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https://tr.sputniknews.com/20211017/eski-naftogaz-baskani-mayis-haziran-aylarinda-depolama-tesislerine-gaz-doldurmamak-buyuk-hataydi-1049893488.html
Eski Naftogaz Başkanı: Mayıs-Haziran aylarında depolama tesislerine gaz doldurmamak büyük hataydı
Eski Naftogaz Başkanı: Mayıs-Haziran aylarında depolama tesislerine gaz doldurmamak büyük hataydı
Ukrayna'nın devlet doğalgaz şirketi Naftogaz’ın eski Başkanı Kobolev, Kiev’deki yetkililerin ilkbahar aylarında daha düşük fiyatlardan gaz satın almayarak... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T05:30+0300
2021-10-17T05:30+0300
ekonomi
rusya
ukrayna
naftogaz
doğalgaz
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Ukraynalı internet sitesi Obozrevatel’e konuşan eski Naftogaz Başkanı Andrey Kobolev, Ukrayna yönetiminin ilkbahar aylarında daha düşük fiyatlardan gaz satın almayarak büyük bir hata yaptığını söyledi.Rusya'nın Avrupa akaryakıt piyasasında kasten kriz durumu yarattığını ve gaz fiyatlarını yükselttiğini ileri sürerek Moskova’ya suçlamalar yönelten Kobolev, şöyle devam etti:Altı ay önce Naftogaz'ın elinde yeraltı depolama tesislerine doldurmak için 6 milyar metreküp ve hatta daha fazlası için kaynak bulunduğuna dikkat çeken Kobolev, söz konusu gazın sonraki satışlarının fiyatı istikrara kavuşturmaya yardımcı olabileceğini vurguladı.Kiev'i Avrupa'ya gaz ihracatını durdurmaya çağıran Kobolev, Ukrayna'nın enerji krizinden çıkmasının tek yolunun bu olduğunun altını çizdi. Eski Naftogaz Başkanı, önceki yıllarda Ukrayna'ya yardım etmiş olan Beyaz Saray'ın bu yıl desteğinin olmamasından da şikayet etti.Rusya yönetimi, gaz fiyatlarındaki artışa karıştığı iddiasıyla Rus enerji şirketi Gazprom'a yöneltilen suçlamaları defalarca reddetmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatlarını artırmayı önererek, böyle bir adımın Gazprom’un zararına olacağını da ifade etmişti
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rusya, ukrayna, naftogaz, doğalgaz

Eski Naftogaz Başkanı: Mayıs-Haziran aylarında depolama tesislerine gaz doldurmamak büyük hataydı

05:30 17.10.2021
© Sputnik / Sergey Starostenko / Fotoğraf bankasına girNaftogaz
Naftogaz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© Sputnik / Sergey Starostenko
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Ukrayna'nın devlet doğalgaz şirketi Naftogaz’ın eski Başkanı Kobolev, Kiev’deki yetkililerin ilkbahar aylarında daha düşük fiyatlardan gaz satın almayarak büyük bir hata yaptığını belirtti.
Ukraynalı internet sitesi Obozrevatel’e konuşan eski Naftogaz Başkanı Andrey Kobolev, Ukrayna yönetiminin ilkbahar aylarında daha düşük fiyatlardan gaz satın almayarak büyük bir hata yaptığını söyledi.
Rusya'nın Avrupa akaryakıt piyasasında kasten kriz durumu yarattığını ve gaz fiyatlarını yükselttiğini ileri sürerek Moskova’ya suçlamalar yönelten Kobolev, şöyle devam etti:
“Büyük bir hata yapıldı. Bu hata, Ukrayna'daki yeraltı depolama tesislerine doldurulmak üzere gaz satın alınmadığı bu yılın mayıs ve haziran aylarında yapıldı. O zamanki gaz fiyatları, şimdiki çılgın seviyelere göre gerçekten çok daha ucuzdu.”
Altı ay önce Naftogaz'ın elinde yeraltı depolama tesislerine doldurmak için 6 milyar metreküp ve hatta daha fazlası için kaynak bulunduğuna dikkat çeken Kobolev, söz konusu gazın sonraki satışlarının fiyatı istikrara kavuşturmaya yardımcı olabileceğini vurguladı.
Kiev'i Avrupa'ya gaz ihracatını durdurmaya çağıran Kobolev, Ukrayna'nın enerji krizinden çıkmasının tek yolunun bu olduğunun altını çizdi. Eski Naftogaz Başkanı, önceki yıllarda Ukrayna'ya yardım etmiş olan Beyaz Saray'ın bu yıl desteğinin olmamasından da şikayet etti.
Rusya yönetimi, gaz fiyatlarındaki artışa karıştığı iddiasıyla Rus enerji şirketi Gazprom'a yöneltilen suçlamaları defalarca reddetmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatlarını artırmayı önererek, böyle bir adımın Gazprom’un zararına olacağını da ifade etmişti
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