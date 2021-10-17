https://tr.sputniknews.com/20211017/ihrac-edilmisti-fatih-altayli-galatasaraya-resmen-geri-dondu-1049894410.html
İhraç edilmişti: Fatih Altaylı, Galatasaray'a resmen geri döndü
İhraç edilmişti: Fatih Altaylı, Galatasaray'a resmen geri döndü
Galatasaray'ın mali genel kurulunda kulüp üyeliğinden çıkarılan ve Mustafa Cengiz döneminde ceza alan onlarca üyenin dosyası karara bağlandı, eski 2. Başkan... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T09:41+0300
2021-10-17T09:41+0300
2021-10-17T09:42+0300
spor
galatasaray
ihraç
fatih altaylı
mustafa cengiz
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Galatasaray Kulübünde Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında idari ve denetle kurulu bağlamında ibra edilmezken, üyelikten çıkarılan ve ceza alan isimlerle ilgili karar da sabaha karşı verildi.Cumhuriyet'in aktardığına göre, Fatih Altaylı, Serdar Eder, Barış Cenk Akkaya, Bülent Kankavi, Nurhan Dayı, Serdar Dinçbaylı'nın cezaları kaldırıldı. Kulüpte 2. Başkanlık yapan gazeteci Fatih Altaylı, Bloomberg TV'deki spor programında Mustafa Cengiz'i eleştirmişti. Altaylı'nın eleştirileri mahkemede gazeteci yorumu olarak değerlendirilse de, Mustafa Cengiz dönemindeki tartışmalı disiplin kurulu ünlü ismi kulüpten ihraç etmişti. Ancak sabaha karşı yapılan oylamada Fatih Altaylı'nın cezası ortadan kalktı.İhraç kararının onaylanmaması üzerine Fatih Altaylı olay teşekkür konuşması yaptı:Yine eski Sicil Başkanı Serdar Eder'in de cezası onanmadı. Üyeler Mustafa Cengiz döneminin disiplin kurulunu sert biçimde eleştirdi.18 saate yakın toplantıGalatasaray Kulübünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 18 saate yakın sürdü. Divan Başkanı Metin Sinan Aslan, üyelere gece yarısı, "Artık kahvaltıya kadar buradayız" esprisi yaptı.Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplantı, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında sadece kulüp üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Basın mensupları veya misafirlerin alınmadığı salona 870 üye giriş yaptı.Başkan Burak Elmas'ın yer aldığı genel kurula dönemi görüşülen ancak rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören eski başkan Mustafa Cengiz katılmadı.
https://tr.sputniknews.com/20191205/galatasaray-baskani-cengizden-fatih-altayliya-aileme-surucume--bir-saldiri-olursa-sorumlulardan-1040767582.html
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galatasaray, ihraç, fatih altaylı, mustafa cengiz
İhraç edilmişti: Fatih Altaylı, Galatasaray'a resmen geri döndü
09:41 17.10.2021 (güncellendi: 09:42 17.10.2021)
Galatasaray'ın mali genel kurulunda kulüp üyeliğinden çıkarılan ve Mustafa Cengiz döneminde ceza alan onlarca üyenin dosyası karara bağlandı, eski 2. Başkan Fatih Altaylı'nın üyeliği devam etti.
Galatasaray Kulübünde Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında idari ve denetle kurulu bağlamında ibra edilmezken, üyelikten çıkarılan ve ceza alan isimlerle ilgili karar da sabaha karşı verildi.
Cumhuriyet'in aktardığına göre, Fatih Altaylı
, Serdar Eder, Barış Cenk Akkaya, Bülent Kankav
i, Nurhan Dayı, Serdar Dinçbaylı
'nın cezaları kaldırıldı.
Kulüpte 2. Başkanlık yapan gazeteci Fatih Altaylı, Bloomberg TV'deki spor programında Mustafa Cengiz'i eleştirmişti. Altaylı'nın eleştirileri mahkemede gazeteci yorumu olarak değerlendirilse de, Mustafa Cengiz dönemindeki tartışmalı disiplin kurulu
ünlü ismi kulüpten ihraç etmişti. Ancak sabaha karşı yapılan oylamada Fatih Altaylı'nın cezası ortadan kalktı.
İhraç kararının onaylanmaması üzerine Fatih Altaylı olay teşekkür konuşması yaptı:
"Mustafa Cengiz ve saz arkadaşlarının verdiği hukuksuz ihraç kararını onaylamayarak, Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyeliğimi sürdürmeme imkan sağlayan genel kurulumuza teşekkür ediyorum."
Yine eski Sicil Başkanı Serdar Eder'in de cezası onanmadı. Üyeler Mustafa Cengiz döneminin disiplin kurulunu sert biçimde eleştirdi.
18 saate yakın toplantı
Galatasaray Kulübünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 18 saate yakın sürdü. Divan Başkanı Metin Sinan Aslan, üyelere gece yarısı, "Artık kahvaltıya kadar buradayız" esprisi yaptı.
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplantı, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında sadece kulüp üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Basın mensupları veya misafirlerin alınmadığı salona 870 üye giriş yaptı.
Başkan Burak Elmas'ın yer aldığı genel kurula dönemi görüşülen ancak rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören eski başkan Mustafa Cengiz katılmadı.