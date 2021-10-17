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Atatürk Kültür Merkezi'ndeki son rötuşlar tamamlandı, ışıklar yandı
Atatürk Kültür Merkezi'ndeki son rötuşlar tamamlandı, ışıklar yandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin bugün ışıkları yakıldı, son rötuşları yapıldı. 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T04:35+0300
2021-10-17T05:14+0300
yaşam
atatürk kültür merkezi (akm)
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan ve son rötuşları yapılan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ışıkları bugün itibariyle yakıldı.Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaat çalışmalarında sona gelindi. 2018 yılında inşasına başlanan AKM'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanıyor. Yapılan son rötuşlarla birlikte bugün itibariyle Atatürk Kültür Merkezi’nin ışıkları yakıldı. Işıklandırılan AKM’nin görüntüsü beğeni topladı.
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atatürk kültür merkezi (akm)

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki son rötuşlar tamamlandı, ışıklar yandı

04:35 17.10.2021 (güncellendi: 05:14 17.10.2021)
© DHAAtatürk Kültür Merkezi (AKM)
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© DHA
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin bugün ışıkları yakıldı, son rötuşları yapıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan ve son rötuşları yapılan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ışıkları bugün itibariyle yakıldı.
Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaat çalışmalarında sona gelindi. 2018 yılında inşasına başlanan AKM'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanıyor. Yapılan son rötuşlarla birlikte bugün itibariyle Atatürk Kültür Merkezi’nin ışıkları yakıldı. Işıklandırılan AKM’nin görüntüsü beğeni topladı.
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