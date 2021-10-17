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Antalya'da intihar girişimi: 'Tuvaletlerde mahrem görüntüler çekiliyor, bu normal mi abi?'
Antalya'da intihar girişimi: 'Tuvaletlerde mahrem görüntüler çekiliyor, bu normal mi abi?'
Antalya'da alt geçidin demir korkuluklarına çıkan şahıs korku dolu anlar yaşattı. Polisin 20 dakika süren çabaları sonucu ikna edilen şahsın “İnsanların... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T14:02+0300
2021-10-17T14:08+0300
antalya
tuvalet
intihar
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Antalya’nın en işlek bulvarlarından olan Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde bulunan Güllük Altgeçidi'nde tehlikeli hareketlerde bulunan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı tehlikeli alandan uzaklaştırmak için ikna etmeye çalıştı.Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki üst geçidin demir korkuluklarının arkasına geçen şahıs, zaman zaman sağa sola hareket ederek korku dolu anlar yaşattı. Şahıs, polislerin yaklaşık 20 dakika süren ikna çalışmasının ardından eyleminden vazgeçti. Polis ekipleri tarafından karakola götürülen şahıs, gazetecilerin "Neden intihar etmek istediniz?" sorusuna, “İnsanların tuvaletlerde, umumi yerlerde videolarını çekip yayıyorlar. Bu normal mi abi? Bu sadece bana yapılmadı. Bu genelde herkese yapıldı. Ben tesadüfen seçilmiş olamam” yanıtını verdi.
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antalya, tuvalet, intihar

Antalya'da intihar girişimi: 'Tuvaletlerde mahrem görüntüler çekiliyor, bu normal mi abi?'

14:02 17.10.2021 (güncellendi: 14:08 17.10.2021)
© İHA / ERTUĞRUL GÜNAntalya- İntihar girişimi
Antalya- İntihar girişimi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© İHA / ERTUĞRUL GÜN
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Antalya'da alt geçidin demir korkuluklarına çıkan şahıs korku dolu anlar yaşattı. Polisin 20 dakika süren çabaları sonucu ikna edilen şahsın “İnsanların tuvaletlerde, umumi yerlerde videolarını çekip yayıyorlar. Bu normal mi abi?” sözleri ise şaşırttı.
Antalya’nın en işlek bulvarlarından olan Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde bulunan Güllük Altgeçidi'nde tehlikeli hareketlerde bulunan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı tehlikeli alandan uzaklaştırmak için ikna etmeye çalıştı.
Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki üst geçidin demir korkuluklarının arkasına geçen şahıs, zaman zaman sağa sola hareket ederek korku dolu anlar yaşattı. Şahıs, polislerin yaklaşık 20 dakika süren ikna çalışmasının ardından eyleminden vazgeçti.
Polis ekipleri tarafından karakola götürülen şahıs, gazetecilerin "Neden intihar etmek istediniz?" sorusuna, “İnsanların tuvaletlerde, umumi yerlerde videolarını çekip yayıyorlar. Bu normal mi abi? Bu sadece bana yapılmadı. Bu genelde herkese yapıldı. Ben tesadüfen seçilmiş olamam” yanıtını verdi.
204211
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