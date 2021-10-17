Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211017/arsa-fiyatlari-ucusa-gecti-1049894748.html
Arsa fiyatları uçuşa geçti
Arsa fiyatları uçuşa geçti
Pandemiyle birlikte değişen beklentiler, uzaktan çalışma ve deprem korkusu müstakil konutlara talebi artırınca arsa fiyatları yükseldi. 2019-2021 döneminde... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T09:57+0300
2021-10-17T09:57+0300
ekonomi
ev
konut
fiyat
arsa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049894723_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_06887904cbdce204b071a87a53c0c768.jpg
TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından Ege, Akdeniz ve Marmara kıyı bölgeleri için yapılan araştırma arsa fiyatlarındaki artışı ortaya koyuyor.Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre imarlı arsalar üzerinden yapılan araştırmayı değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Sertan Ünal şunları söyledi: “Bölge bölge incelendiğinde, en fazla artışın yazlık kullanımına da yönelik olması nedeniyle kıyı bölgelerinde olduğu görülüyor. Ege kıyılarında Muğla ilinde Datça, Bodrum, Marmaris, Dalyan, Fethiye ilçeleri, İzmir ilinde Urla, Alaçatı, Çeşme, Dikili, Seferihisar, Foça ilçeleri; Akdeniz kıyılarında Antalya ilinde Kaş, Kalkan, Alanya, Manavgat ilçeleri, Mersin ilinde Anamur, Silifke, Mezitli, Erdemli ilçeleri; Marmara’da ise Çanakkale ilinde Geyikli, Ayvacık, Gelibolu ilçeleri ile Balıkesir ilinde Edremit, Ayvalık ilçeleri arsa metrekare birim değer artış oranlarında dikkat çeken yerler olarak öne çıkıyor. Yatırım amacıyla alım yapanlar kadar, kendi bahçeli evini yapıp şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler de Fiyat artışında etkili oluyor.” İzmir ilk sırada 2019-2021 arasındaki fiyat artışları incelendiğinde en büyük artışın yüzde 178 ile İzmir Seferihisar’da olduğunu belirten Ünal şöyle devam etti: “Bu artışı yüzde 176 ile Dikili, yüzde 170 ile Alaçatı, yüzde 147 ile Çeşme izliyor. İzmir aynı zamanda arsa fiyatının en yüksek olduğu il. Çeşme’de metrekare fiyatı 10 bin lirayı, Alaçatı’da 8 bin lirayı buluyor.” İzmir’den sonra en büyük artışın yüzde 143 ile Muğla Datça ve yüzde 137 ile Bodrum’da görüldüğünü belirten Ünal, “Çanakkale’de fiyat artışları yüzde 131’i bulurken, Mersin’de yüzde 105’e, Balıkesir’de yüzde 91’e, Antalya’da ise yüzde 87’ye kadar yükseliyor” diye konuştu. Konut fiyatı da artıyorKonut fiyatlarının da inşaat maliyetleri ile birlikte arsa maliyetlerindeki artış kaynaklı yükseldiğini belirten Ünal, “Son bir yılda kıyı bölgelerine bakarsak Muğla Datça’da evlerin ortalama metrekare fiyatı yüzde 105, Bodrum’da yüzde 80, Marmaris’te yüzde 48, Dalyan ve Fethiye’de yüzde 47 arttı. İzmir’e bakarsak, Foça ve Seferihisar’da yüzde 77, Çeşme’de yüzde 75, Urla’da yüzde 74, Alaçatı’da yüzde 67, Dikili’de yüzde 63 artış var. Mersin’de ilçesine göre değişmekle birlikte yüzde 50 ile 65 arasında artış oldu. Antalya’da da artışlar yüzde 30’dan başlayıp kimi ilçede yüzde 68’i gördü. Konut fiyatı Çanakkale’de yüzde 55, Balıkesir’de yüzde 58’e varan oranda arttı” diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049894723_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b8cf89732fb4b6b18ac46de2d9227244.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ev, konut, fiyat, arsa

Arsa fiyatları uçuşa geçti

09:57 17.10.2021
© AAArsa- Tarla
Arsa- Tarla - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© AA
Abone ol
Pandemiyle birlikte değişen beklentiler, uzaktan çalışma ve deprem korkusu müstakil konutlara talebi artırınca arsa fiyatları yükseldi. 2019-2021 döneminde arsa fiyatları İzmir’de yüzde 178, Muğla’da yüzde 143, Çanakkale’de yüzde 131, Mersin’de yüzde 105, Balıkesir’de yüzde 91, Antalya’da yüzde 87’ye varan oranda arttı.
TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından Ege, Akdeniz ve Marmara kıyı bölgeleri için yapılan araştırma arsa fiyatlarındaki artışı ortaya koyuyor.
Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre imarlı arsalar üzerinden yapılan araştırmayı değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Sertan Ünal şunları söyledi: “Bölge bölge incelendiğinde, en fazla artışın yazlık kullanımına da yönelik olması nedeniyle kıyı bölgelerinde olduğu görülüyor. Ege kıyılarında Muğla ilinde Datça, Bodrum, Marmaris, Dalyan, Fethiye ilçeleri, İzmir ilinde Urla, Alaçatı, Çeşme, Dikili, Seferihisar, Foça ilçeleri; Akdeniz kıyılarında Antalya ilinde Kaş, Kalkan, Alanya, Manavgat ilçeleri, Mersin ilinde Anamur, Silifke, Mezitli, Erdemli ilçeleri; Marmara’da ise Çanakkale ilinde Geyikli, Ayvacık, Gelibolu ilçeleri ile Balıkesir ilinde Edremit, Ayvalık ilçeleri arsa metrekare birim değer artış oranlarında dikkat çeken yerler olarak öne çıkıyor. Yatırım amacıyla alım yapanlar kadar, kendi bahçeli evini yapıp şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler de Fiyat artışında etkili oluyor.”

İzmir ilk sırada

2019-2021 arasındaki fiyat artışları incelendiğinde en büyük artışın yüzde 178 ile İzmir Seferihisar’da olduğunu belirten Ünal şöyle devam etti: “Bu artışı yüzde 176 ile Dikili, yüzde 170 ile Alaçatı, yüzde 147 ile Çeşme izliyor. İzmir aynı zamanda arsa fiyatının en yüksek olduğu il. Çeşme’de metrekare fiyatı 10 bin lirayı, Alaçatı’da 8 bin lirayı buluyor.”
İzmir’den sonra en büyük artışın yüzde 143 ile Muğla Datça ve yüzde 137 ile Bodrum’da görüldüğünü belirten Ünal, “Çanakkale’de fiyat artışları yüzde 131’i bulurken, Mersin’de yüzde 105’e, Balıkesir’de yüzde 91’e, Antalya’da ise yüzde 87’ye kadar yükseliyor” diye konuştu.

Konut fiyatı da artıyor

Konut fiyatlarının da inşaat maliyetleri ile birlikte arsa maliyetlerindeki artış kaynaklı yükseldiğini belirten Ünal, “Son bir yılda kıyı bölgelerine bakarsak Muğla Datça’da evlerin ortalama metrekare fiyatı yüzde 105, Bodrum’da yüzde 80, Marmaris’te yüzde 48, Dalyan ve Fethiye’de yüzde 47 arttı. İzmir’e bakarsak, Foça ve Seferihisar’da yüzde 77, Çeşme’de yüzde 75, Urla’da yüzde 74, Alaçatı’da yüzde 67, Dikili’de yüzde 63 artış var. Mersin’de ilçesine göre değişmekle birlikte yüzde 50 ile 65 arasında artış oldu. Antalya’da da artışlar yüzde 30’dan başlayıp kimi ilçede yüzde 68’i gördü. Konut fiyatı Çanakkale’de yüzde 55, Balıkesir’de yüzde 58’e varan oranda arttı” diye konuştu.
360000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:5937 dakikada 247 çöp şiş yiyerek rekor kıran Özen'e 13 bin TL'lik para ödülü
10:46Adana'da 2 kişiyi öldüren emekli polis: Alkolün etkisiyle yaptım
10:35Kış uykusuna yatmayan yılan eve girdi, herkes evi boşalttı
10:33'Simpsons uzmanı' aranıyor: Diziyi baştan sona izleyip 'kehanet' bulacaklara 7 bin dolar
10:11Savcılıktan Edizer hakkında 'Artık ünlüsün, eleştirilere katlanacaksın' kararı
10:03Ronaldo ve Fernandes'den Galatasaray'da Mert Çetin'e kutlama
09:57Arsa fiyatları uçuşa geçti
09:54İlk uzay filmi için UUİ'ye giden Rus ekip Dünya'ya döndü
09:41İhraç edilmişti: Fatih Altaylı, Galatasaray'a resmen geri döndü
09:29Robert Pattinson’lı The Batman filminden yeni fragman
09:07FIFA Başkanı Infantino'dan Venezüella lideri Maduro'ya ziyaret
06:30Belarus Devlet Sınır Komitesi: Polonya sığınmacıları sınırımıza kadar getirdi
05:54Ukrayna, Kerç Boğazı'ndaki olay nedeniyle Rusya'yı ‘hukuken ezme’ sözü verdi
05:30Eski Naftogaz Başkanı: Mayıs-Haziran aylarında depolama tesislerine gaz doldurmamak büyük hataydı
05:26ABD’den Rusya’nın Kırım'daki nüfus sayımına kınama
05:01Bursa’nın 2300 yıllık zindanı sanata açıldı
04:35Atatürk Kültür Merkezi'ndeki son rötuşlar tamamlandı, ışıklar yandı
04:08Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek
03:45Sözcüsü, Bill Clinton'un bir gün daha hastanede gözetim altında tutulacağını duyurdu
03:25Kenevir hasadına protokol de katıldı