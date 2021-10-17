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Cape Verde’de gözaltına alınan Venezüellalı diplomat ABD’ye iade edildi
Cape Verde’de gözaltına alınan Venezüellalı diplomat ABD’ye iade edildi
ABD tarafından ‘kara para aklamakla’ suçlanan ve Washington’un talebiyle geçen yıl gözaltına alınan diplomat statülü Venezüella ve Kolombiya vatandaşı Alex... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T00:16+0300
2021-10-17T00:34+0300
dünya
venezüella
diplomat
alex nain saab
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Kolombiya’da yayın yapan Caracol radyosunun aktardığı üzere ABD’nin talebiyle geçen yıl gözaltına alınan diplomat statülü iş insanı, Venezüella ve Kolombiya vatandaşı Alex Nain Saab, Cape Verde makamları tarafından ABD’ye gönderildi.Radyonun sitesindeki haberde, “Alex Saab, yerel saatle 16.00 sıralarında Cape Verde’den, Florida mahkemesinin karşısına çıkacağı ABD’ye doğru yola çıktı” ifadelerine yer verildi.Saab, Temmuz 2019’da Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro çıkarlarını temsilen ‘geniş bir yolsuzluk ağının’ organizatörü sıfatıyla ABD’nin yaptırım listesine dahil edilmişti. Bir yıl sonra ise ABD’nin talebi üzerine özel jetiyle İran’a giderken yakıt ikmali için Cape Verde’ye indiği sırada yakalanmıştı.Cape Verde Anayasa Mahkemesi, Saab'ın avukatlarının itirazını reddetmiş ve böylelikle diplomatın ABD'ye iadesini desteklemişti.Saab'ın savunması, diplomatik statüye sahip olan bu kişinin ABD'ye iade edilmesinin Viyana Sözleşmesi'nin bir ihlali olduğu konusunda ısrar etmişti.Venezüella hükümeti, Saab'ın Caracas'ın Afrika Birliği özel elçisi görevini üstlendiğini savunarak Cape Verde'den onu serbest bırakmasını istedi. Kolombiya medyasında yer alan haberlere göre, Saab'ın Venezüella hükümeti ile Türkiye, İran ve Rusya arasında, ABD'ye göre bölgedeki çıkarlarını etkileyen gizli anlaşmalar hakkında bilgisi olduğu ileri sürülüyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Saab'ın etrafındaki durumu ‘çirkin’ olarak nitelendirerek, Washington'un diplomatik statüye sahip bir yetkilinin iadesi ile ilgili feci bir emsal oluşturarak ‘yeni bir seviyeye ulaşmaya’ karar verdiğini açıklamıştı.
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venezüella, diplomat, alex nain saab

Cape Verde’de gözaltına alınan Venezüellalı diplomat ABD’ye iade edildi

00:16 17.10.2021 (güncellendi: 00:34 17.10.2021)
© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaAlex Nain Saab
Alex Nain Saab - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
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ABD tarafından ‘kara para aklamakla’ suçlanan ve Washington’un talebiyle geçen yıl gözaltına alınan diplomat statülü Venezüella ve Kolombiya vatandaşı Alex Nain Saab’ın Cape Verde makamları tarafından ABD’ye iade edildiği bildirildi.
Kolombiya’da yayın yapan Caracol radyosunun aktardığı üzere ABD’nin talebiyle geçen yıl gözaltına alınan diplomat statülü iş insanı, Venezüella ve Kolombiya vatandaşı Alex Nain Saab, Cape Verde makamları tarafından ABD’ye gönderildi.
Radyonun sitesindeki haberde, “Alex Saab, yerel saatle 16.00 sıralarında Cape Verde’den, Florida mahkemesinin karşısına çıkacağı ABD’ye doğru yola çıktı” ifadelerine yer verildi.
Saab, Temmuz 2019’da Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro çıkarlarını temsilen ‘geniş bir yolsuzluk ağının’ organizatörü sıfatıyla ABD’nin yaptırım listesine dahil edilmişti. Bir yıl sonra ise ABD’nin talebi üzerine özel jetiyle İran’a giderken yakıt ikmali için Cape Verde’ye indiği sırada yakalanmıştı.
Cape Verde Anayasa Mahkemesi, Saab'ın avukatlarının itirazını reddetmiş ve böylelikle diplomatın ABD'ye iadesini desteklemişti.
Saab'ın savunması, diplomatik statüye sahip olan bu kişinin ABD'ye iade edilmesinin Viyana Sözleşmesi'nin bir ihlali olduğu konusunda ısrar etmişti.
Venezüella hükümeti, Saab'ın Caracas'ın Afrika Birliği özel elçisi görevini üstlendiğini savunarak Cape Verde'den onu serbest bırakmasını istedi. Kolombiya medyasında yer alan haberlere göre, Saab'ın Venezüella hükümeti ile Türkiye, İran ve Rusya arasında, ABD'ye göre bölgedeki çıkarlarını etkileyen gizli anlaşmalar hakkında bilgisi olduğu ileri sürülüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Saab'ın etrafındaki durumu ‘çirkin’ olarak nitelendirerek, Washington'un diplomatik statüye sahip bir yetkilinin iadesi ile ilgili feci bir emsal oluşturarak ‘yeni bir seviyeye ulaşmaya’ karar verdiğini açıklamıştı.
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