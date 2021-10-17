https://tr.sputniknews.com/20211017/afganistandaki-son-yahudi-simantov-turkiyenin-vize-vermesiyle-istanbula-geldi-1049903769.html

Afganistan'daki son Yahudi Simantov, Türkiye'nin vize vermesiyle İstanbul'a geldi

Afganistan'daki son Yahudi Simantov, Türkiye'nin vize vermesiyle İstanbul'a geldi

Kabil'de yaşarken ülkesinden tahliye edilen 62 yaşındaki Zebulun Simantov, Türkiye'nin girişimleri ve yardımlarıyla geldiği İstanbul Havalimanı'nda Aşkenaz... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T16:27+0300

2021-10-17T16:27+0300

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afganistan

yahudi

zebulun simantov

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Afganistan'daki son Yahudi olarak bilinen Zebulun Simantov, Türkiye'nin vize vermesinin ardından tarifeli uçakla İstanbul'a geldi.Afganistan'ın İran sınırındaki Herat vilayetinde doğan ve başkent Kabil'de ikamet eden 62 yaşındaki Simantov, ülkesinden bir süre önce tahliye edildi. Simantov, Türkiye'nin vize vermesi, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri ve yardımları sonucunda, Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan hareket eden tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. İstanbul Aşkenaz Hahamı Mendy Chitrik ile bazı yakınları tarafından karşılanan Simantov, özel araçla buradan ayrıldı. Simantov'un 90 günlük vizesinin bulunduğu ve bir süre İstanbul'da kalacağı öğrenildi.

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afganistan, yahudi, zebulun simantov