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Milli Savunma Bakanlığı: Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca ‘Arazi Tatbikatları’ icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı: Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca ‘Arazi Tatbikatları’ icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca, 2021-2022 faaliyet yılı başlangıcı kapsamında “Arazi Tatbikatları” icra edildiğini bildirdi. 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T00:59+0300
2021-10-17T00:59+0300
savunma
türkiye
tatbikat
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara’da konuşlu 4’üncü Kolordu Komutanlığımıza bağlı Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca, 2021-2022 faaliyet yılı başlangıcı kapsamında ‘Arazi Tatbikatları’ icra edildi” ifadelerine yer verdi.
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türkiye, tatbikat, milli savunma bakanlığı (msb)

Milli Savunma Bakanlığı: Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca ‘Arazi Tatbikatları’ icra edildi

00:59 17.10.2021
© DHATürk askeri, TSK, Türk ordusu
Türk askeri, TSK, Türk ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© DHA
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Milli Savunma Bakanlığı Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca, 2021-2022 faaliyet yılı başlangıcı kapsamında “Arazi Tatbikatları” icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara’da konuşlu 4’üncü Kolordu Komutanlığımıza bağlı Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca, 2021-2022 faaliyet yılı başlangıcı kapsamında ‘Arazi Tatbikatları’ icra edildi” ifadelerine yer verdi.
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