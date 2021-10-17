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Ali Koç: Camiama sesleniyorum, artık harekete geçme, ayaklanma zamanı
22:23 17.10.2021 (güncellendi: 22:44 17.10.2021)
© AAAli Koç
© AA
Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe'nin3-1 yenilgisinden sonra açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Camiama sesleniyorum, taraftarımıza sesleniyorum, sakin olun" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Ali Koç'un açıklamalarından bazı ayrıntılar şöyle:
"Taraftarıma sesleniyorum, sakin olun. Yumruğu masaya vurun, asın, kesin, düdük astırın diyorsunuz. Bu takım uzatmalarla birlikte 80 dakika 10 kişi oynadı, terinin son damlasına kadar savaştı.
Buraya art niyetle operasyon çekmeye birini yollasaydınız, buna benzer bir hakem performansı olurdu
Bu sistemin ne kadar garabet olduğunu herkes söylüyor. TFF başkanı değişiyor, MHK başkanı değişiyor, kulüp başkanı değişiyor, hoca değişiyor ama bu arkadaşlar değişmiyor. Bu iş her geçen gün daha kötüye gidiyor.
Bugün Min Jae'ye verilen karttan sonra oyunun bütün seyri değişti. Bir pozisyondan maç yorumlamak istemiyorum. İşin geneline bakıyorum ve beni en çok rahatsız eden şey hakemin Fenerbahçeli futbolculara olan yaklaşımı.
Bir hakem, mimiklerinden tuttuğu tarafı ele verir mi?
Ali Maçalan, üstüne basarak söylüyorum, Şansalan değil, Maçalan. Bizden geçen sezonki Konyaspor maçını da almıştı.
Camiama sesleniyorum. Ne gücümüz varsa omuz omuza vereceğiz ve bu düzeni yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Artık harekete geçme, ayaklanma zamanı. Bugün Sabiha Gökçen'e giderek ilk adımı atarak. Böyle bir hazırlık var. Bunu muhakkak yapın.
Tam böyle ayaklandık, aldık başımızı gideceğiz, anlamsız bir hakem performansı sonrasında yine bu noktaya gelindi.