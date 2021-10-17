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Koronavirüse yakalanan 25 yıllık hemşire, 46 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
Koronavirüse yakalanan 25 yıllık hemşire, 46 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
Konya'da korona virüse yakalandıktan sonra görev yaptığı hastanede tedavi altına alınan 43 yaşındaki 25 yıllık hemşire Melek Çolak, yoğun bakımdaki 46 gün... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T17:31+0300
2021-10-17T17:31+0300
koronavirüs
konya
hemşire
öldü
koronavirüs
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Konya Numune Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 43 yaşındaki, Melek Çolak'ın 2 Eylül 2021 tarihinde Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine görev yaptığı hastanede tedavi altına alınan ve durumu ağırlaşan Melek Çolak, Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. 25 yıllık hemşire olan Melek Çolak, 46 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Koronavirüse yenik düşen hemşire Melek Çolak'ın ablasının da aynı hastanede hemşire olarak görev yaptığı ve aynı yıl hemşirelik mesleğine başladığı öğrenildi. Öte yandan, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da, il müdürlüğüne ait resmi web sitesinden paylaştığı başsağlığı mesajında, "Konya Numune Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapmakta olan mesai arkadaşımız Melek Çolak’ın hayatını kaybettiğini çok derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum sağlık çalışanımıza Allah’tan rahmet niyaz eder, başta ailesi ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi.
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Koronavirüse yakalanan 25 yıllık hemşire, 46 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

17:31 17.10.2021
© İHA / AHMET ATAŞ25 yıllık hemşire, 46 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
25 yıllık hemşire, 46 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© İHA / AHMET ATAŞ
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Konya'da korona virüse yakalandıktan sonra görev yaptığı hastanede tedavi altına alınan 43 yaşındaki 25 yıllık hemşire Melek Çolak, yoğun bakımdaki 46 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Konya Numune Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 43 yaşındaki, Melek Çolak'ın 2 Eylül 2021 tarihinde Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine görev yaptığı hastanede tedavi altına alınan ve durumu ağırlaşan Melek Çolak, Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı.
25 yıllık hemşire olan Melek Çolak, 46 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Koronavirüse yenik düşen hemşire Melek Çolak'ın ablasının da aynı hastanede hemşire olarak görev yaptığı ve aynı yıl hemşirelik mesleğine başladığı öğrenildi.
Öte yandan, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da, il müdürlüğüne ait resmi web sitesinden paylaştığı başsağlığı mesajında, "Konya Numune Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapmakta olan mesai arkadaşımız Melek Çolak’ın hayatını kaybettiğini çok derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum sağlık çalışanımıza Allah’tan rahmet niyaz eder, başta ailesi ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi.
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