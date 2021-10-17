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Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili açıklama: CHP kimi aday göstereceğini bilir
Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili açıklama: CHP kimi aday göstereceğini bilir
Halk müziği sanatçısı Arif Sağ, 2023 seçimlerine ilişkin "CHP kimi aday göstereceğini bilir. Merak etmeyin. O gün hepinizin kucaklayacağı bir adayla karşı... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T15:23+0300
2021-10-17T15:23+0300
arif sağ
türkiye
chp
aday
millet ittifakı
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Türk halk müziği sanatçısı, bağlama virtüözü, akademisyen ve eski milletvekili Arif Sağ, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili konuştu.'CHP kimi aday göstereceğini bilir'Halk TV’de Serhan Asker’in sunduğu, CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Yaşar Seyman, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve sanatçı Tolga Sağ’ın katıldığı programda yer alan Sağ, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin "CHP akıllı partidir, CHP kimi aday göstereceğini bilir" dedi.'CHP akıllı partidir, merak etmeyin'Sağ, programda şunları söyledi:
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arif sağ, chp, aday, millet ittifakı

Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili açıklama: CHP kimi aday göstereceğini bilir

15:23 17.10.2021
© YouTube/HalktvArif Sağ
Arif Sağ - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© YouTube/Halktv
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Halk müziği sanatçısı Arif Sağ, 2023 seçimlerine ilişkin "CHP kimi aday göstereceğini bilir. Merak etmeyin. O gün hepinizin kucaklayacağı bir adayla karşı karşıya geleceksiniz" dedi.
Türk halk müziği sanatçısı, bağlama virtüözü, akademisyen ve eski milletvekili Arif Sağ, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili konuştu.

'CHP kimi aday göstereceğini bilir'

Halk TV’de Serhan Asker’in sunduğu, CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Yaşar Seyman, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve sanatçı Tolga Sağ’ın katıldığı programda yer alan Sağ, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin "CHP akıllı partidir, CHP kimi aday göstereceğini bilir" dedi.

'CHP akıllı partidir, merak etmeyin'

Sağ, programda şunları söyledi:

“Durmadan CHP kimi aday gösterecek diyorlar ya, durmadan bunu tartıştırmaya çalışıyorlar. CHP akıllı partidir, CHP kimi aday göstereceğini bilir. Merak etmeyin. O gün hepinizin kucaklayacağı bir adayla karşı karşıya geleceksiniz. Hiç merak etmeyin. Şimdiden adayımızı tartışıp yıpratmaya gerek yok. O gün o aday karşınıza gelecek ve siz onu seveceksiniz.”

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