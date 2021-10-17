Cam sanatçılarından defile

© İHA Defile hakkında bilgi veren Başkan Zolan, “Denizli’de ayrıca cam atölyelerimiz var. Denizlimizin birçok işletmesi var, Denizli ekonomisine katkı sağlıyor. Bizde kentimizin bu özelliğini öne çıkartmak ve Türkiye’de bunu ilk yapan bir şehir olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Camın bir sanatçının elinde buluşması o yetenek ve alın teriyle gerçekten çok güzel şaheserler ortaya çıkıyor. Bugün ayrı bir etkinlik var. Cam sanatçılarının kendileri yaptığı cam kıyafet ve aksesuarlarla bir cam defilesi yapacak. Cam sanatçılarımız kendileri yapmış olduğu kıyafet ve aksesuarları yine kendileri podyumda sergileyecek. Onu da merakla bekliyoruz. Ayrı bir güzellik ve seyir olacaktır. Bu işe destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.