https://tr.sputniknews.com/20211017/ankarada-bal-yeme-yarismasi-bir-kiloluk-bali-ilk-bitiren-kazandi--1049906834.html

Ankara'da bal yeme yarışması: Bir kiloluk balı ilk bitiren kazandı

Ankara'da bal yeme yarışması: Bir kiloluk balı ilk bitiren kazandı

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Arıcılık Fuarı'nda arıcılık mesleğinde kullanılan malzemelerin ve üretilen ürünlerin tanıtımının yapıldı. Fuarda bal yeme... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T19:37+0300

2021-10-17T19:37+0300

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yaşam

ankara

yarışma

bal

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ANFA Fuar ve Kongre Merkezi, bu yıl 8’incisi düzenlenen Türkiye Arıcılık Fuarı’na sahne oldu. Fuarda, arıcılar meslekte kullandıkları ürünleri ve bu ürünler sayesinde ürettiklerini sergileyerek tanıttı.Fuarda ayrıca bu yıl ilki gerçekleştirilen Bal Yeme Yarışması yapıldı. 7 balseverin katıldığı yarışmada 1 kiloluk balı ilk bitiren Talip Mustafa Demir yarışmanın kazananı oldu. Birinciliğin kendisine de sürpriz olduğunu söyleyen Talip Mustafa Demir, “Sivas’tan katılıyorum. Kendim de arıcıyım. Kazanacağımı hiç zannetmiyordum. Rakibim çok güçlüydü. Ben de kendimi ilk defa denedim ve kazandım. Isırdım ve çok çiğnemeden yutmaya çalıştım. Şu anda midem yanıyor. Başka hiçbir şey yok. Yerimde duramıyorum enerjim yüksek” ifadelerini kullandı. Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği (ARMASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vahdettin Küçükbenli ise katılımcılara desteklerinden ötürü teşekkür ederek, “Derneğimizin sahip olduğu 8’inci Türkiye Arıcılık Fuarı’nda bu sene bir bal yarışma düzenleyip, farkındalık oluşturmak istedik. 7 tane arkadaşımız katıldı. Çok güzel bir yarışma oldu. Sivaslı Yiğidomuz birinci oldu. Yarışma katılan ve fuarımızı ziyarete gelen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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ankara, yarışma, bal