https://tr.sputniknews.com/20211017/adanada-2-kisiyi-olduren-emekli-polis-alkolun-etkisiyle-yaptim-1049895613.html

Adana'da 2 kişiyi öldüren emekli polis: Alkolün etkisiyle yaptım

Adana'da 2 kişiyi öldüren emekli polis: Alkolün etkisiyle yaptım

Adana’da birahane işletmecisi ve kayınbiraderini silahla vurarak öldüren emekli polis memuru tutuklandı. Zanlı, ifadesinde “Öldürmeye kastım yoktu, alkolün... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T10:46+0300

2021-10-17T10:46+0300

2021-10-17T10:46+0300

adana

alkol

cinayet

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Adana'da emekli polis memuru Kamil G. kahvehanede oyun oynadıktan sonra arkadaşlarıyla alkol almak için Bahadır Serindağ’a ait birahaneye gitti. İddiaya göre arkadaşlarıyla alkol alırken yüksek sesle konuşan Kamil G., işletme sahibi Serindağ tarafından uyarıldı. Alkolün etkisiyle sohbetine devam eden Kamil G. ve arkadaşları, iş yeri çalışanı ve aynı zamanda da Bahadır Serindağ’ın kayınbiraderi olan Sabri Özgenç tarafından bir kez daha uyarıldı. Alkol alan grup bir süre sonra ayrılırken, masada kalan Kamil G.'ye Sabri Özgenç, “Buraya ne zamandır geliyorsun. Terbiyesizlik yapma ve buraya bir daha gelme” dedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesi ile ayrılan şahıslardan Kamil G., eve giderek beylik tabancasını alıp birahaneye döndü. Tabancasını çekip ateşleyen Kamil G., Bahadır Serindağ’ı koltukaltından, Sabri Özgenç’i ise göğsünden vurdu. Ağabeyi vurulan Orhan Serindağ, elindeki sandalyeyi saldırgana attı. Dengesini kaybeden Kamil G., çevredekiler tarafından yakalanarak darp edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan emekli polis, ifadesinde, “Alkolün etkisiyle ateş ettim. Öldürmeye kastım yoktu. Pişmanım” dedi. Katil zanlısı Kamil G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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adana, alkol, cinayet