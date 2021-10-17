https://tr.sputniknews.com/20211017/okan-bayulgenden-mehmet-ali-erbil-yorumu-ilk-defa-romantik-bir-mesaj-atti-basi-belaya-girdi--1049899890.html

Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil yorumu: İlk defa romantik bir mesaj attı, başı belaya girdi

Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil yorumu: İlk defa romantik bir mesaj attı, başı belaya girdi

“Mehmet Ali ilk defa kibar, romantik bir mesaj attı ya da asistanı attı. Başı ‘Seninle uyumak istiyorum’ dediği için belaya girdi. Benim neslimin bunu... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T13:43+0300

2021-10-17T13:43+0300

2021-10-17T13:55+0300

okan bayülgen

yaşam

tamer karadağlı

mehmet ali erbil

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Ünlü Şovmen Okan Bayülgen fenomenler polemiğinin ardından Haber Global’de yayınlanan ‘Uykusuzlar Kulübü’ adlı televizyon programında Mehmet Ali Erbil ve Tamer Karadağlı üzerinden yürüyen tartışmalar ilgili konuştu.‘Benim neslimin bunu anlamasına imkan yok'Bayülgen, meslektaşı Mehmet Ali Erbil’in Ece Ronay tarafından taciz iddiasıyla suçlanmasıyla ilgili şunları söyledi:Sözlerini, Erbil’in herkesin evine kabul ettiği bir şovmen olması dolayısıyla söylediğini ifade eden Bayülgen, “Beni de linç etmesinler, bunları söylemem de her şeyi onayladığım anlamına gelmiyor” dedi.Tamer Karadağlı yorumu: Belli ki orada bir organizasyon problemi varOkan Bayülgen, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni’nde Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında yaşanan gerilime de değindi:

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okan bayülgen, tamer karadağlı, mehmet ali erbil