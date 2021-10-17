Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil yorumu: İlk defa romantik bir mesaj attı, başı belaya girdi

Ünlü Şovmen Okan Bayülgen fenomenler polemiğinin ardından Haber Global’de yayınlanan ‘Uykusuzlar Kulübü’ adlı televizyon programında Mehmet Ali Erbil ve Tamer Karadağlı üzerinden yürüyen tartışmalar ilgili konuştu.‘Benim neslimin bunu anlamasına imkan yok'Bayülgen, meslektaşı Mehmet Ali Erbil’in Ece Ronay tarafından taciz iddiasıyla suçlanmasıyla ilgili şunları söyledi:Sözlerini, Erbil’in herkesin evine kabul ettiği bir şovmen olması dolayısıyla söylediğini ifade eden Bayülgen, “Beni de linç etmesinler, bunları söylemem de her şeyi onayladığım anlamına gelmiyor” dedi.Tamer Karadağlı yorumu: Belli ki orada bir organizasyon problemi varOkan Bayülgen, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni’nde Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında yaşanan gerilime de değindi:
“Mehmet Ali ilk defa kibar, romantik bir mesaj attı ya da asistanı attı. Başı ‘Seninle uyumak istiyorum’ dediği için belaya girdi. Benim neslimin bunu anlamasına imkan yok. Yaş alırken duygusallaştı herhalde dedim” diye konuşan Okan Bayülgen, “Beni de linç etmesinler, bunları söylemem de her şeyi onayladığım anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı.
Ünlü Şovmen Okan Bayülgen fenomenler polemiğinin ardından Haber Global’de yayınlanan ‘Uykusuzlar Kulübü’ adlı televizyon programında Mehmet Ali Erbil ve Tamer Karadağlı üzerinden yürüyen tartışmalar ilgili konuştu.
‘Benim neslimin bunu anlamasına imkan yok'
Bayülgen, meslektaşı Mehmet Ali Erbil’in Ece Ronay tarafından taciz iddiasıyla suçlanmasıyla ilgili şunları söyledi:
“Mehmet Ali, ilk defa kibar, romantik bir mesaj attı, ya da asistanı attı. Mehmet Ali’nin başı ‘Seninle uyumak istiyorum’ dediği için belaya girdi. Benim neslimin bunu anlamasına imkan yok. Yaş alırken duygusallaştı herhalde dedim, ama bu tam ters etki yarattı.”
Sözlerini, Erbil’in herkesin evine kabul ettiği bir şovmen olması dolayısıyla söylediğini ifade eden Bayülgen, “Beni de linç etmesinler, bunları söylemem de her şeyi onayladığım anlamına gelmiyor” dedi.
Tamer Karadağlı yorumu: Belli ki orada bir organizasyon problemi var
Okan Bayülgen, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni’nde Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında yaşanan gerilime de değindi:
“Bugünlerde bu linç etme işi çok tehlikeli. Onları tanıyan bizler yüzde yüz linç etmek yerine daha dengeli davranmayı ve anlamayı tercih ediyoruz. Tamer Karadağlı’nın davranışlarından yana değilim ama belli ki orada bir organizasyon problemi var. Adam da saksı gibi durmak zorunda kalmış.”