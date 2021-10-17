https://tr.sputniknews.com/20211017/mardinli-marilyn-monroe-kazancimin-yuzde-90ini-sokak-hayvanlarina-harciyorum-1049907159.html

Mardinli Marilyn Monroe: Kazancımın yüzde 90'ını sokak hayvanlarına harcıyorum

Mardinli Marilyn Monroe: Kazancımın yüzde 90'ını sokak hayvanlarına harcıyorum

Mardin'de yaşayan, Amerikalı aktris ve fotomodel Marilyn Monroe’ya benzerliğiyle ünlenen Melek Karahan, kazancının yüzde 90’ını sokak hayvanları için... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T20:02+0300

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yaşam

mardin

kedi

köpek

marilyn monroe

hayvansever

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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinden 9 yıl önce geldiği antik kent Mardin’e yerleşen, Amerikalı aktris ve fotomodel Marilyn Monroe’ya benzerliğiyle dikkat çeken Melek Karahan'ın, sabun ve kolonya sattığı 6 metrekarelik dükkanına girenler, çok sayıda kedi ve köpekle karşılaşıyor. Yerli ve yabancı turistler, hayvansever olduğunu öğrendikleri Karahan ile hatıra fotoğrafı çektiriyor.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre özellikle yerli turistlerin beraber fotoğraf çektirmek için zaman zaman sıra beklediği Karahan, kazancının tamamına yakınını ise sokak hayvanları için harcadığını belirtti. Hayvanların hayatının bir parçası haline geldiğini belirten Karahan, şunları ifade etti:Kedi sığınmaevinde zaman zaman kedi sayısının 50’yi geçtiğini belirten Karahan şunları söyledi:'Köpekler için bir barınak hayal ediyorum'Benim etrafımda kalan hiçbir pati canlar aç kalmaz. Tedavileri de ne gerekiyorsa yaptırıyorum kendi imkanlarımla. Hiçbir yerden destek almadan. Hatta burayı kredi çekerek açtığımı daha önce de söylemiştim. Üstüne basa basa söylüyorum. Burası ticari amaçlı değildir. Ben, kendim sevdiğim için yapıyorum. Böyle yapmaya da devam edeceğim. Bu benim küçük dünyam. İnşallah köpekler için bir barınak hayal ediyorum. Allah nasip kısmet ederse özellikle yavru köpekler için, çünkü annelerinden ayırıp yine atıyorlar onları. Bu küçüktü, Allah daha büyüklerini bana nasip etsin.”

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mardin, kedi, köpek, marilyn monroe, hayvansever