https://tr.sputniknews.com/20211017/diyanet-isleri-baskani-erbastan-mevlid-kandili-mesaji-1049896381.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlid Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlid Kandili mesajı

Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayınlayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Küresel sorunların cenderesindeki insanlık, sesini nesiller ötesine ulaştıracak... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T11:27+0300

2021-10-17T11:27+0300

2021-10-17T11:27+0300

yaşam

hz. muhammed

ali erbaş

mevlid

diyanet başkanlığı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili mesajında şunları kaydetti: "Onun Kur'an-ı Kerim'in eşsiz ilkeleriyle şekillenen hayatı, ahlaki değerlerle kendini yeniden inşa etmek ve istikamet üzere yaşamak isteyenler için en sağlam kılavuzdur. Bu kılavuzdan uzak kalan insanlık, bugün tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşamaktadır. Ahlaki ve hukuki değerlerin alabildiğine ötelendiği bir çağda huzur ve güven kaybolmuştur. Küresel sorunların cenderesindeki insanlık, sesini nesiller ötesine ulaştıracak çağlar üstü bir soluğun sahibi olarak Hz. Peygamber'in getirdiği değerlere muhtaçtır. Böyle bir zamanda nereye doğru yol aldığımızı bilmek, bu yolda önümüze çıkan engelleri tanımak ve zorlukların üstesinden gelecek güç ve cesareti kazanmak, ancak Kur'an-ı Kerim'in eşsiz rehberliği ve Hz. Peygamber'in emsalsiz örnekliği ile mümkün olacaktır. Hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajları, Peygamberimizin insanlığa sunduğu erdemler ve onun hikmet yüklü ahlaki örnekliği, bütün insanlık için yegane kurtuluş yoldur. Bu duygu ve düşüncelerle başta dünyanın çeşitli bölgelerinde zulüm ve yoklukla mücadele eden kardeşlerimiz olmak üzere milletimizin ve İslam aleminin Mevlid gecesini tebrik ediyor, veladet-i Nebi'nin insanlığın muhtaç olduğu barış, huzur ve kardeşlik iklimine vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

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hz. muhammed, ali erbaş, mevlid, diyanet başkanlığı