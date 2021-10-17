Meteoroloji açıkladı: Çarşamba günü sona eriyor

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu raporuna göre Marmara'nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyı kesiminde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklığın kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yurt genelinde sağanak yağış çarşamba günü sona erecek. Hava sıcaklıkları ise kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin haftalık hava durumu raporuna göre Marmara'nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyı kesiminde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Haftalık Hava Durumu ( 18- 24 Ekim 2021 ) Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor . pic.twitter.com/nt7jBHg6I6