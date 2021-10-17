https://tr.sputniknews.com/20211017/peskov-yanitladi-putin-yeniden-asi-olacak-mi---1049902239.html

Peskov yanıtladı: Putin yeniden aşı olacak mı?

Peskov yanıtladı: Putin yeniden aşı olacak mı?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koronavirüse karşı yeniden aşı yaptıracağından şüphe duymadığını ancak her şeyin... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T15:30+0300

2021-10-17T15:30+0300

2021-10-17T15:30+0300

vladimir putin

dmitriy peskov

aşı

sputnik v

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Rossiya televizyonunda konuşan Peskov, Putin’in yeniden aşı yaptırıp yaptırmayacağı sorusunu yanıtlarken, “Bundan hiç şüphem yok. Her şey uzmanların tavsiyesine bağlı” dedi. Peskov, şöyle devam etti: “Devlet Başkanı birçok kez söyledi, antikor titresi seviyesi çok yüksek. Titre seviyesi ve doktorların tavsiyesi doğrultusunda karar alacağını düşünüyorum.” Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısını yaptıran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sayede koronavirüse yakalanmadığını söylemişti.

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2021

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vladimir putin, dmitriy peskov, aşı, sputnik v