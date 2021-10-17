https://tr.sputniknews.com/20211017/iran-cumhurbaskani-reisi-sunni-bir-kurdu-danismani-olarak-atadi-1049909821.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Sünni bir Kürdü danışmanı olarak atadı

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Sünni bir Kürdü danışmanı olarak atadı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Sünni-Kürt Abdusselam Kerimi'yi, Dini ve Mezhebi Azınlıklar ile Etnik Gruplardan Sorumlu Danışman olarak atadı. 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T23:43+0300

2021-10-17T23:43+0300

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İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi, ülkenin batısındaki Senedec ketni doğumlu Kerimi'yi danışmanı olarak görevlendirdi.Arap dili ve edebiyatı alanında doktora yapan 1967 Senendec doğumlu Kerimi, kaymakamlık, rektörlük ve çeşitli devlet görevlerinin ardından Senendec İmam Şafii İslami İlimler İhtisas Merkezi'nin müdürlüğünü yaptı.İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Reisi'yi desteklediği bildirmişti. Sünni alimi telefonla arayan Reisi'nin "adaletin uygulanması, eşitsizlik ve ayrımcılığın giderilmesi yönünde sözler verdiği" belirtilmişti.Seçimlerin öncesinde İran Ehl-i Sünnet Ortak Düşünce Konseyi imzasıyla yayımlanan bildiride Reisi'nin desteklenmesinin uygun görüldüğü açıklanmıştı. İran Meclisinde 16 milletvekili bulunan Ehl-i Sünnet Grubu da 13 Haziran'da muhafazakar aday Reisi'yi destekleyeceğini duyurmuştu.Yaklaşık 83 milyon kişinin yaşadığı İran'da resmi olmayan rakamlara göre, nüfusun yaklaşık 15 milyonunun Ehli Sünnet mezheplerine bağlı olduğu ifade ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211009/iran-cumhurbaskani-reisi-teror-saldirilari-abdnin-afganistandaki-guvenlik-planinin-bir-parcasidir-1049671029.html

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