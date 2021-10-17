Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Angola ziyareti öncesi Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Hadi bakalım, göreceğiz
https://tr.sputniknews.com/20211017/erdogan-basbakanligim-dahil-bugune-kadar-28-afrika-ulkesine-38-ziyaret-gerceklestirdim-1049897267.html
Angola ziyareti öncesi Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Hadi bakalım, göreceğiz
Angola ziyareti öncesi Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Hadi bakalım, göreceğiz
Afrika ülkesi Angola'ya hareketinden önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T12:14+0300
2021-10-17T13:11+0300
afrika
recep tayyip erdoğan
angola
chp
kemal kılıçdaroğlu
f-16
turkovac
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049898319_0:39:1201:714_1920x0_80_0_0_aca10bd8964fb42b80920855ddeddbe0.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'nın başkenti Luanda'ya hareketi öncesinde basın toplantısı düzenledi:
angola
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049898319_98:0:1101:752_1920x0_80_0_0_3d5aa0b21ee5dcdf8bc45d8f0934fbfc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afrika, recep tayyip erdoğan, angola, chp, kemal kılıçdaroğlu, f-16, turkovac

Angola ziyareti öncesi Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Hadi bakalım, göreceğiz

12:14 17.10.2021 (güncellendi: 13:11 17.10.2021)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Abone ol
Afrika ülkesi Angola'ya hareketinden önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin?" diye sordu. Ayrıca ABD'nin Türkiye'ye F-16 teklifi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Neticede ortada ödenmiş para var" vurgusu yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'nın başkenti Luanda'ya hareketi öncesinde basın toplantısı düzenledi:
Başbakanlığım dahil bugüne kadar 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdim. Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler olması hasabiyle bu seyahatimiz ayrıca önem taşıyor.
Afrika ülkeleriyle işbirliğimize asla kısa vadeli ve çıkar odaklı bakmıyoruz.
Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir.
2020 yılı sonu itibarıyla 25 milyar doları geçen ticaret hacmimizle Türkiye, Afrika ülkeleri için stratejik bir ortak olarak öne çıkıyor.
Biz CHP'nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük. Bay Kemal'in heves ettiği vesayet günleri artık geride kaldı. Boş heves.
Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu Bay Kemal'e hatırlatıyorum. Burası bir kabile devleti değildir. Bay Kemal'in oyun oynadığı bir alan hiç değildir. Herkes görevini doğru yapmakla mükelleftir. Aynı şey muhalefet unsurları için de geçerlidir. Bu siyasi garabeti bir tarafa bıraktım bu aynı zamanda açıkça bir suçtur. Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin?
Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tartışıyorsun. Randevu istediğin gün sana randevu verdi. Bağımsız olmasaydı sana bu randevuyu vermeyebilirdi. Yalan yanlış açıklamalarla da ziyaretten çıktıktan sonra hala medyayı, halkı kandırmaya kalkıyorsun. Verdiğiniz rakamlar yalan yanlış. Şimdi bir de tarih veriyor. 'Pazartesiden itibaren bu ülkede memurların vay haline.' Hadi bakalım, göreceğiz. Ne yapacağını göreceğiz. Her şeyden önce, Türkiye vesayeti de, darbe zihniyetini gömeli de çok oldu.
Bu zatın FETÖ'cülerin, PKK'nın ve kendilerini desteklediklerini beyan eden kimi ülkelerin gazıyla kendini ortaya atmasından doğrusu üzüntü duyuyorum. Koronavirüse bile çare bulma noktasına gelen tıp ilminin bu zatın acınası haline bir çözüm geliştireceğini umut ediyorum.
(F-16 teklifi) 1 milyar 400 milyon dolar F35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu. Biz ülkemizin savunma ihtiyaçları için gerekli adımları atalım dedik. Özellikle savaş uçağı filomuzu her zaman hazır hale getirmeye çalışıyoruz. F-35'ler için ödediğimiz parayı almamız gerekiyor. Neticede ortada ödenmiş bir para var. Bu ödemenin de iadesi çalışmalarını arkadaşlarımız devam ettiriyor.
Özellikle tabii son dönemde, ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada. Bu tür manipülasyonlardan ciddi anlamada bıktık. Anketlerle millete psikolojik operasyon yapılıyor. Şimdi anketlerle algı operasyonlara devam ediyorlar ve Cumhur İttifakı'nı küçük gösterme gayretindeler. Buradan kendilerine bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Sahte anketlerle milleti yönlendirebileceklerini sanıyorlar.
159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan malzeme yardımında bulunduk. TURKOVAC'ın hayata geçmesiyle elimizden gelen desteği her yere vermeye çalışacağız.
1385102
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:57Geniş çaplı vale ve taksi denetimi: 742 taksi hakkında cezai işlem uygulandı
12:5628 yaşında menopoza girdi, son yumurtasıyla anne oldu
12:42Rusya'daki günlük vaka sayısında yeni rekor
12:39Yaşlı çift gidemedi, 'hakim, katip, mübaşir' eve geldi
12:295 partiye Hazine’den 645 milyon TL
12:14Angola ziyareti öncesi Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Hadi bakalım, göreceğiz
12:06Wanda Nara- Mauro Icardi çifti ayrılıyor: 'Bir k..tak için aileni mahvettin'
11:58Volkan Demirel: Çok iyi santrfor oynarım
11:50Prof. Dr. Ceyhan: Bırakın bir ailenin anlamasını, ben de görsem ayırt edemem
11:47Akrabasının kimliğiyle ameliyat oldu
11:35Türkiye'de geçen yıl en fazla satılan ilaç belli oldu
11:27Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlid Kandili mesajı
11:12TÜGVA İstanbul İl Başkanı: Oyunlarını hukuk içinde bozduk, bozmaya devam edeceğiz
11:1013 yaşındaki öğrenci pandemide arkadaşlarıyla oynayamadığı 15 zeka oyununu dijitale aktardı
10:5937 dakikada 247 çöp şiş yiyerek rekor kıran Özen'e 13 bin TL'lik para ödülü
10:46Adana'da 2 kişiyi öldüren emekli polis: Alkolün etkisiyle yaptım
10:35Kış uykusuna yatmayan yılan eve girdi, herkes evi boşalttı
10:33'Simpsons uzmanı' aranıyor: Diziyi baştan sona izleyip 'kehanet' bulacaklara 7 bin dolar
10:11Savcılıktan Edizer hakkında 'Artık ünlüsün, eleştirilere katlanacaksın' kararı
10:03Ronaldo ve Fernandes'den Galatasaray'da Mert Çetin'e kutlama