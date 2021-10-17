https://tr.sputniknews.com/20211017/kovid-19-asisi-karsitlari-izmirde-miting-duzenledi--1049906232.html

Aşı karşıtlarından İzmir'de miting: Koronavirüs aşısı, PCR testi ve maske kullanımı protesto edildi

Aşı karşıtlarından İzmir'de miting: Koronavirüs aşısı, PCR testi ve maske kullanımı protesto edildi

İzmir'de aşı karşıtları 'Büyük Uyanış' adı altında miting düzenledi. Koronavirüse karşı aşı olmak istemeyenler, polis kontrol noktasında bulundurulan maskeleri... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T19:00+0300

2021-10-17T19:00+0300

2021-10-17T19:05+0300

koronavirüs

maske

korona

izmir büyükşehir belediye başkanlığı

sosyal mesafe

koronavirüs aşısı

aşı karşıtlığı

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İzmir'de bir grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşı, PCR testi ve maske kullanımını protesto etti.Bornova Cumhuriyet Meydanı'na düzenlenen mitinge katılanlar, üst aramasının ardından alana alındı.Maske, sosyal mesafe gibi salgınla mücadele kurallarına uymadıkları görülen eylemciler, sloganlar atarak Kovid-19 tedbirlerini ve aşıları protesto etti.Mitingde konuşanlar da aşıların ve PCR testinin gereksiz olduğunu savundu.

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maske, korona, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, sosyal mesafe, koronavirüs aşısı, aşı karşıtlığı