Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211017/ankarada-bal-yeme-yarismasi-bir-kiloluk-bali-ilk-bitiren-kazandi--1049906834.html
Ankara'da bal yeme yarışması: Bir kiloluk balı ilk bitiren kazandı
Ankara'da bal yeme yarışması: Bir kiloluk balı ilk bitiren kazandı
Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Arıcılık Fuarı'nda arıcılık mesleğinde kullanılan malzemelerin ve üretilen ürünlerin tanıtımının yapıldı. Fuarda bal yeme... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T19:37+0300
2021-10-17T19:55+0300
yaşam
ankara
yarışma
bal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049906156_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_776fb78f56f2e0b7c223ee60b1f713ec.jpg
ANFA Fuar ve Kongre Merkezi, bu yıl 8’incisi düzenlenen Türkiye Arıcılık Fuarı’na sahne oldu. Fuarda, arıcılar meslekte kullandıkları ürünleri ve bu ürünler sayesinde ürettiklerini sergileyerek tanıttı.Fuarda ayrıca bu yıl ilki gerçekleştirilen Bal Yeme Yarışması yapıldı. 7 balseverin katıldığı yarışmada 1 kiloluk balı ilk bitiren Talip Mustafa Demir yarışmanın kazananı oldu. Birinciliğin kendisine de sürpriz olduğunu söyleyen Talip Mustafa Demir, “Sivas’tan katılıyorum. Kendim de arıcıyım. Kazanacağımı hiç zannetmiyordum. Rakibim çok güçlüydü. Ben de kendimi ilk defa denedim ve kazandım. Isırdım ve çok çiğnemeden yutmaya çalıştım. Şu anda midem yanıyor. Başka hiçbir şey yok. Yerimde duramıyorum enerjim yüksek” ifadelerini kullandı. Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği (ARMASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vahdettin Küçükbenli ise katılımcılara desteklerinden ötürü teşekkür ederek, “Derneğimizin sahip olduğu 8’inci Türkiye Arıcılık Fuarı’nda bu sene bir bal yarışma düzenleyip, farkındalık oluşturmak istedik. 7 tane arkadaşımız katıldı. Çok güzel bir yarışma oldu. Sivaslı Yiğidomuz birinci oldu. Yarışma katılan ve fuarımızı ziyarete gelen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211017/37-dakikada-247-cop-sis-yiyerek-rekor-kiran-ozene-13-bin-tllik-para-odulu-1049895813.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049906156_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_5ff4f186f63d8a1eb3081c119d83d341.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, yarışma, bal

Ankara'da bal yeme yarışması: Bir kiloluk balı ilk bitiren kazandı

19:37 17.10.2021 (güncellendi: 19:55 17.10.2021)
© İHAbal yeme yarışması
bal yeme yarışması - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© İHA
Abone ol
Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Arıcılık Fuarı'nda arıcılık mesleğinde kullanılan malzemelerin ve üretilen ürünlerin tanıtımının yapıldı. Fuarda bal yeme yarışması da düzenlendi.
ANFA Fuar ve Kongre Merkezi, bu yıl 8’incisi düzenlenen Türkiye Arıcılık Fuarı’na sahne oldu. Fuarda, arıcılar meslekte kullandıkları ürünleri ve bu ürünler sayesinde ürettiklerini sergileyerek tanıttı.
Fuarda ayrıca bu yıl ilki gerçekleştirilen Bal Yeme Yarışması yapıldı. 7 balseverin katıldığı yarışmada 1 kiloluk balı ilk bitiren Talip Mustafa Demir yarışmanın kazananı oldu.
Birinciliğin kendisine de sürpriz olduğunu söyleyen Talip Mustafa Demir, “Sivas’tan katılıyorum. Kendim de arıcıyım. Kazanacağımı hiç zannetmiyordum. Rakibim çok güçlüydü. Ben de kendimi ilk defa denedim ve kazandım. Isırdım ve çok çiğnemeden yutmaya çalıştım. Şu anda midem yanıyor. Başka hiçbir şey yok. Yerimde duramıyorum enerjim yüksek” ifadelerini kullandı.
Şahika Özen - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
37 dakikada 247 çöp şiş yiyerek rekor kıran Özen'e 13 bin TL'lik para ödülü
10:59
Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği (ARMASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vahdettin Küçükbenli ise katılımcılara desteklerinden ötürü teşekkür ederek, “Derneğimizin sahip olduğu 8’inci Türkiye Arıcılık Fuarı’nda bu sene bir bal yarışma düzenleyip, farkındalık oluşturmak istedik. 7 tane arkadaşımız katıldı. Çok güzel bir yarışma oldu. Sivaslı Yiğidomuz birinci oldu. Yarışma katılan ve fuarımızı ziyarete gelen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
100001
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:42Eski ABD Başkanı Bill Clinton taburcu edildi
20:26Meteoroloji açıkladı: Çarşamba günü sona eriyor
20:09Silahla oynayan çocuk kazayla kardeşini öldürdü
20:02Mardinli Marilyn Monroe: Kazancımın yüzde 90'ını sokak hayvanlarına harcıyorum
19:49Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan’a: 'Hep aynı nakarat, geçiniz bunları kimse yemiyor'
19:37Ankara'da bal yeme yarışması: Bir kiloluk balı ilk bitiren kazandı
19:18Türkiye'de 24 bin 114 yeni vaka tespit edildi, 186 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
19:11İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı
19:00Aşı karşıtlarından İzmir'de miting: Koronavirüs aşısı, PCR testi ve maske kullanımı protesto edildi
18:4317 yaşındaki çocuk, tabanca temizlerken annesini öldürdü
18:29NASA, Ay’da Wi-Fi ağının nasıl kurulacağını araştırıyor
18:18Uçarsu Şelalesi, ilk kez kurudu
18:07Zonguldak'ta yük vagonu üst geçide saplanarak durabildi
18:01Çin'in Dünya'nın etrafında turlayan nükleer kapasiteli hipersonik füzesi, ABD'de şok etkisi yarattı
17:53İtalya'da yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü
17:31MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
17:31Koronavirüse yakalanan 25 yıllık hemşire, 46 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
17:14Paket servis taşıyan kuryeyi tetikçi sanıp vurdu: 'Selam yollamışlar ben de selamlarını aldım'
16:57Safra kesesi ameliyatından çıkan yüzlerce taşla hastanenin ismini yazdı
16:43Köpeğinin ayağını cam kesen Yurttaş gönüllü olarak şişe topluyor