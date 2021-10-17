Milli Savunma Bakanlığı: Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca ‘Arazi Tatbikatları’ icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara’da konuşlu 4’üncü Kolordu Komutanlığımıza bağlı Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca, 2021-2022 faaliyet yılı başlangıcı kapsamında ‘Arazi Tatbikatları’ icra edildi” ifadelerine yer verdi.
Milli Savunma Bakanlığı Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca, 2021-2022 faaliyet yılı başlangıcı kapsamında “Arazi Tatbikatları” icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara’da konuşlu 4’üncü Kolordu Komutanlığımıza bağlı Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca, 2021-2022 faaliyet yılı başlangıcı kapsamında ‘Arazi Tatbikatları’ icra edildi” ifadelerine yer verdi.
Ankara’da konuşlu 4’üncü Kolordu Komutanlığımıza bağlı Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca, 2021-2022 faaliyet yılı başlangıcı kapsamında “Arazi Tatbikatları” icra edildi.#MSB#TSKpic.twitter.com/2oyAj5kqWq