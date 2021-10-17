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Aşı karşıtlarından İzmir'de miting: Koronavirüs aşısı, PCR testi ve maske kullanımı protesto edildi
Aşı karşıtlarından İzmir'de miting: Koronavirüs aşısı, PCR testi ve maske kullanımı protesto edildi
İzmir'de aşı karşıtları 'Büyük Uyanış' adı altında miting düzenledi. Koronavirüse karşı aşı olmak istemeyenler, polis kontrol noktasında bulundurulan maskeleri... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T19:00+0300
2021-10-17T19:05+0300
koronavirüs
maske
korona
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
sosyal mesafe
koronavirüs aşısı
aşı karşıtlığı
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İzmir'de bir grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşı, PCR testi ve maske kullanımını protesto etti.Bornova Cumhuriyet Meydanı'na düzenlenen mitinge katılanlar, üst aramasının ardından alana alındı.Maske, sosyal mesafe gibi salgınla mücadele kurallarına uymadıkları görülen eylemciler, sloganlar atarak Kovid-19 tedbirlerini ve aşıları protesto etti.Mitingde konuşanlar da aşıların ve PCR testinin gereksiz olduğunu savundu.
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maske, korona, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, sosyal mesafe, koronavirüs aşısı, aşı karşıtlığı

Aşı karşıtlarından İzmir'de miting: Koronavirüs aşısı, PCR testi ve maske kullanımı protesto edildi

19:00 17.10.2021 (güncellendi: 19:05 17.10.2021)
© İHAAşı karşıtları İzmir'de toplandı
Aşı karşıtları İzmir'de toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© İHA
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İzmir'de aşı karşıtları 'Büyük Uyanış' adı altında miting düzenledi. Koronavirüse karşı aşı olmak istemeyenler, polis kontrol noktasında bulundurulan maskeleri takmayarak, maske ve mesafe kurallarına uymadan bir araya geldi.
İzmir'de bir grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşı, PCR testi ve maske kullanımını protesto etti.
Bornova Cumhuriyet Meydanı'na düzenlenen mitinge katılanlar, üst aramasının ardından alana alındı.
Maske, sosyal mesafe gibi salgınla mücadele kurallarına uymadıkları görülen eylemciler, sloganlar atarak Kovid-19 tedbirlerini ve aşıları protesto etti.
Mitingde konuşanlar da aşıların ve PCR testinin gereksiz olduğunu savundu.
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