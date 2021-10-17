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Cam sanatçılarından defile
Cam sanatçılarından defile
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Cam Bienali’nde sanatçılar camdan kıyafetlerini defilede sergiledi. 17.10.2021, Sputnik Türkiye
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defile, фото, cam

Cam sanatçılarından defile

13:18 17.10.2021 (güncellendi: 13:19 17.10.2021)
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Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Cam Bienali’nde sanatçılar camdan kıyafetlerini defilede sergiledi.
© İHADenizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Cam Bienali 14 Ekim’de kapılarını açtı. Türkiye’nin ilk ve tek olma özelliğini taşıyan cam bienalinde Türk cam sanatçıları podyuma çıkarak cam kıyafetleriyle sahne aldı.
Cam sanatçılarından defile - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Cam Bienali 14 Ekim’de kapılarını açtı. Türkiye’nin ilk ve tek olma özelliğini taşıyan cam bienalinde Türk cam sanatçıları podyuma çıkarak cam kıyafetleriyle sahne aldı.
© İHABirbirinden yetenekli cam sanatçıları eserlerini ilk kez podyumda kendi üzerlerinde sergileyip renkli görüntüler oluşturdu. Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan podyuma onlarca izleyici katılarak podyumda kendi yaptıkları kıyafetleri sergileyen sanatçıları alkışlarla izledi.
Cam sanatçılarından defile - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Birbirinden yetenekli cam sanatçıları eserlerini ilk kez podyumda kendi üzerlerinde sergileyip renkli görüntüler oluşturdu. Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan podyuma onlarca izleyici katılarak podyumda kendi yaptıkları kıyafetleri sergileyen sanatçıları alkışlarla izledi.
© İHADenizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, defilede yaptığı konuşmada camın yapımında başlayan serüvenleri gösterdiklerini belirterek, “2011 yılında başladığımız, her iki yılda bir gerçekleştirdiğimiz cam bienalinin bu yıl 6’ıncısını gerçekleştiriyoruz. Bunu uluslararası seviyede, ülkemizin değişik illerinden gelen sanatçılarımız yurtdışından gelen cam ustalarıyla bu festivalimizi, bienalimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Cam sanatçılarından defile - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, defilede yaptığı konuşmada camın yapımında başlayan serüvenleri gösterdiklerini belirterek, “2011 yılında başladığımız, her iki yılda bir gerçekleştirdiğimiz cam bienalinin bu yıl 6’ıncısını gerçekleştiriyoruz. Bunu uluslararası seviyede, ülkemizin değişik illerinden gelen sanatçılarımız yurtdışından gelen cam ustalarıyla bu festivalimizi, bienalimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
© İHAZolan, şöyle devam etti: "Cam hayatımızın vazgeçilmezi. Nereye bakarsak, bakalım bir cam eşya görürüz. Bize hizmet eden bir cam görürüz. Evimizin pencerelerine baktığımızda, arabamızın camına baktığımızda, gözlüğümüzde, kameralarda, evlerimizde televizyonların ekranlarına baktığımızda her yerde cam vazgeçilmez, hayatımızı kolaylaştıran bir madde. Camının yapımından başlayan serüveni Denizli’deki vatandaşlarımıza gösterme imkanımız oluyor. Öncelikle boncuk yaparak deneyen vatandaşlarımız bu becerilerini ortaya koyunca mutlu oluyorlar."
Cam sanatçılarından defile - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Zolan, şöyle devam etti: "Cam hayatımızın vazgeçilmezi. Nereye bakarsak, bakalım bir cam eşya görürüz. Bize hizmet eden bir cam görürüz. Evimizin pencerelerine baktığımızda, arabamızın camına baktığımızda, gözlüğümüzde, kameralarda, evlerimizde televizyonların ekranlarına baktığımızda her yerde cam vazgeçilmez, hayatımızı kolaylaştıran bir madde. Camının yapımından başlayan serüveni Denizli’deki vatandaşlarımıza gösterme imkanımız oluyor. Öncelikle boncuk yaparak deneyen vatandaşlarımız bu becerilerini ortaya koyunca mutlu oluyorlar."
© İHADefile hakkında bilgi veren Başkan Zolan, “Denizli’de ayrıca cam atölyelerimiz var. Denizlimizin birçok işletmesi var, Denizli ekonomisine katkı sağlıyor. Bizde kentimizin bu özelliğini öne çıkartmak ve Türkiye’de bunu ilk yapan bir şehir olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Camın bir sanatçının elinde buluşması o yetenek ve alın teriyle gerçekten çok güzel şaheserler ortaya çıkıyor. Bugün ayrı bir etkinlik var. Cam sanatçılarının kendileri yaptığı cam kıyafet ve aksesuarlarla bir cam defilesi yapacak. Cam sanatçılarımız kendileri yapmış olduğu kıyafet ve aksesuarları yine kendileri podyumda sergileyecek. Onu da merakla bekliyoruz. Ayrı bir güzellik ve seyir olacaktır. Bu işe destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Cam sanatçılarından defile - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Defile hakkında bilgi veren Başkan Zolan, “Denizli’de ayrıca cam atölyelerimiz var. Denizlimizin birçok işletmesi var, Denizli ekonomisine katkı sağlıyor. Bizde kentimizin bu özelliğini öne çıkartmak ve Türkiye’de bunu ilk yapan bir şehir olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Camın bir sanatçının elinde buluşması o yetenek ve alın teriyle gerçekten çok güzel şaheserler ortaya çıkıyor. Bugün ayrı bir etkinlik var. Cam sanatçılarının kendileri yaptığı cam kıyafet ve aksesuarlarla bir cam defilesi yapacak. Cam sanatçılarımız kendileri yapmış olduğu kıyafet ve aksesuarları yine kendileri podyumda sergileyecek. Onu da merakla bekliyoruz. Ayrı bir güzellik ve seyir olacaktır. Bu işe destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
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