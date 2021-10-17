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Kılıçdaroğlu: Yine söylüyorum, kanunsuz ne yaptırıyorlarsa pazartesi itibarıyla durun
Kılıçdaroğlu: Yine söylüyorum, kanunsuz ne yaptırıyorlarsa pazartesi itibarıyla durun
CHP lideri Kılıçdaroğlu devlet memurlarına yaptığı çağrıyı yineledi, "Yine söylüyorum, kanunsuz ne yaptırıyorlarsa pazartesi itibarıyla durun" dedi... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T14:30+0300
2021-10-17T14:31+0300
politika
recep tayyip erdoğan
chp
kemal kılıçdaroğlu
memur
medya
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile devlet memurlarına seslendi,"18 Ekim pazartesi itibariyle, bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz desteğin tüm sorumluluğu, size de ait olmaya başlayacaktır" dedi.Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Angola'ya hareket etmeden önce, "Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi, siyasi garabetini bir kenara bıraktım aynı zamanda açıkça bir suçtur. Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin?" eleştirisi yöneltti.Kılıçdaroğlu bugün Yerel Medya Çalıştayı'nda Erdoğan'ın bu açıklamasına yanıt verdi:
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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, memur, medya

Kılıçdaroğlu: Yine söylüyorum, kanunsuz ne yaptırıyorlarsa pazartesi itibarıyla durun

14:30 17.10.2021 (güncellendi: 14:31 17.10.2021)
© AAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© AA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu devlet memurlarına yaptığı çağrıyı yineledi, "Yine söylüyorum, kanunsuz ne yaptırıyorlarsa pazartesi itibarıyla durun" dedi; "Yolsuzlukla mücadele edeceğim. Bunu en başta bilmesi gereken de Sayın Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile devlet memurlarına seslendi,"18 Ekim pazartesi itibariyle, bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz desteğin tüm sorumluluğu, size de ait olmaya başlayacaktır" dedi.
Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Angola'ya hareket etmeden önce, "Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi, siyasi garabetini bir kenara bıraktım aynı zamanda açıkça bir suçtur. Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin?" eleştirisi yöneltti.
Kılıçdaroğlu bugün Yerel Medya Çalıştayı'nda Erdoğan'ın bu açıklamasına yanıt verdi:
Dün sosyal medyada açıklamam oldu. Kamu görevlilerine seslendim. 27.5 yıl kamuda görev yapan ve bugün de siyasette bulunan kişi olarak kamu görevlilerine hitap ediyorum. Gazetecilik etik değerleri yüksek olan bir meslekse, kamu görevlileri için de aynı şey geçerlidir. Kamuda görev yapan kişi bir ailenin ya da bir partinin militanı olamaz. Gidip oy verebilir ama görevini yasalar çerçevesinde yapması gerekir. Kamu görevlisi bir ailenin veya sarayın memuru değil onlar Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli memuru olmak zorundadır. Bu çağrıyı yaptım. Fakir ailelerin çocuklarının en büyük hayali devlet memuru olmaktır. Siz bu beklentiyi onların ellerinden alıp bir vakıf aracılığıyla belli kişilere verirseniz bunun savunulacak yönü var mıdır? Bunun ahlaki yönü var mıdır? Bunun adalet yönü var mıdır?
Bu konuya bu kadar sert neden girdim onu da söyleyeyim. Önümüze belgeler geldi. Hatırlıyorsunuz bir şehir hastanesinin temeli atıldı. Ama bakıyorsunuz ki, temel atıldıktan sonra ihale yapılıyor. Duydunuz mu böyle bir şey? Önce temel at, sonra ihale yap. Önce inanamadık. Bir daha araştırıldı. Bir devlet memuru altına muhalefet şerhi yazmış. "Temel atıldıktan sonra nasıl ihale yapacağız" diye... İşte o memur devletin şerefli memurudur. Ama müsteşar, genel müdür falan bir grup var orada. Temelini önceden atıp ihalesini sonradan yaptıkları firmaya o ihaleyi veriyorlar. Olması gereken devletin saygın kurumlarının harekete geçip bu rezalete son vermeleridir. Ne oldu? Tık yok. Soygun düzeni devam ediyor.
Yine söylüyorum, kanunsuz ne yaptırıyorlarsa pazartesi itibarıyla durun. Erdoğan, 'Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik açıklamaları suçtur' diye açıklama yapmış. Yolsuzlukla mücadele edeceğim. Bunu en başta bilmesi gereken de Sayın Erdoğan'dır. Bir kez daha söylüyorum. Kanun dışı talimatları kim yerine getirirse, fakirin fukaranın cebine kim elini atarsa, onun karşısında olacağım, yanında Erdoğan dahi olsa! Kanuna uyan, görevini yapan herkesin benim başımın üstünde yeri var.
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