https://tr.sputniknews.com/20211017/dr-turkmen-spinoza-da-marx-da-herkesin-ozgur-olmasina-bagli-bir-bireysellesmeden-soz-ediyor-1049922226.html

Dr. Türkmen: Spinoza da Marx da herkesin özgür olmasına bağlı bir bireyselleşmeden söz ediyor

Dr. Türkmen: Spinoza da Marx da herkesin özgür olmasına bağlı bir bireyselleşmeden söz ediyor

Dr. Türkmen, “Spinoza da Marx da herkesin özgür olmasına bağlı bir bireyselleşmeden söz ediyor. Herkes özgürse bireyler özgürdür” dedi. 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T23:18+0300

2021-10-17T23:18+0300

2021-10-18T12:25+0300

gündem dişi

karl marx

spinoza

özgürlük

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Dr. Türkmen: Spinoza da Marx da herkesin özgür olmasına bağlı bir bireyselleşmeden söz ediyor Dr. Türkmen: Spinoza da Marx da herkesin özgür olmasına bağlı bir bireyselleşmeden söz ediyor

Dr. Sevinç Türkmen, ‘Aşkın Ontolojisi: Spinoza’yla Bir Yürüyüş’ ve ‘Ekopraksisin Ontolojisi: Spinoza ve Marx’ adlı kitaplarıyla Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.‘İki filozofun doğa felsefelerine bakılmalı’“Spinoza’nın yaygın olarak tanrı tanımaz olduğu kabul ediliyor” diyen Sevinç Türkmen, şunları söyledi:“Varlık, felsefenin en temel sorusu. Spinoza da doğadan başlıyor, Marx da…” diyen Türkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:Türkmen, “Spinoza’ya göre sizin bireysel gücünüzü arttırıyor olmanız ya da bireysel gücünüzü arttıracak imkanlara sahip olmanız hiçbir şekilde sizi özgür kılmıyor aslında. Diğer insanlara göre kısmen özgür olabilirsiniz… Geleceğe dönük özgür bir toplumu düşünürken Spinoza ve Marx’ın sınıf çözümlemeleri ve gelecekte özgür bir toplumun, sınıfsız bir toplumun kuruluşuna dair söyledikleri çok farklı bağlantılarıyla ilişkilendirebileceğimiz bağlamlar” şeklinde konuştu.Türkmen, “Spinoza da Marx da herkesin özgür olmasına bağlı bir bireyselleşmeden söz ediyor. Herkes özgürse bireyler özgürdür” dedi.

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2021

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karl marx, spinoza, аудио, özgürlük