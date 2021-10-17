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Belarus Devlet Sınır Komitesi: Polonya sığınmacıları sınırımıza kadar getirdi
Belarus Devlet Sınır Komitesi: Polonya sığınmacıları sınırımıza kadar getirdi
Belarus Devlet Sınır Komitesi, Polonya güvenlik güçlerinin yine bir grup sığınmacıyı sınır hattına kadar getirdiğini, bu kişilerin arasından birinin bilincinin... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T06:30+0300
2021-10-17T06:30+0300
2021-10-17T06:52+0300
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Kurumun Telegram kanalından yapılan açıklamada, Polonya güvenlik güçlerinin yine bir grup sığınmacıyı sınır hattına kadar getirdiği, bu kişilerin arasından birinin bilincinin yerinde olmadığı ifade edildi.Açıklamada, “Bugün, 16 Ekim tarihinde Belarus sınır muhafız birliği, sınır hattında bir grup sığınmacı olduğunu tespit etti. Polonya topraklarındaki çitin yakınında, grubun zorla (sınır çizgisine) itildiğini doğrudan gösteren ayak izleri saptandı” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre ‘yabancılar, Polonya güvenlik güçlerinin onları oraya getirdiklerini ve aralarından bir kişinin nerdeyse çıplak, ıslanmış, donmuş ve tıbbi müdahaleye ihtiyacı olmasına rağmen onları Polonya tarafına kurulmuş çitin üzerinden zorla (sınır çizgisine) çıkardığını anlattı.”“Erkeğin bilinci yerinde değildi. Sığınmacılar kendilerini bırakmamaları ve yardım etmeleri için yalvardı, ancak Polonyalı askerler bir kez daha insanları bilerek tehlikeli bir durumda terk etti” vurgusu yapılan açıklamada, ‘Belarus sınır devriye birliğinin sığınmacıyı kurtarmak amacıyla ambulans ekibi çağırdığını, ambulansın adamı sağlık kuruluşuna ulaştırdığı’ ifade edildi.Son dönemde Polonya, Litvanya ve Letonya, Afganistan, Irak, Suriye gibi ülkelerden yola çıkıp Belarus üzerinden sınırlarını geçmeye çalışan göçmen sayısında keskin artışlar bildirerek, Minsk’i sığınmacı krizi yaratmakla suçladı.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise, ülkesinin artık Avrupa Birliği’ne (AB) geçmeye çalışan yasadışı göçmenleri durdurmaya çalışmayacağını, Batı’nın yaptırımları yüzünden Minsk’in yasadışı göçü durdurmaya 'ne parası ne de gücü' olmadığını açıklamıştı.Bununla birlikte Belarus lideri, CNN'e verdiği bir röportajda, Belarus tarafının AB sınırındaki göç krizini AB'den yaptırım politikası ve aynı zamanda Belarus muhaliflerine ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle intikam almak için kullandığı şeklindeki iddiaları reddetmişti.
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polonya, belarus, sığınmacı, sığınmacı krizi
Belarus Devlet Sınır Komitesi: Polonya sığınmacıları sınırımıza kadar getirdi
06:30 17.10.2021 (güncellendi: 06:52 17.10.2021)
Belarus Devlet Sınır Komitesi, Polonya güvenlik güçlerinin yine bir grup sığınmacıyı sınır hattına kadar getirdiğini, bu kişilerin arasından birinin bilincinin yerinde olmadığını bildirdi.
Kurumun Telegram kanalından yapılan açıklamada, Polonya güvenlik güçlerinin yine bir grup sığınmacıyı sınır hattına kadar getirdiği, bu kişilerin arasından birinin bilincinin yerinde olmadığı ifade edildi.
Açıklamada, “Bugün, 16 Ekim tarihinde Belarus sınır muhafız birliği, sınır hattında bir grup sığınmacı olduğunu tespit etti. Polonya topraklarındaki çitin yakınında, grubun zorla (sınır çizgisine) itildiğini doğrudan gösteren ayak izleri saptandı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre ‘yabancılar, Polonya güvenlik güçlerinin onları oraya getirdiklerini ve aralarından bir kişinin nerdeyse çıplak, ıslanmış, donmuş ve tıbbi müdahaleye ihtiyacı olmasına rağmen onları Polonya tarafına kurulmuş çitin üzerinden zorla (sınır çizgisine) çıkardığını anlattı.”
“Erkeğin bilinci yerinde değildi. Sığınmacılar kendilerini bırakmamaları ve yardım etmeleri için yalvardı, ancak Polonyalı askerler bir kez daha insanları bilerek tehlikeli bir durumda terk etti” vurgusu yapılan açıklamada, ‘Belarus sınır devriye birliğinin sığınmacıyı kurtarmak amacıyla ambulans ekibi çağırdığını, ambulansın adamı sağlık kuruluşuna ulaştırdığı’ ifade edildi.
Son dönemde Polonya, Litvanya ve Letonya, Afganistan, Irak, Suriye gibi ülkelerden yola çıkıp Belarus üzerinden sınırlarını geçmeye çalışan göçmen sayısında keskin artışlar bildirerek, Minsk’i sığınmacı krizi yaratmakla suçladı.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise, ülkesinin artık Avrupa Birliği’ne (AB) geçmeye çalışan yasadışı göçmenleri durdurmaya çalışmayacağını, Batı’nın yaptırımları yüzünden Minsk’in yasadışı göçü durdurmaya 'ne parası ne de gücü' olmadığını açıklamıştı.
Bununla birlikte Belarus lideri, CNN'e verdiği bir röportajda, Belarus tarafının AB sınırındaki göç krizini AB'den yaptırım politikası ve aynı zamanda Belarus muhaliflerine ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle intikam almak için kullandığı şeklindeki iddiaları reddetmişti.