'daki nüfus sayımına kınama

ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği, Washington’un Rusya'nın Kırım’da yürüttüğü nüfus sayımını kınadığını bildirdi. 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T05:26+0300

2021-10-17T05:26+0300

2021-10-17T05:26+0300

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ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği, Washington'un Rusya'nın Kırım'da nüfus sayımı yapmasını kınadığını ve bu eylemleri Ukrayna'nın egemenliğini baltalamaya yönelik bir girişim olarak gördüğünü belirtti.Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan açıklamada, “ABD, Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalamaya yönelik yeni bir girişim olarak değerlendirdiği işgal altında bulunan Kırım'daki Rus nüfus sayımını kınıyor” denildi.Daha önce Avrupa Birliği (AB) de, Rusya'nın Kırım'da nüfus sayımı yapmasını kınamıştı. Kırım Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Yefim Fiks, Kırım'ın AB’den gelecek nüfus sayımına ilişkin değerlendirmelere ihtiyacı olmadığını, dışarıdan yapılan çeşitli provokatif açıklamalara rağmen bölgedeki nüfus sayımı sürecinin devam edeceğini ifade etmişti.

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abd, rusya, kırım