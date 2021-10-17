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https://tr.sputniknews.com/20211017/akrabasinin-kimligiyle-ameliyat-oldu-1049896741.html
Akrabasının kimliğiyle ameliyat oldu
Akrabasının kimliğiyle ameliyat oldu
Hemorid rahatsızlığı bulunan bir kişi ağrıları artınca sosyal güvencesi olmadığı için bir akrabasının kimliğiyle hastaneye gitti. Aynı gün ameliyat olan hasta... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T11:47+0300
2021-10-17T11:47+0300
yaşam
türkiye
sgk
hastane
doktor
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
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Sigortası olmadığı için hastaneye gitmekte tereddüt eden hasta, akrabasına ait nüfus cüzdanıyla hastaneye gitti. Acil servisten giriş yapan hasta, aynı gün ameliyata alındı. Sağlığına kavuşan hastanın akrabasının kimliğiyle tedavi olduğu tespit edildi. Bin 178 TL tutarındaki tedavi masrafını karşılayan SGK, resmi belgede sahtecilik yapıldığını iddia ederek 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, sigortası olmayan sanığın ani rahatsızlığı üzerine tedavi olmak amacıyla akrabasının kimlik belgesini alarak hastane kaydını onun üzerinden yaptırıp ameliyat olması eyleminde zorunluluk hali bulunduğundan kamu kurumunu dolandırma suçu oluşmayacağına hükmetti. Kararı SGK temyiz edince devreye Yargıtay 15. Ceza Dairesi girdi.Yargıtay ceza vermediDaire, mahkeme kararını onadı. Yargıtay kararında şöyle denildi:
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türkiye, sgk, hastane, doktor, sosyal güvenlik kurumu (sgk)

Akrabasının kimliğiyle ameliyat oldu

11:47 17.10.2021
© AAAdıyaman'da 7 yaşındaki çocuk pekmez kaynatılan kazana düştü
Adıyaman'da 7 yaşındaki çocuk pekmez kaynatılan kazana düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© AA
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Hemorid rahatsızlığı bulunan bir kişi ağrıları artınca sosyal güvencesi olmadığı için bir akrabasının kimliğiyle hastaneye gitti. Aynı gün ameliyat olan hasta hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ‘nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik’ suçlarından dava açtı.
Sigortası olmadığı için hastaneye gitmekte tereddüt eden hasta, akrabasına ait nüfus cüzdanıyla hastaneye gitti. Acil servisten giriş yapan hasta, aynı gün ameliyata alındı. Sağlığına kavuşan hastanın akrabasının kimliğiyle tedavi olduğu tespit edildi. Bin 178 TL tutarındaki tedavi masrafını karşılayan SGK, resmi belgede sahtecilik yapıldığını iddia ederek 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.
Mahkeme, sigortası olmayan sanığın ani rahatsızlığı üzerine tedavi olmak amacıyla akrabasının kimlik belgesini alarak hastane kaydını onun üzerinden yaptırıp ameliyat olması eyleminde zorunluluk hali bulunduğundan kamu kurumunu dolandırma suçu oluşmayacağına hükmetti. Kararı SGK temyiz edince devreye Yargıtay 15. Ceza Dairesi girdi.

Yargıtay ceza vermedi

Daire, mahkeme kararını onadı. Yargıtay kararında şöyle denildi:
“Katılan kurum tarafından karşılandığı ve bu şekilde sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek katılan kurumu zarara uğrattıkları iddia edilmiştir. Sanığı hastaneye gittiği, burada görevli olan ve haklarında beraat kararı verilen sanıkların yardımları ile hastanenin genel cerrahi polikliniğine giriş kaydını yaptırdıktan sonra doktor tarafından muayene edilerek aynı gün ameliyat olduğu anlaşılmaktadır. Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek katılan kurumu zarara uğrattıklarının iddia edildiği somut olayda sanık savunmaları, hastane ve SGK cevabi yazıları ve diğer deliller doğrultusunda sanığın atılı suça ilişkin eyleminin zorunluluk hali kapsamında kaldığı gerekçesine dayanan mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre katılan vekilinin eksik araştırma ile hüküm kurulduğuna yönelik yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin onanmasına oybirliğiyle karar verildi.”
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