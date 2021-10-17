https://tr.sputniknews.com/20211017/arsa-fiyatlari-ucusa-gecti-1049894748.html

Arsa fiyatları uçuşa geçti

Arsa fiyatları uçuşa geçti

Pandemiyle birlikte değişen beklentiler, uzaktan çalışma ve deprem korkusu müstakil konutlara talebi artırınca arsa fiyatları yükseldi. 2019-2021 döneminde... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T09:57+0300

2021-10-17T09:57+0300

2021-10-17T09:57+0300

ekonomi

ev

konut

fiyat

arsa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049894723_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_06887904cbdce204b071a87a53c0c768.jpg

TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından Ege, Akdeniz ve Marmara kıyı bölgeleri için yapılan araştırma arsa fiyatlarındaki artışı ortaya koyuyor.Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre imarlı arsalar üzerinden yapılan araştırmayı değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Sertan Ünal şunları söyledi: “Bölge bölge incelendiğinde, en fazla artışın yazlık kullanımına da yönelik olması nedeniyle kıyı bölgelerinde olduğu görülüyor. Ege kıyılarında Muğla ilinde Datça, Bodrum, Marmaris, Dalyan, Fethiye ilçeleri, İzmir ilinde Urla, Alaçatı, Çeşme, Dikili, Seferihisar, Foça ilçeleri; Akdeniz kıyılarında Antalya ilinde Kaş, Kalkan, Alanya, Manavgat ilçeleri, Mersin ilinde Anamur, Silifke, Mezitli, Erdemli ilçeleri; Marmara’da ise Çanakkale ilinde Geyikli, Ayvacık, Gelibolu ilçeleri ile Balıkesir ilinde Edremit, Ayvalık ilçeleri arsa metrekare birim değer artış oranlarında dikkat çeken yerler olarak öne çıkıyor. Yatırım amacıyla alım yapanlar kadar, kendi bahçeli evini yapıp şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler de Fiyat artışında etkili oluyor.” İzmir ilk sırada 2019-2021 arasındaki fiyat artışları incelendiğinde en büyük artışın yüzde 178 ile İzmir Seferihisar’da olduğunu belirten Ünal şöyle devam etti: “Bu artışı yüzde 176 ile Dikili, yüzde 170 ile Alaçatı, yüzde 147 ile Çeşme izliyor. İzmir aynı zamanda arsa fiyatının en yüksek olduğu il. Çeşme’de metrekare fiyatı 10 bin lirayı, Alaçatı’da 8 bin lirayı buluyor.” İzmir’den sonra en büyük artışın yüzde 143 ile Muğla Datça ve yüzde 137 ile Bodrum’da görüldüğünü belirten Ünal, “Çanakkale’de fiyat artışları yüzde 131’i bulurken, Mersin’de yüzde 105’e, Balıkesir’de yüzde 91’e, Antalya’da ise yüzde 87’ye kadar yükseliyor” diye konuştu. Konut fiyatı da artıyorKonut fiyatlarının da inşaat maliyetleri ile birlikte arsa maliyetlerindeki artış kaynaklı yükseldiğini belirten Ünal, “Son bir yılda kıyı bölgelerine bakarsak Muğla Datça’da evlerin ortalama metrekare fiyatı yüzde 105, Bodrum’da yüzde 80, Marmaris’te yüzde 48, Dalyan ve Fethiye’de yüzde 47 arttı. İzmir’e bakarsak, Foça ve Seferihisar’da yüzde 77, Çeşme’de yüzde 75, Urla’da yüzde 74, Alaçatı’da yüzde 67, Dikili’de yüzde 63 artış var. Mersin’de ilçesine göre değişmekle birlikte yüzde 50 ile 65 arasında artış oldu. Antalya’da da artışlar yüzde 30’dan başlayıp kimi ilçede yüzde 68’i gördü. Konut fiyatı Çanakkale’de yüzde 55, Balıkesir’de yüzde 58’e varan oranda arttı” diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ev, konut, fiyat, arsa