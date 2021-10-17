https://tr.sputniknews.com/20211017/eski-abd-baskani-bill-clinton-hastaneden-taburcu-edildi--1049907605.html

Eski ABD Başkanı Bill Clinton taburcu edildi

Eski ABD Başkanı Bill Clinton taburcu edildi

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alındığı Kaliforniya Üniversitesi Irvine Tıp Merkezi'nden 5 günlük tedavisinin... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T20:42+0300

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dünya

bill clinton

taburcu

abd

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Eski ABD Başkanı Bill Clinton, enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz Salı günü Kaliforniya Üniversitesi Irvine Tıp Merkezi'ne kaldırılmıştı. Irvine Tıp Merkezi'ndeki 5 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen 75 yaşındaki Clinton, eşi Hillary Clinton ile kol kola hastaneden çıktı. Hastaneden çıkarken personeli selamlayan Clinton, nasıl olduğu sorusuna başparmağı ile iyi mesajı vererek yanıt verdi. Clinton’ın sağlık ekibinin başındaki Dr. Alpesh N. Amin yaptığı açıklamada, "Başkan Clinton bugün Irvine Tıp Merkezi'nden taburcu edildi. Ateşi ve beyaz kan hücresi sayısı normale döndü. Antibiyotik tedavisini bitirmek için New York'a dönecek" ifadelerini kullanarak, "Onu tedavi etmekten onur duyduk ve sağlık durumunu izlemeye devam edeceğiz" dedi. Yoğun bakıma alınan Clinton’ın, tedavisi boyunca moralinin iyi olduğu ve ihtiyacı olduğu için değil, mahremiyet ve güvenlik nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü öne sürüldü. 1993-2001 yılları arasında ABD Başkanlığı görevini yürüten Bill Clinton, 2004 yılında kalp ameliyatı olmuş ve 2010'da ise bir atardamarı açmak için 2 stent taktırmıştı.

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bill clinton, taburcu, abd