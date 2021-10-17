Angola ziyareti öncesi Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Hadi bakalım, göreceğiz

Başbakanlığım dahil bugüne kadar 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdim. Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler olması hasabiyle bu seyahatimiz ayrıca önem taşıyor. Başbakanlığım dahil bugüne kadar 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdim. Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler olması hasabiyle bu seyahatimiz ayrıca önem taşıyor.

asla kısa vadeli ve çıkar odaklı bakmıyoruz. Afrika ülkeleriyle işbirliğimize asla kısa vadeli ve çıkar odaklı bakmıyoruz.

Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir.

2020 yılı sonu itibarıyla 25 milyar doları geçen ticaret hacmimizle Türkiye, Afrika ülkeleri için stratejik bir ortak olarak öne çıkıyor. 2020 yılı sonu itibarıyla 25 milyar doları geçen ticaret hacmimizle Türkiye, Afrika ülkeleri için stratejik bir ortak olarak öne çıkıyor.

Biz CHP'nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük. Bay Kemal'in heves ettiği vesayet günleri artık geride kaldı. Boş heves. Bizdefterini çoktan dürdük. Bay Kemal'in heves ettiği vesayet günleri artık geride kaldı. Boş heves.

Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu Bay Kemal'e hatırlatıyorum. Burası bir kabile devleti değildir. Bay Kemal'in oyun oynadığı bir alan hiç değildir. Herkes görevini doğru yapmakla mükelleftir. Aynı şey muhalefet unsurları için de geçerlidir. Bu siyasi garabeti bir tarafa bıraktım bu aynı zamanda açıkça bir suçtur. Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin? Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu Bay Kemal'e hatırlatıyorum. Burası bir kabile devleti değildir. Bay Kemal'in oyun oynadığı bir alan hiç değildir. Herkes görevini doğru yapmakla mükelleftir. Aynı şey muhalefet unsurları için de geçerlidir. Bu siyasi garabeti bir tarafa bıraktım bu aynı zamanda açıkça bir suçtur.

Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tartışıyorsun. Randevu istediğin gün sana randevu verdi. Bağımsız olmasaydı sana bu randevuyu vermeyebilirdi. Yalan yanlış açıklamalarla da ziyaretten çıktıktan sonra hala medyayı, halkı kandırmaya kalkıyorsun. Verdiğiniz rakamlar yalan yanlış. tartışıyorsun. Randevu istediğin gün sana randevu verdi. Bağımsız olmasaydı sana bu randevuyu vermeyebilirdi. Yalan yanlış açıklamalarla da ziyaretten çıktıktan sonra hala medyayı, halkı kandırmaya kalkıyorsun. Verdiğiniz rakamlar yalan yanlış. Şimdi bir de tarih veriyor. 'Pazartesiden itibaren bu ülkede memurların vay haline.' Hadi bakalım, göreceğiz. Ne yapacağını göreceğiz. Her şeyden önce, Türkiye vesayeti de, darbe zihniyetini gömeli de çok oldu.

Bu zatın FETÖ'cülerin, PKK'nın ve kendilerini desteklediklerini beyan eden kimi ülkelerin gazıyla kendini ortaya atmasından doğrusu üzüntü duyuyorum. Koronavirüse bile çare bulma noktasına gelen tıp ilminin bu zatın acınası haline bir çözüm geliştireceğini umut ediyorum. Bu zatın FETÖ'cülerin, PKK'nın ve kendilerini desteklediklerini beyan eden kimi ülkelerin gazıyla kendini ortaya atmasından doğrusu üzüntü duyuyorum.ilminin bu zatın acınası haline bir çözüm geliştireceğini umut ediyorum.

(F-16 teklifi) 1 milyar 400 milyon dolar F35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında F-35'ler için ödediğimiz parayı almamız gerekiyor. Neticede ortada ödenmiş bir para var. Bu ödemenin de iadesi çalışmalarını arkadaşlarımız devam ettiriyor. 1 milyar 400 milyon dolar F35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu . Biz ülkemizin savunma ihtiyaçları için gerekli adımları atalım dedik. Özellikle savaş uçağı filomuzu her zaman hazır hale getirmeye çalışıyoruz.almamız gerekiyor. Neticede ortada ödenmiş bir para var. Bu ödemenin de iadesi çalışmalarını arkadaşlarımız devam ettiriyor.

Özellikle tabii son dönemde, ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada. Bu tür manipülasyonlardan ciddi anlamada bıktık. Anketlerle millete psikolojik operasyon yapılıyor. Şimdi anketlerle algı operasyonlara devam ediyorlar ve Cumhur İttifakı'nı küçük gösterme gayretindeler. Buradan kendilerine bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Sahte anketlerle milleti yönlendirebileceklerini sanıyorlar. Özellikle tabii son dönemde, ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada. Bu tür manipülasyonlardan ciddi anlamada bıktık. Anketlerle millete psikolojik operasyon yapılıyor. Şimdidevam ediyorlar ve Cumhur İttifakı'nı küçük gösterme gayretindeler. Buradan kendilerine bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Sahte anketlerle milleti yönlendirebileceklerini sanıyorlar.