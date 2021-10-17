Kış uykusuna yatmayan yılan eve girdi, herkes evi boşalttı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Hasan Güler evinde otururken içeriye yılan girdiğini gördü. Ekim ayında kış uykusuna yatması gereken 2 metre boyundaki yılanı gören ev sakinleri korkuyla evi terk etti. Hemen aynı mahallede yaşayan yabani hayvanları yakalama konusunda uzman olan İbrahim Sargın'a haber verildi. Sargın, ekim ayında kış uykusuna yatmayıp eve giren yılanı elleriyle yakalayıp bir su şişesine koyarak hiç zarar vermeden doğaya saldı.
Bursa'da kış uykusuna yatması gereken yılan bir eve girdi. Yılanı gören ev sakinleri evi terk ederken, yabani hayvanları yakalama konusunda uzman olan vatandaş yılanı elleriyle yakaladı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Hasan Güler evinde otururken içeriye yılan girdiğini gördü. Ekim ayında kış uykusuna yatması gereken 2 metre boyundaki yılanı gören ev sakinleri korkuyla evi terk etti.
Hemen aynı mahallede yaşayan yabani hayvanları yakalama konusunda uzman olan İbrahim Sargın'a haber verildi. Sargın, ekim ayında kış uykusuna yatmayıp eve giren yılanı elleriyle yakalayıp bir su şişesine koyarak hiç zarar vermeden doğaya saldı.