Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211017/belarus-devlet-sinir-komitesi-polonya-siginmacilari-sinirimiza-kadar-getirdi-1049893759.html
Belarus Devlet Sınır Komitesi: Polonya sığınmacıları sınırımıza kadar getirdi
Belarus Devlet Sınır Komitesi: Polonya sığınmacıları sınırımıza kadar getirdi
Belarus Devlet Sınır Komitesi, Polonya güvenlik güçlerinin yine bir grup sığınmacıyı sınır hattına kadar getirdiğini, bu kişilerin arasından birinin bilincinin... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T06:30+0300
2021-10-17T06:52+0300
dünya
polonya
belarus
sığınmacı
sığınmacı krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049893734_0:61:1741:1040_1920x0_80_0_0_07480545bbac8ba213c6ba8bbbff515d.png
Kurumun Telegram kanalından yapılan açıklamada, Polonya güvenlik güçlerinin yine bir grup sığınmacıyı sınır hattına kadar getirdiği, bu kişilerin arasından birinin bilincinin yerinde olmadığı ifade edildi.Açıklamada, “Bugün, 16 Ekim tarihinde Belarus sınır muhafız birliği, sınır hattında bir grup sığınmacı olduğunu tespit etti. Polonya topraklarındaki çitin yakınında, grubun zorla (sınır çizgisine) itildiğini doğrudan gösteren ayak izleri saptandı” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre ‘yabancılar, Polonya güvenlik güçlerinin onları oraya getirdiklerini ve aralarından bir kişinin nerdeyse çıplak, ıslanmış, donmuş ve tıbbi müdahaleye ihtiyacı olmasına rağmen onları Polonya tarafına kurulmuş çitin üzerinden zorla (sınır çizgisine) çıkardığını anlattı.”“Erkeğin bilinci yerinde değildi. Sığınmacılar kendilerini bırakmamaları ve yardım etmeleri için yalvardı, ancak Polonyalı askerler bir kez daha insanları bilerek tehlikeli bir durumda terk etti” vurgusu yapılan açıklamada, ‘Belarus sınır devriye birliğinin sığınmacıyı kurtarmak amacıyla ambulans ekibi çağırdığını, ambulansın adamı sağlık kuruluşuna ulaştırdığı’ ifade edildi.Son dönemde Polonya, Litvanya ve Letonya, Afganistan, Irak, Suriye gibi ülkelerden yola çıkıp Belarus üzerinden sınırlarını geçmeye çalışan göçmen sayısında keskin artışlar bildirerek, Minsk’i sığınmacı krizi yaratmakla suçladı.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise, ülkesinin artık Avrupa Birliği’ne (AB) geçmeye çalışan yasadışı göçmenleri durdurmaya çalışmayacağını, Batı’nın yaptırımları yüzünden Minsk’in yasadışı göçü durdurmaya 'ne parası ne de gücü' olmadığını açıklamıştı.Bununla birlikte Belarus lideri, CNN'e verdiği bir röportajda, Belarus tarafının AB sınırındaki göç krizini AB'den yaptırım politikası ve aynı zamanda Belarus muhaliflerine ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle intikam almak için kullandığı şeklindeki iddiaları reddetmişti.
polonya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049893734_136:0:1603:1100_1920x0_80_0_0_a967a543d1856e36048044c0bce22d16.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polonya, belarus, sığınmacı, sığınmacı krizi

Belarus Devlet Sınır Komitesi: Polonya sığınmacıları sınırımıza kadar getirdi

06:30 17.10.2021 (güncellendi: 06:52 17.10.2021)
© SputnikBelarus Sınır
Belarus Sınır - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© Sputnik
Abone ol
Belarus Devlet Sınır Komitesi, Polonya güvenlik güçlerinin yine bir grup sığınmacıyı sınır hattına kadar getirdiğini, bu kişilerin arasından birinin bilincinin yerinde olmadığını bildirdi.
Kurumun Telegram kanalından yapılan açıklamada, Polonya güvenlik güçlerinin yine bir grup sığınmacıyı sınır hattına kadar getirdiği, bu kişilerin arasından birinin bilincinin yerinde olmadığı ifade edildi.
Açıklamada, “Bugün, 16 Ekim tarihinde Belarus sınır muhafız birliği, sınır hattında bir grup sığınmacı olduğunu tespit etti. Polonya topraklarındaki çitin yakınında, grubun zorla (sınır çizgisine) itildiğini doğrudan gösteren ayak izleri saptandı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre ‘yabancılar, Polonya güvenlik güçlerinin onları oraya getirdiklerini ve aralarından bir kişinin nerdeyse çıplak, ıslanmış, donmuş ve tıbbi müdahaleye ihtiyacı olmasına rağmen onları Polonya tarafına kurulmuş çitin üzerinden zorla (sınır çizgisine) çıkardığını anlattı.”
“Erkeğin bilinci yerinde değildi. Sığınmacılar kendilerini bırakmamaları ve yardım etmeleri için yalvardı, ancak Polonyalı askerler bir kez daha insanları bilerek tehlikeli bir durumda terk etti” vurgusu yapılan açıklamada, ‘Belarus sınır devriye birliğinin sığınmacıyı kurtarmak amacıyla ambulans ekibi çağırdığını, ambulansın adamı sağlık kuruluşuna ulaştırdığı’ ifade edildi.
Son dönemde Polonya, Litvanya ve Letonya, Afganistan, Irak, Suriye gibi ülkelerden yola çıkıp Belarus üzerinden sınırlarını geçmeye çalışan göçmen sayısında keskin artışlar bildirerek, Minsk’i sığınmacı krizi yaratmakla suçladı.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise, ülkesinin artık Avrupa Birliği’ne (AB) geçmeye çalışan yasadışı göçmenleri durdurmaya çalışmayacağını, Batı’nın yaptırımları yüzünden Minsk’in yasadışı göçü durdurmaya 'ne parası ne de gücü' olmadığını açıklamıştı.
Bununla birlikte Belarus lideri, CNN'e verdiği bir röportajda, Belarus tarafının AB sınırındaki göç krizini AB'den yaptırım politikası ve aynı zamanda Belarus muhaliflerine ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle intikam almak için kullandığı şeklindeki iddiaları reddetmişti.
000010
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
06:30Belarus Devlet Sınır Komitesi: Polonya sığınmacıları sınırımıza kadar getirdi
05:54Ukrayna, Kerç Boğazı'ndaki olay nedeniyle Rusya'yı ‘hukuken ezme’ sözü verdi
05:30Eski Naftogaz Başkanı: Mayıs-Haziran aylarında depolama tesislerine gaz doldurmamak büyük hataydı
05:26ABD’den Rusya’nın Kırım'daki nüfus sayımına kınama
05:01Bursa’nın 2300 yıllık zindanı sanata açıldı
04:35Atatürk Kültür Merkezi'ndeki son rötuşlar tamamlandı, ışıklar yandı
04:08Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek
03:45Sözcüsü, Bill Clinton'un bir gün daha hastanede gözetim altında tutulacağını duyurdu
03:25Kenevir hasadına protokol de katıldı
02:59Rus İçişleri: Yakutistan’da bir klinikte hastalardan biri, diğer hastaları ve kendini yaraladı
02:34Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki film ekibi Dünya’ya beklenenden önce dönecek
02:06Arnavutköy'deki metro şantiyesinde kaza: 3 işçi metrelerce yükseklikten düştü
01:25Washington'da hafta boyu süren çevre protestosunda 600'ü aşkın gözaltı
01:04Irak Yüksek Seçim Komiserliği seçim sonuçlarını yayımladı
00:59Milli Savunma Bakanlığı: Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca ‘Arazi Tatbikatları’ icra edildi
00:42Eski İran Merkez Bankası Başkanı Seyf, döviz piyasasını bozma suçundan 10 yıl hapse çarptırıldı
00:37AA: Suriye Milli Ordusu, operasyonları yeniden başlatmaya hazır olduklarını açıkladı
00:23Gaziantep'te 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
00:21Salgının başlamasından bu yana ilk: Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı
00:16Cape Verde’de gözaltına alınan Venezüellalı diplomat ABD’ye iade edildi