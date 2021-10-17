https://tr.sputniknews.com/20211017/kazakistanda-futbolda-yabanci-siniri-kaldiriliyor-1049904139.html

Kazakistan'da futbolda yabancı sınırı kaldırılıyor

Kazakistan'da futbolda yabancı sınırı kaldırılıyor

Kazakistan, futbolda yabancı sınırının kaldırılması konusunda kulüplere mektup gönderdi. Federasyonun da bu yönde karar alması bekleniyor. 17.10.2021, Sputnik Türkiye

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spor

kazakistan

futbol

yabancı sınırı

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Kazakistan futbolunda gündeme gelen yabancı sınırıyla ilgili yeni karar yürürlüğe girmeye hazırlanıyor. Kazakistan Lig yönetimi 15 Ekim'de kulüplere yabancı sınırını iptal etme önerisi götürdü.Kazakistan Lig yönetimi tarafından kulüplere gönderilen mektupta yabancı sınırının kaldırılması önerildi ve bu kararın Kazakistan Futbol Federasyonu tarafından onaylanması bekleniyor.Futbol Arena'nın aktardığına göre, eğer yabancı sınırının kaldırılması onaylanırsa, uygulama 2022 yılında yürürlüğe girecek.Önümüzdeki günlerde yabancı sınırının kaldırılmasıyla ilgili toplantı gerçekleştirilecek. Kararın kabul edilmesi halinde Kazakistan futbol kulüpleri sınırsız sayıda yabancı futbolcu transfer edilebilecek.

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kazakistan, futbol, yabancı sınırı