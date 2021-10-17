Ali Koç: Camiama sesleniyorum, artık harekete geçme, ayaklanma zamanı

"Taraftarıma sesleniyorum, sakin olun. Yumruğu masaya vurun, asın, kesin, düdük astırın diyorsunuz. Bu takım uzatmalarla birlikte 80 dakika 10 kişi oynadı, terinin son damlasına kadar savaştı. "Taraftarıma sesleniyorum, sakin olun. Yumruğu masaya vurun, asın, kesin, düdük astırın diyorsunuz. Bu takım uzatmalarla birlikte 80 dakika 10 kişi oynadı, terinin son damlasına kadar savaştı.

Buraya art niyetle operasyon çekmeye birini yollasaydınız, buna benzer bir hakem performansı olurdu Buraya art niyetle operasyon çekmeye birini yollasaydınız, buna benzer bir hakem performansı olurdu

Bu sistemin ne kadar garabet olduğunu herkes söylüyor. TFF başkanı değişiyor, MHK başkanı değişiyor, kulüp başkanı değişiyor, hoca değişiyor ama bu arkadaşlar değişmiyor. Bu iş her geçen gün daha kötüye gidiyor. Bu sistemin ne kadar garabet olduğunu herkes söylüyor. TFF başkanı değişiyor, MHK başkanı değişiyor, kulüp başkanı değişiyor, hoca değişiyor ama bu arkadaşlar değişmiyor. Bu iş her geçen gün daha kötüye gidiyor.

Bugün Min Jae'ye verilen karttan sonra oyunun bütün seyri değişti. Bir pozisyondan maç yorumlamak istemiyorum. İşin geneline bakıyorum ve beni en çok rahatsız eden şey hakemin Fenerbahçeli futbolculara olan yaklaşımı. Bugün Min Jae'ye verilen karttan sonra oyunun bütün seyri değişti. Bir pozisyondan maç yorumlamak istemiyorum. İşin geneline bakıyorum ve beni en çok rahatsız eden şey hakemin Fenerbahçeli futbolculara olan yaklaşımı.

Bir hakem, mimiklerinden tuttuğu tarafı ele verir mi? Bir hakem, mimiklerinden tuttuğu tarafı ele verir mi?

Ali Maçalan, üstüne basarak söylüyorum, Şansalan değil, Maçalan. Bizden geçen sezonki Konyaspor maçını da almıştı. Ali Maçalan, üstüne basarak söylüyorum, Şansalan değil, Maçalan. Bizden geçen sezonki Konyaspor maçını da almıştı.

Camiama sesleniyorum. Ne gücümüz varsa omuz omuza vereceğiz ve bu düzeni yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Artık harekete geçme, ayaklanma zamanı. Bugün Sabiha Gökçen'e giderek ilk adımı atarak. Böyle bir hazırlık var. Bunu muhakkak yapın. Camiama sesleniyorum. Ne gücümüz varsa omuz omuza vereceğiz ve bu düzeni yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Artık harekete geçme, ayaklanma zamanı. Bugün Sabiha Gökçen'e giderek ilk adımı atarak. Böyle bir hazırlık var. Bunu muhakkak yapın.