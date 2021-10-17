https://tr.sputniknews.com/20211017/meteoroloji-duyurdu-carsamba-gunu-sona-eriyor--1049907459.html

Meteoroloji açıkladı: Çarşamba günü sona eriyor

Meteoroloji açıkladı: Çarşamba günü sona eriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yurt genelinde sağanak yağış çarşamba günü sona erecek. Hava sıcaklıkları ise kuzey, iç ve batı... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T20:26+0300

2021-10-17T20:26+0300

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türkiye

hava durumu

meteoroloji

sağanak

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Meteoroloji'nin haftalık hava durumu raporuna göre Marmara'nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyı kesiminde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklığın kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

türkiye

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2021

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hava durumu, meteoroloji, sağanak