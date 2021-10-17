https://tr.sputniknews.com/20211017/peskov-zelenskiy-ile-konusmak-cok-zor---1049903473.html

Peskov: Zelenskiy ile konuşmak çok zor

Peskov: Zelenskiy ile konuşmak çok zor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile konuşmanın çok zor olduğunu, kendisinin ısrarla Rusya’nın Donbass’taki krizde yer... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T16:17+0300

2021-10-17T16:17+0300

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vladimir putin

ukrayna

kremlin

dmitriy peskov

vladimir zelenskiy

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Rossiya kanalında konuşan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Zelenskiy’nin neden bir arada değil de ayrı ayrı görüştüğü sorusunu yanıtladı. Nitekim Merkel ve Macron 11 Ekim’de önce Zelenskiy ile sonra da Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Peskov, “Sayın Zelenskiy ile konuşmak çok zor. Söz gelimi kendisi ısrarla Rusya’nın ülkesinin güneyindeki krize müdahil olduğunu söylüyor. Bu böyle değil” dedi. Peskov’a göre, krize dahil olan taraflar BMGK’nın onayladığı Minsk anlaşmalarında belirtiliyor. Peskov, “Dolayısıyla Zelenskiy BMGK’nın belgesini tanımaz ve fiilen bu anlaşmanın altındaki Ukrayna Devlet Başkanı’nın imzası üzerinde soru işareti oluşturursa, nasıl iletişim kurabilirsiniz? Yani Putin açısından görüşmek çok zor. Zira Putin sözlerinin getirdiği sorumluluğu yerine getiriyor, ne yapıyorsa onu söylüyor, ne söylüyorsa da onu yapıyor. Bu diğer muhataplara uymadığında, konuşmak çok zor” ifadelerini kullandı. Bu nedenle Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşme gerçekleşmesi bakımından özel bir beklenti olmadığını ifade eden Peskov, Kiev’in Minsk anlaşmalarına uymadığını ekledi. Peskov, “Özellikle de şimdi geçiş dönemi dedikleri bir dönemden bahsediliyor. Bu da fiilen Kiev’in Minsk anlaşmalarından çekilmesi anlamına gelecek. Bu sebeple görüşme ile ilgili beklentiler kötü” açıklamasını yaptı. Peskov, Normandiya formatında bir görüşme için öncelikle bir zemin hazırlanması gerektiğini kaydetti.Peskov: Batı kendi hatalarını kabul etmeyip Rusya’yı şeytan göstermek peşinde Peskov, Batılı politikacıların gaz fiyatlarının artışıyla ilgili kendi hatalarını kabul etmediğini, Rusya’yı şeytan gibi göstermeyi tercih ettiklerini ifade etti. Peskov, “Hatalar yaptılar. Hesapları tutmadı. Rüzgara umut bağladılar, rüzgar bitti. Birkaç aydır rüzgar olmadı. Spot piyasaya umut bağladılar, o da daha pahalı olduğu yere taşındı” dedi. Peskov açıklamalarına şöyle devam etti: “Kabul edemiyorlar. Öyle olduğunda da en iyisi birilerini şeytan gibi göstermek. Kimi böyle göstermek daha iyi olur? Büyük doğu ayısını, yani bizi.” ‘Putin kimseyi korkutmuyor’ Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in farklı alanlarda ne gibi bir geleceğin beklediğiyle ilgili açıklama yaparken kimseyi korkutmadığını, sadece gelecekle ilgili olasılıkları anlattığını ifade etti. Putin, Rusya Enerji Haftası kapsamında Avrupa ülkelerinin gaz fiyatlarındaki artışa neden olan hatalarına dikkat çekmişti. Rus lider esprili bir dille, konuyla ilgili bir hazırlıksız kişilerin enerji piyasasını etkileyen kararlar alması halinde, Hollandalıların ısınmak için patenle birbirlerine misafirliğe gitmek zorunda kalacağını söylemişti.

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vladimir putin, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, vladimir zelenskiy