https://tr.sputniknews.com/20211017/nasa-ayda-wi-fi-aginin-nasil-kurulacagini-arastiriyor-1049905864.html

NASA, Ay’da Wi-Fi ağının nasıl kurulacağını araştırıyor

NASA, Ay’da Wi-Fi ağının nasıl kurulacağını araştırıyor

NASA tarafından yapılan yeni bir araştırma, Ay'da bir Wi-Fi ağı kurma olasılığını değerlendiriyor. NASA projenin gerçekleşmesi durumunda dijital eşitsizliğin... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T18:29+0300

2021-10-17T18:29+0300

2021-10-17T18:34+0300

wi-fi

ay

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

yaşam

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Insider'da yer alan habere göre Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'daki dijital eşitsizliğin çözebileceği umuduyla ayda bir Wi-Fi ağının nasıl kurulacağını araştırıyor.NASA'nın internet sitesinde projeyle ilgili 'Ay'ı Dünya'nın Dijital Eşitsizliğini Ele Almak İçin Kullanmak' başlıklı bir basın açıklaması da yayınlandı. ABD'nin bazı bölgelerinde yetersiz internet erişimine çözüm olmak ve Artemis projesine yardımcı olmak amacıyla NASA Ay'da Wi-Fi ağı kurma ihtimali üzerine çalışıyor.NASA'nın Glenn Araştırma Merkezi'nde inovasyon direktörü Mary Lobo, yaptığı basın açıklamasında projeye dair şunları ifade etti:Artemis programı ise 1972’den bu yana ilk kez insanları Ay’a indirmeyi amaçlıyor. Apollo 11'den 50 yıl sonra gerçekleşecek Artemis adlı görevde kadın astronota bir de erkek meslektaşı eşlik edecek.

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wi-fi, ay, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)